IU carga contra Moreno por renunciar al nuevo modelo de financiación del Gobierno, que beneficiará a Andalucía

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "renuncie a 5.811 millones adicionales" para Andalucía con el nuevo modelo de financiación. El diputado lo acusa de "anteponer los intereses del PP" a los de la comunidad autónoma. Valero ha expuesto que, según los datos presentados por el Gobierno de España, "Andalucía recibiría 4.846 millones de euros adicionales mediante el nuevo modelo de financiación, más otros 965 millones con esa reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial", lo que la convierte en la comunidad más beneficiada.

Los de Moreno ya vaticinaron su futura oposición a ese nuevo modelo de financiación que, dicen, “no resuelve la infrafinanciación de Andalucía y amplía la brecha con Cataluña”. Valero considera que el presidente "no debe negar la propuesta" del Estado aunque beneficie a Andalucía "por el hecho de que la plantee un gobierno de otro color político". Entiende que esa cantidad "son médicos, profesores, atención a la dependencia y mejoras en la calidad de vida y la dignidad del pueblo andaluz".

Una de las quejas más repetidas de los populares es la desigualdad en la financiación de las comunidades, especialmente la que recibe el president Salvador Illa en Cataluña. "Que no venga Moreno Bonilla con que si Cataluña recibe más o menos", ha expresado el coordinador de IU, que le recomienda "no gobernar mirando de reojo" a esa comunidad, sino "defendiendo Andalucía y los millones que necesita" esta tierra.

Valero ha recalcado que Andalucía necesita un presidente que "suba a Madrid" a defender los intereses de su tierra y "no un delegado territorial del PP que esté esperando instrucciones de Feijóo".