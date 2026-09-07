La Junta fija 2027 para elegir el trazado definitivo de la ampliación del metro de Málaga: Ciudad Jardín, Rincón de la Victoria y Campanillas sobre la mesa

La Junta de Andalucía se ha marcado el primer semestre de 2027 como horizonte para abrir el trámite de información pública que determinará el trazado definitivo de la futura ampliación del metro de Málaga más allá de la línea 2. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras una reunión de trabajo en la que ambas administraciones han acordado además poner en marcha una comisión de infraestructuras y movilidad para la ciudad.

De 34 trazados a 12 propuestas

El anuncio se apoya en el estudio informativo que la Consejería adjudicó en junio de 2025 a la unión temporal de empresas formada por Typsa y ARCS, con un presupuesto cercano al millón de euros y un plazo de redacción de 17 meses. Ese estudio analiza los tres corredores prioritarios recogidos en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga: el corredor norte, que prolongaría la línea desde el Hospital Civil hasta Ciudad Jardín; el corredor hacia el Parque Tecnológico de Andalucía, en dirección a Campanillas; y el corredor este, que llevaría el metro desde el centro histórico hasta El Palo en una primera fase y hasta Rincón de la Victoria en una segunda. Según ha explicado el consejero, de los 34 posibles trazados detectados en una primera fase del estudio se ha pasado ya a una preselección de 12 propuestas, repartidas entre los tres corredores, con tres alternativas hacia el norte, tres hacia el oeste y el resto hacia el este, en dirección a Rincón de la Victoria.

El propio estudio informativo servirá de base para los trámites posteriores, entre ellos la evaluación ambiental, la evaluación de impacto en la salud y el propio procedimiento de información pública, en el que los vecinos podrán presentar alegaciones. El consejero ha insistido en que esa fase de alegaciones podrá reorientar, ajustar o mejorar el trazado antes de que se elija finalmente una opción prioritaria para cada uno de los tres corredores. Se trata, por tanto, de un calendario orientativo y sujeto a lo que arroje ese proceso, pero supone la primera fecha concreta que la Junta pone sobre la mesa para que los barrios afectados sepan si tendrán metro y por dónde pasará.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, atiende a los medios tras realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Málaga y reunirse con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre / Álex Zea

El presente de las obras, con el tramo 1 al 75%

El anuncio sobre el trazado futuro llega mientras avanzan las obras de la prolongación de la línea 2 hasta el Hospital Civil, que ya están en marcha con una inversión superior a los 150 millones de euros. El consejero ha detallado el estado de cada uno de los tres tramos en los que se ha dividido esa obra y ha destacado que, "como estaba comprometido", los tres se están ejecutando ya de forma simultánea. El primero, entre la estación de Guadalmedina y la nueva estación Hilera, está ejecutado al 75%, con el cien por cien de las pantallas del túnel ya realizadas, y tiene prevista su finalización a principios de 2027, una fecha que coincide en el tiempo con el anuncio sobre el trazado de las futuras ampliaciones. El segundo tramo, que une Hilera con Eugenio Gross e incluye la construcción de la estación La Trinidad, se encuentra en fase de excavación de pantallas.

Obras en el tercer tramo del Metro de Málaga, la prolongación hasta el Hospital Civil / L.O.

Y el tercero, iniciado este verano y que llevará el metro desde Eugenio Gross hasta Blas de Lezo con la nueva estación Hospital Civil, avanza ya en los centros de tráfico, el atirantamiento y los sondeos de movilidad; fue licitado por algo más de 61 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder, con un plazo de ejecución de 36 meses. Según los cálculos de la propia Consejería, la prolongación completa hasta el Hospital Civil sumará 3,5 millones de viajeros al año a una red que en 2024 registró una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros. En respuesta a una pregunta sobre un posible retraso por hallazgos arqueológicos detectados en el primer tramo, el consejero ha explicado que ese contratiempo no va a afectar a la puesta en servicio del conjunto de la obra, porque el resto de actuaciones se desarrollan de forma consecutiva y se han creado márgenes de tiempo suficientes para absorberlo.

Según ha informado el Ayuntamiento, esos restos arqueológicos hallados durante las obras se integrarán en un espacio museístico dentro del propio proyecto de ampliación, uno de los asuntos que se abordarán en la nueva comisión de infraestructuras.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, atiende a los medios tras realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Málaga y reunirse con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre / Álex Zea

Una comisión distinta a la del Ministerio

Junto al anuncio sobre el metro, la Junta y el Ayuntamiento han acordado poner en marcha una comisión de infraestructuras y movilidad para Málaga, con grupos de trabajo que se reunirán cada tres meses y en los que se prevé la participación de la sociedad civil. Según ha informado el Ayuntamiento, la comisión responde a una petición que De la Torre remitió en noviembre de 2025 al presidente de la Junta de Andalucía, en la que planteaba, entre otras necesidades, la creación de un grupo de trabajo específico de infraestructuras metropolitanas; una propuesta que el presidente andaluz valoró positivamente en enero de 2026 y trasladó a la Consejería. Además del consejero y el alcalde, en la reunión de esta mañana han estado presentes las concejalas delegadas de Movilidad, Trinidad Hernández, y de Urbanismo, Carmen Casero.

El consejero ha querido marcar distancias con otras experiencias similares y ha recordado que hace dos años el Ministerio de Transportes creó una comisión de este tipo para Málaga de la que, según ha denunciado, no hay información prácticamente de nada, ni de avances ni de soluciones tangibles. Frente a eso, ha defendido que el espíritu de la nueva comisión es distinto, ya que busca rigor, fechas, concreción y obra.

Según la Consejería, el objetivo de este nuevo espacio es "mejorar la vida de los ciudadanos", ya que, en palabras del consejero, "el Gobierno de Juanma Moreno ha dado desde el primer momento una respuesta nítida a los problemas de movilidad", no solo con estudios y proyectos, sino pasando a la acción con obras e inversiones, como el Metro de Málaga y el acceso al PTA.