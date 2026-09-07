La Junta prepara un tercer carril en la A-357 y amplía el bus-VAO del PTA en Málaga

La reunión mantenida este lunes entre el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha servido para abordar el futuro de las infraestructuras y la movilidad de la ciudad, además de acordar la puesta en marcha de una nueva comisión de seguimiento. El encuentro, en el que también se ha avanzado el calendario para definir las futuras ampliaciones del Metro de Málaga, ha dejado sobre la mesa nuevas actuaciones para mejorar las conexiones viarias y el transporte público.

La primera actuación será la redacción, antes de que termine el año, del proyecto para habilitar un tercer carril en la A-357, en el tramo comprendido entre el enlace con la A-7 y el polígono de El Viso. La intervención contará con una inversión estimada de 4 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la capacidad de esta vía y facilitar tanto las entradas como las salidas de la autovía. Además, permitirá establecer una conexión más directa entre la zona industrial situada al sur de la A-357 y El Viso, de manera que los desplazamientos entre ambos puntos puedan realizarse sin necesidad de incorporarse al tronco principal de la autovía, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico en este tramo.

La segunda actuación estará centrada en el carril bus-VAO que conecta el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con la ciudad. La Junta prevé redactar el proyecto para prolongar este carril hasta el enlace de Cortijo Jurado, una actuación que supondrá una inversión aproximada de 6 millones de euros. La ampliación permitirá dar continuidad a esta infraestructura y extender el recorrido reservado al transporte público y a los vehículos de alta ocupación en uno de los principales accesos a la ciudad.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, atiende a los medios tras realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Málaga y reunirse con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre / Álex Zea

La tercera medida será la realización de un estudio de capacidad de la A-357 a su entrada a Málaga, concretamente en el tramo comprendido entre el PTA y la calle Jiménez Fraud. El análisis se centrará en este punto de acceso a la ciudad y tendrá en cuenta el entorno del carril bus-VAO que ya se ha ejecutado en la carretera, con el objetivo de determinar las necesidades de capacidad de la vía y las posibles actuaciones que puedan ser necesarias en el futuro.

Más allá de la A-357, Muñoz-Atanet ha repasado también otras actuaciones previstas en la red de carreteras de la provincia. Entre ellas se encuentra la ampliación de la autovía Casapalma-Cerralba, actualmente en ejecución y con un presupuesto de unos 51 millones de euros. A este proyecto se suma el de Cerralba-Zalea, que permitirá incorporar entre 5 y 6 kilómetros de autovía, así como el desdoblamiento del acceso a Ronda, otra de las actuaciones previstas para mejorar la capacidad de la red viaria.

En cuanto a transporte

En materia de transporte público, el consejero ha confirmado además que por primera vez todas las concesiones de autobús de la Junta en el área de Málaga contarán con un contrato en firme antes de que termine el año. Se trata de servicios que fueron heredados del Ministerio y que, hasta ahora, no habían sido sometidos a un proceso de licitación. La regularización de estas concesiones permitirá, según la Junta, dar estabilidad contractual a la prestación de estos servicios de transporte público.

Respecto a la conectividad de la zona este, Muñoz-Atanet ha explicado que la Junta trabajará en paralelo a los estudios que está desarrollando el Ministerio. Mientras el Gobierno central avanza en sus propios análisis, la Consejería promoverá y estudiará posibles soluciones a través del Consorcio de Transportes, con el objetivo de analizar alternativas que permitan mejorar las conexiones actuales de esta parte del área metropolitana.

Otros proyectos que entran en la nueva comisión

Según ha informado el Ayuntamiento, la reunión mantenida esta mañana entre el consejero y el alcalde ha servido también para poner sobre la mesa otros proyectos que se desarrollarán en el marco de la nueva comisión de infraestructuras.

Entre las actuaciones que se incorporarán a este espacio de trabajo se encuentra el vial distribuidor y la prolongación de la avenida Joaquín Vargas, además de distintas conexiones viarias en la zona noroeste de la ciudad. En este ámbito se incluyen también los accesos externos al nuevo hospital regional, una infraestructura que requerirá nuevas conexiones para garantizar su comunicación con la red viaria.

La comisión abordará igualmente el desdoblamiento de la A-7054, una actuación planteada para mejorar las comunicaciones con los polígonos empresariales, la barriada del Tarajal y los futuros desarrollos urbanísticos previstos en este entorno.

En materia de transporte ferroviario, el listado incluye la línea C-2 de Cercanías y su intermodalidad, con el objetivo de estudiar su conexión con otros medios de transporte. También se analizará la creación de intercambiadores modales de transporte, así como un convenio relacionado con el sistema público de bicicletas.