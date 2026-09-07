Málaga perderá más de 32.000 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato entre 2025 y 2035, aunque la escolarización en Infantil crecerá

La caída de la natalidad comenzará a trasladarse con fuerza a las aulas malagueñas durante la próxima década. Málaga perderá más de 32.000 alumnos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato entre 2025 y 2035, según las proyecciones recogidas en el estudio 'El impacto de la demografía en el sistema educativo español. Proyecciones a cinco y diez años', elaborado por Miguel Requena, catedrático de Sociología de la UNED.

La cifra, sin embargo, necesita un matiz importante. Esos 32.417 estudiantes menos corresponden únicamente a Primaria, ESO y Bachillerato. En paralelo, el informe anticipa un notable crecimiento de la escolarización en Educación Infantil, especialmente entre los menores de tres años. Si se tienen en cuenta las cinco etapas preuniversitarias analizadas, el saldo final se reduce hasta 15.353 alumnos menos en Málaga en 2035 respecto a 2025.

El estudio dibuja, por tanto, dos realidades prácticamente opuestas. Mientras los colegios e institutos tendrán que enfrentarse a una progresiva reducción de alumnado, la Educación Infantil de 0 a 2 años experimentará una fuerte expansión, suficiente para compensar aproximadamente la mitad de las pérdidas registradas en las etapas posteriores. El primer gran impacto de la caída demográfica llegará a Educación Primaria. Málaga perdería 8.549 alumnos entre 2025 y 2030, a los que se añadirían otros 3.084 entre 2030 y 2035.

En conjunto, eso supone 11.633 estudiantes menos de Primaria en apenas una década. La evolución responde directamente a la caída de los nacimientos registrada durante los últimos años. Al tratarse de una enseñanza obligatoria y prácticamente universal, el número de alumnos depende fundamentalmente del tamaño de las generaciones que van alcanzando las edades comprendidas entre los seis y los once años. El estudio prevé que el descenso sea especialmente intenso durante la primera mitad de la próxima década y que se modere considerablemente después de 2030. Esta misma tendencia se repetirá en buena parte de España: el grueso del ajuste de Primaria se concentrará entre 2025 y 2030.

La gran caída de la ESO

Si en Primaria el golpe será más inmediato, en la ESO la situación será justamente la contraria. Málaga apenas perdería 924 alumnos entre 2025 y 2030, pero el descenso se dispararía durante los cinco años posteriores.

Entre 2030 y 2035 desaparecerían 9.514 matrículas de ESO, de manera que la pérdida acumulada a lo largo de toda la década alcanzaría los 10.438 estudiantes. Es uno de los cambios más bruscos que anticipa el informe para Málaga. De hecho, el propio estudio destaca que el retroceso malagueño se multiplicará aproximadamente por diez entre ambos quinquenios. La razón vuelve a encontrarse en la demografía. A partir de 2030 comenzarán a llegar masivamente a los institutos las generaciones nacidas después de 2010, coincidiendo con el periodo en el que el número de nacimientos comenzó a descender de manera continuada.

El Bachillerato también perderá alumnado en Málaga, con un descenso previsto de 10.346 estudiantes hasta 2035: 4.620 en el primer quinquenio y 5.726 en el segundo. La provincia arrastra además una evolución más negativa que buena parte de Andalucía, con descensos marcados en la matriculación desde 2010. Al no ser una etapa obligatoria, el informe apunta que también pueden influir otros factores, como el trasvase de estudiantes hacia la Formación Profesional.

La excepción será Educación Infantil. El primer ciclo, de 0 a 2 años, ganaría 15.463 alumnos hasta 2035, impulsado por el aumento de la escolarización temprana. En el segundo ciclo, de 3 a 5 años, primero habría un ligero descenso hasta 2030, pero después se recuperaría, con un saldo final de 1.601 alumnos más. En total, Infantil sumaría 17.064 escolares en una década, amortiguando buena parte de la pérdida prevista en el resto de etapas.

Andalucía perderá más de 100.000 alumnos en el balance general

La situación malagueña se inscribe en una tendencia que afectará a toda Andalucía. Sumando las cinco etapas analizadas, la comunidad tendría aproximadamente 107.860 alumnos menos en 2035 que en 2025.

Solo en Primaria, Andalucía perdería 75.964 estudiantes durante la década; en ESO, otros 76.599; y en Bachillerato, 28.206. También aquí el incremento de Infantil amortiguaría considerablemente el descenso. La escolarización de 0 a 2 años crecería en 70.585 alumnos, mientras que el segundo ciclo de Infantil dejaría un saldo positivo de unos 2.324.

Dentro de la comunidad aparecen, además, importantes diferencias provinciales. Almería constituye la principal excepción al declive demográfico andaluz. El informe la define como una suerte de «oasis demográfico» y es la única provincia española para la que se proyecta un crecimiento sostenido del alumnado de Bachillerato durante toda la década. En el extremo contrario, Sevilla concentrará algunas de las mayores pérdidas absolutas debido también a su mayor volumen poblacional. El autor del estudio advierte de que la reducción del alumnado obligará a replantear la planificación educativa.

La caída podría traducirse en menos presión sobre las aulas, necesidad de reorganizar unidades escolares y cambios en la distribución del profesorado y las infraestructuras. No obstante, el informe también plantea el descenso demográfico como una oportunidad para dedicar los recursos disponibles a mejorar la calidad educativa, por ejemplo mediante ratios más bajas, mayor atención individualizada, refuerzo del personal de apoyo o mejoras en los centros.

El informe tampoco incorpora la Formación Profesional, y las estimaciones universitarias se realizan únicamente para el conjunto de España, por lo que los 15.353 alumnos menos no representan la totalidad de estudiantes que habrá en Málaga en 2035, sino el balance de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato analizado por el estudio.