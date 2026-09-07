Málaga reunirá a las ciudades más innovadoras de España: estos son los proyectos premiados

Málaga se convertirá durante dos días en punto de encuentro de las ciudades que están incorporando nuevas tecnologías a la gestión urbana. La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) entregará en la capital malagueña sus primeros premios a la innovación urbana, coincidiendo con la celebración del VI Congreso Smart City RECI.

La cita tendrá lugar los próximos 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y coincidirá con Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility.

Los nuevos Premios a los Mejores Proyectos de Innovación Urbana 2026 nacen para distinguir soluciones desarrolladas por municipios españoles que buscan mejorar los servicios públicos, avanzar en sostenibilidad y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Veinte proyectos optaban a los primeros Premios RECI

La primera convocatoria ha recibido 20 proyectos de ciudades pertenecientes a la RECI. Las candidaturas se han distribuido en tres grandes ámbitos: Gobierno, Economía y Servicios Públicos Digitales; Sostenibilidad, Energía, Movilidad y Medio Ambiente; y Territorio, Interoperabilidad y Datos.

La evaluación ha correspondido a un comité independiente formado por representantes de la Diputación Provincial de Valencia, Red.es, ICEX, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y el Consorci Localret.

Según explica la propia red, el jurado ha valorado "la innovación tecnológica, el impacto en la ciudadanía, la mejora de los servicios públicos, la sostenibilidad y la capacidad de transferencia a otros municipios".

Finalmente, los proyectos de Murcia, Rivas-Vaciamadrid y Sant Feliu de Llobregat han resultado ganadores.

Inteligencia artificial para la gestión municipal de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha sido premiado por el proyecto "Inteligencia artificial on-premise y la aplicación móvil TuMurcia como modelo predictivo y cognitivo de gestión municipal".

La iniciativa combina herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de agilizar la revisión y la gestión de expedientes administrativos.

Por su parte, Rivas-Vaciamadrid ha sido reconocida por "Riv@smart, una plataforma transversal de ciudad inteligente". El proyecto integra inteligencia artificial, IoT y gemelo digital para avanzar en la gestión de la ciudad.

Además, incorpora actuaciones relacionadas con la soberanía energética, el autoconsumo colectivo y la lucha contra la pobreza energética.

Sensores, datos abiertos y gemelos digitales

El tercer proyecto ganador corresponde a Sant Feliu de Llobregat y su "Sistema inteligente de gestión urbana basado en BIM, sensores y datos abiertos".

La iniciativa persigue transformar la gestión del patrimonio municipal mediante la combinación de modelos BIM, sensores IoT, analítica de datos y gemelos digitales.

Los tres proyectos muestran algunas de las tecnologías que están ganando peso en la transformación de las ciudades, desde la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas hasta los gemelos digitales y la explotación avanzada de datos.

Premios a los profesionales de las ciudades inteligentes

Los Premios RECI también distinguirán a profesionales vinculados al funcionamiento y desarrollo de la red.

El reconocimiento RECI "Team Member" ha recaído en Jordi Cirera, técnico del departamento de Servicios Digitales de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, por su trayectoria y participación en la coordinación de diferentes grupos de trabajo.

El premio RECI "Ambassador" se ha concedido ex aequo a Carlos Ventura, coordinador del área de Economía, Organización e Innovación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y a Vito Episcopo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada.

En ambos casos, la organización reconoce su labor para divulgar los valores, la misión y las iniciativas de la RECI en foros nacionales e internacionales.

Los proyectos ganadores viajarán también a Barcelona

Las ciudades premiadas tendrán además la oportunidad de presentar sus proyectos durante el congreso de Málaga.

Como parte del reconocimiento, dispondrán también de un expositor propio en el Pabellón de España del Smart City Expo World Congress 2026, previsto en Barcelona entre los días 3 y 5 de noviembre.