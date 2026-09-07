Mariano Ruiz Araujo esquiva las primarias por falta de candidaturas: será el próximo gran rival de De la Torre en la carrera a la Alcaldía de Málaga

Los socialistas de Málaga ya tienen a su nuevo candidato para el próximo 23 de mayo, fecha en la que todos los municipios de España se darán cita en las urnas para renovar o continuar las alcaldías vigentes. La Ejecutiva Provincial ratificará en la tarde de este lunes a Mariano Ruiz Araujo como el próximo candidato del PSOE en la capital, que se saltará el proceso de primarias por falta de postulantes, según fuentes consultadas por este periódico. Su objetivo será destronar a un Francisco de la Torre con sed de la que podría ser su séptima legislatura al mando de la ciudad.

Este lunes ha finalizado el plazo para presentar candidaturas del PSOE en los municipios de la provincia y, aunque Ruiz Araujo no se someterá a votación, sí lo harán sus compañeros de Fuengirola, Benalmádena y Vélez, donde hay varios aspirantes al puesto. En el municipio costasoleño de Fuengirola se enfrentarán la actual secretaria general, Elena Álvarez, y el nuevo concejal Juan Andrés Camacho. En Benalmádena, el líder de la oposición al Gobierno de Juan Antonio Lara (PP), Víctor Navas, se disputará el puesto con Francisco Jiménez Gambero. Mientras que la carrera a la Alcaldía de Vélez-Málaga se disputará entre el secretario general del partido en la localidad y también exsenador por designación autónoma Víctor González, y el exconcejal y gerente de la Fundación Cuevas de Nerja, José María Domínguez.

Torremolinos es uno de los tres municipios andaluces en los que el Partido Socialista está exento de celebrar un proceso de primarias de cara a las municipales. Los socialistas de esta localidad llevan meses en manos de una gestora. Será la comisión ejecutiva de ámbito superior al municipal la que podrá proponer a la Comisión Federal de Listas la designación del candidato a la Alcaldía. Es decir, que se podrá acordar la designación directa, sin procedimiento de primarias. Aun así, este mes de septiembre se vence la prórroga de 90 días que se le concedió a la gestora, por lo que el partido tendrá que mover ficha para descongestionar la situación del municipio.

Calendario socialista

Mientras otras formaciones políticas prevén esperar hasta principios de 2027 para revelar sus candidatos, el Partido Socialista despejará todas las incógnitas este mes de septiembre. Del 9 al 16 se recogerán los avales en Benalmádena, Fuengirola y Vélez, que precederá a una campaña de información que culminará el 26 con la primera votación. En caso de tener que recurrir a una segunda vuelta, el proceso se prologará hasta el 3 de octubre.

Nueve meses para ganarse la capital

Los socialistas tienen el próximo 23 de mayo una oportunidad clave para mantener algunos de los pocos municipios que gobiernan en la provincia y recuperar aquellos que hace años se tiñeron de azul. Las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo no sirvieron para levantar los ánimos del partido, que desde entonces trabaja por detectar errores y buscar estrategias para remontar el peor resultado del PSOE en la historia de Andalucía, que obtuvo 28 diputados.

Ruiz Araujo sabe bien que la intención de voto en las municipales poco tiene que ver con la de las autonómicas. Por eso, desde que ascendió a portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga a principios de verano tras la salida de Daniel Pérez al Parlamento andaluz, no ha dejado de visitar los barrios de la capital, que deberán ser su talismán el próximo año si quiere escribir una nueva página en la historia de Málaga.

Los principales ejes de la "precampaña" del político paleño tienen que ver con las reivindicaciones vecinales y colectivas. Estos meses ha visitado el epicentro de las polémicas más sonadas en la capital. Desde la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo hasta la privatización de los aparcamientos del Hospital Civil. Por lo pronto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ve capaz de movilizar y captar al electorado socialista "desencantado" con el PSOE de Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar, adelantó en julio que su partido plantea un proyecto "nuevo", con una hoja de ruta "ilusionante" que busca construir "una Málaga en la que se pueda vivir". Aguilar, que entonces era el nombre más sonado entre las filas socialistas para disputar la alcaldía a De la Torre, insistió en lo que que les "preocupa y ocupa" realmente, más allá del rival al que se enfrentan, "es ser capaces de volver a ilusionar a su electorado" para que vuelvan a recuperar la confianza en el Partido Socialista.