La ministra de Igualdad expresa su preocupación ante el aumento de mujeres víctimas de violencia machista en Málaga

Seis de las diez mujeres asesinadas en 2026 en Andalucía por violencia de género han sido en Málaga. Una cifra que ha generado preocupación entre las instituciones, que reclaman medidas para proteger a las víctimas y prevenir estos episodios.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido este lunes en Málaga con el subdelegado del Gobierno en esta provincia, Javier Salas, y con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar la situación.

La ministra ha recordado que "son 24 los millones de euros que Andalucía tiene designados desde el Pacto de Estado"; unos recursos que, ha dicho, "tienen que vincularse a la protección de las víctimas, a la detección, pero también a una formación y a una prevención eficaz de estos episodios".

Redondo ha recordado a las mujeres asesinadas en lo que va de año en la comunidad y en la provincia, y lo ha calificado "un porcentaje bastante importante y superior, desde luego, al peso poblacional de la provincia".

Discurso de odio

Por su parte, el subdelegado ha apuntado que "en una sociedad como la malagueña, que cada vez quiere abrirse más al mundo, una sociedad igualitaria, libre, democrática, no se puede permitir" que haya seis asesinatos por violencia machista en la provincia de Málaga. Salas ha culpado al "discurso de odio de la ultraderecha".

La ministra ha informado de que el próximo día 16 de septiembre se celebrará en Sevilla el comité de crisis para "conocer de primera mano lo que está ocurriendo" con la violencia de género y "seguir avanzando y seguir protegiendo mejor a las víctimas y cambiando la cultura machista".