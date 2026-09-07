Las muertes en la carretera se duplican este verano en Málaga: 10 fallecidos en julio y agosto

El verano de 2026 deja un importante repunte de la siniestralidad en las carreteras de Málaga. Diez personas perdieron la vida durante los meses de julio y agosto, el doble que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron cinco víctimas mortales, según el balance provisional a 24 horas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los fallecimientos se produjeron en ocho accidentes mortales, frente a los cinco del verano de 2025. También aumentó de forma considerable el número total de siniestros con víctimas: entre el 1 de julio y el 31 de agosto se contabilizaron 235 accidentes, 58 más que los 177 registrados durante esos mismos meses del año anterior, lo que supone un incremento del 32,8%.

Operaciones especiales de este verano. / l.o.

En Málaga, el empeoramiento de las cifras también se refleja en los heridos. Durante julio y agosto hubo 27 personas hospitalizadas, seis más que en 2025, mientras que los heridos que no necesitaron hospitalización pasaron de 266 a 325. En conjunto, la DGT contabilizó 362 víctimas en las carreteras malagueñas, entre fallecidos y heridos, frente a las 292 del verano pasado.

La distracción, el factor más frecuente en los accidentes mortales

El balance de Tráfico permite dibujar también cómo se produjeron los ocho siniestros mortales registrados en Málaga. La conducción distraída aparece como el factor concurrente más frecuente, al estar presente en tres accidentes.

En otros dos casos se señala la irrupción de un peatón en la calzada y en dos figura otro tipo de factor. La inexperiencia del conductor aparece asociada a uno de los accidentes y la conducción negligente, a otro.

Por tipo de siniestro, cinco de las diez víctimas mortales fallecieron en colisiones de vehículos contra obstáculos situados en la calzada, cuatro murieron en atropellos y una persona perdió la vida en un vuelco.

Los atropellos tienen así un peso significativo en el balance del verano malagueño, al concentrar cuatro de las diez víctimas mortales.

¿Por qué se producen los accidentes mortales en Málaga? / l.o.

Cuatro accidentes mortales en autovías y autopistas

La mayor parte de los siniestros mortales se produjo en vías de alta capacidad. De los ocho accidentes contabilizados, cuatro ocurrieron en autovías y autopistas libres, tres en carreteras convencionales y uno en una autopista de peaje.

Entre las víctimas mortales figuran además tres personas relacionadas con motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos: dos conductores y un ocupante. También fallecieron un conductor y un ocupante de turismo, así como el conductor de un vehículo articulado.

Otro de los datos que deja el balance afecta a los sistemas de protección. Tres de los fallecidos no hacían uso de elementos de seguridad en el momento en el que se produjo el accidente.

Los accidentes mortales aumentan este verano en Málaga. / l.o.

La franja de la tarde concentra la mitad de los fallecidos

La distribución horaria muestra una especial concentración de la mortalidad entre las 14.00 y las 19.59 horas, periodo en el que se produjeron cinco de los diez fallecimientos.

Otros cuatro se registraron entre la medianoche y las 6.59 horas y uno entre las 20.00 y las 23.59 horas.

Por edades, el grupo con mayor número de fallecidos fue el comprendido entre 55 y 64 años, con tres víctimas mortales. Le siguen las personas de entre 25 y 34 años, con dos fallecidos. También se registraron víctimas mortales en los grupos de 15 a 17, 21 a 24, 35 a 44, 45 a 54 y mayores de 65 años.

Del total de diez personas fallecidas, siete eran hombres y tres mujeres. Julio fue el mes con mayor mortalidad, con seis víctimas, mientras que agosto terminó con cuatro.

Más de 4,6 millones de desplazamientos en Málaga

El incremento de la siniestralidad se ha producido en un verano en el que también ha aumentado, aunque de forma mucho más moderada, la circulación por las carreteras de la provincia.

Durante julio y agosto se contabilizaron 4.670.325 desplazamientos de largo recorrido en Málaga, un 1,5% más que en el verano de 2025.

Julio acumuló 2.320.076 movimientos, con un crecimiento interanual del 2,1%, mientras que en agosto se produjeron 2.350.250 desplazamientos, un 0,9% más.

Málaga empeora sus cifras en un verano con más muertes en España

El balance malagueño se produce en un contexto de ligero aumento de la mortalidad vial en el conjunto del país. En España se registraron 218 siniestros mortales durante julio y agosto, con 240 fallecidos, diez más que en el verano de 2025, lo que supone un incremento del 4%. En cambio, los heridos que requirieron hospitalización descendieron un 10%, hasta los 926.

También la movilidad nacional alcanzó un nuevo máximo, con 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más que un año antes, el mismo crecimiento porcentual registrado en Málaga. Agosto concentró 52,5 millones de movimientos y julio, 49,5 millones.

La evolución, sin embargo, fue diferente entre ambos meses. En España, julio terminó con 110 fallecidos, cinco menos que en 2025, mientras que agosto alcanzó los 130, quince más que un año antes.

A escala nacional también destaca la reducción de la mortalidad entre los motoristas, con 54 fallecidos frente a los 72 del verano anterior, aunque los usuarios vulnerables continuaron representando el 38% de todas las víctimas mortales en carretera.

El balance malagueño se produce en un contexto de ligero aumento de la mortalidad vial en el conjunto del país. / Noe Parga

Las muertes en carretera también aumentan en España

El empeoramiento registrado en Málaga se enmarca en un verano en el que la mortalidad en carretera también ha aumentado en el conjunto de España, aunque de forma mucho más moderada. Durante julio y agosto se contabilizaron 218 accidentes mortales con 240 fallecidos, diez más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 4%. En sentido contrario, las personas que necesitaron hospitalización descendieron un 10%, hasta las 926.

La evolución fue muy diferente entre los dos meses. Julio terminó con 110 víctimas mortales, cinco menos que un año antes, mientras que agosto cerró con 130 fallecidos, quince más que en agosto de 2025. De hecho, este último se convirtió en el tercer mes de agosto con más víctimas mortales de la última década.

Este incremento se produjo además en un verano de récord de movilidad, con 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más que en 2025. Agosto concentró 52,5 millones de viajes y julio, 49,5 millones.

Las carreteras convencionales continúan siendo las vías que concentran la mayor mortalidad: en ellas fallecieron 175 personas, el 73% del total. En autopistas y autovías murieron 65 personas, diez más que el verano anterior.

Destaca la bajada de muertes de motoristas en la carretera. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Bajan las muertes de motoristas

Entre los datos positivos, la DGT destaca el descenso de la mortalidad entre los motoristas. 54 personas perdieron la vida en motocicleta, 18 menos que en 2025, lo que supone el primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos baja de una víctima al día.

En el caso de los peatones, 26 personas murieron atropelladas durante julio y agosto, tres más que el verano anterior. Catorce de estos fallecimientos se produjeron en autopistas y autovías y otros doce en carreteras convencionales. Además, de los 17 peatones que murieron durante la noche o el crepúsculo, 13 no llevaban prendas ni elementos reflectantes.

Las salidas de vía siguen siendo el siniestro más mortal

Por tipo de accidente, las salidas de vía continúan siendo las que dejan más víctimas mortales. Este verano se registraron 88 fallecidos en este tipo de siniestros, catorce menos que en 2025, aunque todavía representan el 37% del total. Las colisiones frontales causaron 54 muertes, una más que el verano pasado.

Otro de los datos que destaca la DGT tiene que ver con los sistemas de protección. 25 de las víctimas mortales que viajaban en turismo o furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Entre los ciclistas, tres de los doce fallecidos tampoco utilizaban casco.

Aumentan las víctimas mortales entre los jóvenes

La siniestralidad también creció entre los más jóvenes. El grupo de 15 a 24 años registró 31 fallecidos, ocho más que en el verano de 2025. No obstante, el mayor número de víctimas continuó concentrándose entre las personas de 45 a 54 años, con 49 fallecidos, también ocho más que el año anterior.