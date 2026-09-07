Riyadh Air acelera su expansión tras estrenarse en Málaga: ya vuela a 14 destinos desde Riad

Riyadh Air continúa ampliando su mapa de destinos apenas unos meses después de iniciar sus operaciones comerciales. La aerolínea saudí, que aterrizó en España este verano con una ruta estacional entre Riad y Málaga, acaba de inaugurar su conexión con Bangkok y suma ya 14 destinos desde su centro de operaciones en la capital de Arabia Saudí.

La nueva ruta une Riad con el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, en Tailandia, inicialmente con tres vuelos semanales. La compañía tiene previsto elevar la frecuencia hasta un vuelo diario a partir del próximo 9 de noviembre.

Los servicios se realizan con un Boeing 787-9 Dreamliner, configurado con cuatro clases de cabina diferentes.

Málaga, una de las primeras apuestas europeas de Riyadh Air

La compañía comenzó oficialmente su actividad comercial el pasado 10 de junio con vuelos a Londres, adelantándose así a la fecha inicialmente prevista del 1 de julio. Posteriormente incorporó conexiones con Yeda, Dubái y El Cairo.

España entró poco después en sus planes. Riyadh Air inauguró en julio su ruta entre Málaga y Riad, una conexión de carácter estacional que dispone de tres frecuencias semanales y permanecerá operativa hasta el 18 de septiembre.

Málaga se convirtió así en uno de los primeros destinos europeos de la nueva aerolínea saudí. Días después, el 14 de julio, comenzó también a volar a Madrid, donde opera cuatro frecuencias semanales. A finales de ese mismo mes incorporó Manchester a su red.

La expansión en España vino acompañada además de un memorando de entendimiento con Air Europa. El acuerdo tiene como finalidad explorar nuevas oportunidades para reforzar la conexión entre Madrid y Riad y facilitar enlaces desde otros puntos de España, el sur de Europa y Latinoamérica.

Una red que mira hacia Asia

Tras sus primeras rutas europeas y de Oriente Próximo, Riyadh Air ha reforzado especialmente su presencia en Asia. A su red se han incorporado Bombay, en India; Islamabad y Lahore, en Pakistán; Manila, en Filipinas; Kuala Lumpur, en Malasia; y Daca, en Bangladesh.

Bangkok es la última incorporación anunciada en una estrategia con la que la compañía pretende convertir Riad en un importante centro de conexiones internacionales.

Riyadh Air quiere superar los 100 destinos en 2030

Los planes de crecimiento de la compañía van mucho más allá. Riyadh Air pretende operar más de 100 destinos para 2030, dentro de la estrategia turística y aeroportuaria impulsada por Arabia Saudí.

El país aspira a alcanzar los 150 millones de visitantes y atender a 330 millones de pasajeros cada año para entonces.

Para afrontar esa expansión, Riyadh Air cuenta con acuerdos para incorporar un total de 182 aviones de Airbus y Boeing.

Durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, la compañía se comprometió además a ejercer las opciones para adquirir otros 28 Boeing 787 Dreamliner correspondientes a un pedido realizado en 2023. A ello se suma un encargo confirmado de seis aviones Airbus A350-1000 adicionales.