Rubén Camacho, secretario de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, explica cómo se prepara desde dentro la salida de la patrona: «No somos muy de cambiar esas pequeñas tradiciones»

Es una realidad esa frase que dice que los malagueños no entienden su vida sin hacer estación de penitencia. De hecho, hay quienes dicen que la verdadera vuelta al cole una vez que llega septiembre, es entrar de nuevo en las albacerías para comenzar a preparar todo mientras la cuenta atrás vuelve a terminarse. Pese a la espera de la semana grande, hay días sueltos a lo largo del año que le recuerdan a Málaga su amor por el incienso. El día de los Patronos en junio, el día de la Divina Pastora en mayo o los cármenes de cada barrio a lo largo del mes de julio son algunos ejemplos, pero hay uno que destaca más que el resto.

A la vuelta de la esquina está el que, probablemente, sea el día favorito del septiembre malagueño. El día 8, María Santísima de la Victoria recorrerá las calles de su ciudad junto a cientos de personas que la acompañarán de vuelta al barrio al que da nombre. Sin embargo, mucho antes de que se abran las puertas del templo ya habrá terminado buena parte de un trabajo silencioso que apenas se percibe desde fuera. Y es que, detrás de una procesión hay recorridos estudiados, horarios calculados, reuniones y personas que, durante semanas, dejan de pasar horas en casa y en familia para que todo funcione cuando llegue el momento.

Salida procesional de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga / Álex Zea

Un 8 de septiembre aún lejano

La del 8 de septiembre es una procesión presente a lo largo del calendario. En conversación con este diario, Rubén Camacho, subjefe de procesión y secretario de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, comenta que «la procesión empieza a prepararse sobre marzo o abril». Esto quiere decir que, todavía en cuaresma, comienzan los estudios del posible recorrido y se comprueba si las obras previstas en la ciudad pueden afectar al paso del cortejo. A finales de mayo o durante junio, el itinerario queda prácticamente definido para poder presentar la solicitud formal al Ayuntamiento. La previsión de andamios, obras y horarios forman parte de una planificación que busca «un recorrido planteado siempre para intentar no generar más dificultades en la ciudad», señala Camacho.

Cortejo procesional de la Virgen de la Victoria / Daniel Gálvez Fotografía

La Victoria no es una estación de penitencia. Rubén resume como «un cortejo muy variopinto», a las Cofradías de Semana Santa y de Gloria, instituciones civiles, militares, judicatura, universidad, colegios profesionales, Ayuntamiento, Diputación, Federación Malagueña de Peñas y diferentes colectivos que «se dan cita en torno a la Virgen, a la patrona. Es como la unidad de toda la provincia».

Un camino con paso obligatorio

Hay calles que, más allá de ser un sitio más del recorrido, son un punto imprescindible en el que ver procesionar a los diferentes titulares. Parece que una procesión no está completa si no pasa por Calle Larios o por la Plaza de la Constitución. Pero para la Patrona hay otro lugar obligatorio. La calle Victoria es el lugar de encuentro anual de la Virgen que le da nombre con los malagueños en el camino hacia su Santuario. Allí «están cofradías muy señeras, las Monjas del Servicio Doméstico y la Federación Malagueña de Peñas», y cada una de las entidades recibe a la Virgen de una manera.

La Virgen de la Victoria llegando a su Santuario / Eduardo Nieto

La Federación «con cantes y bailes», cuando el trono llega a su mosaico un poco más arriba «la Cuarentuna de la universidad realiza unos cantos», al igual que cuando «la reciben los Maristas». A esto, se suman «corporativamente» las hermandades vecinas. El secretario explica que «el Rescate abre su capilla, el Rocío abre San Lázaro, el Rico adorna muy bellamente su fachada de su casa» por la llegada de la Patrona. Esto y que, como explica Rubén, «no somos muy de cambiar esas pequeñas tradiciones», son motivos más que suficiente para que la Hermandad «siempre acabe decidiendo subir al santuario por Calle Victoria».

Hacer que parezca fácil

Se puede llegar a creer que una vez terminada la misa estacional en la mañana del gran día, todo se queda ahí hasta que comience la procesión. Hay otro momento fundamental para la festividad de la Victoria, pero que se hace una vez que las puertas de la S.I.C.B. de la Encarnación cierra sus puertas. Bajar a la Virgen del altar de cultos, trasladarla hasta el trono, colocarla y dejarla preparada para la procesión «es una maniobra que entre una cosa y otra puede durar una hora más o menos», relata Camacho.

Novena a la Virgen de la Victoria tras la reforma del presbiterio para recuperar su imagen original / Eduardo Nieto

El engranaje para que todo salga bien en lo que a la procesión que puede alcanzar más de un kilómetro de longitud, puede estar formado por unas 40 personas que se encargan de dejar todo dispuesto antes y después. «Esto no es una pirámide, todos colaboramos», resume Rubén. En el momento de la procesión son unas 15 o 20 personas las que trabajan directamente en su organización. «Por estatutos el Hermano Mayor es el jefe de procesión», pero la responsabilidad de Rubén Camacho pasa por conseguir que todo ocurra a tiempo. «Que en los minutos previos esté todo organizado, dispuesto para que cuando llegue a las siete y media de la tarde podamos salir con normalidad la procesión», explica el secretario.

Siempre un plan B

Una vela que se rompe, una tulipa que sufre algún desperfecto o cualquier pequeña incidencia puede alterar el ritmo de una procesión. Como reconoce Rubén, «todo puede estar preparado y aun así siempre puede aparecer algo que nadie esperaba». Por eso, incluso detrás de los imprevistos existe una previsión. La organización cuenta con un carro preparado con herramientas, extintores y material para poder responder ante distintas situaciones. «Nunca hay una procesión perfecta», admite. Por eso, después de cada salida se anotan las pequeñas incidencias y se estudia cómo evitar que vuelvan a producirse al año siguiente. «Siempre va a haber cosas que mejorar», añade el secretario.

Un mes dedicado a una noche

El 8 de septiembre llega cada año como una línea de meta. Antes están la bajada de la Virgen hacia la catedral, la novena con su agenda de actos dedicados a la Patrona y la misa estacional. Es prácticamente un mes de dedicación intensa, con jornadas que se alargan después del trabajo y reuniones que terminan restando horas a la vida personal. «Sacrificios personales, muchísimos, muchísimos, muchísimos», reconoce Camacho. «Son reuniones y son horas que le quitas tú a tu casa, a tu familia, a tu gente, a tus amigos».

Salida procesional de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga / Álex Zea

Cinco siglos mirando a Málaga

María Santísima de la Victoria llegó a Málaga en el año 1458, y desde entonces ha mirado cada día la evolución de la ciudad. Diferentes generaciones han acudido a su Virgen tanto para pedir entre lágrimas como para dar gracias entre sonrisas, e incluso ha vivido la unión de parejas que decidieron hacer testigo de su amor a la Patrona. «Los ojos de la Virgen de la Victoria han visto todo lo que ha pasado en la ciudad en los últimos 500 años», afirma Rubén Camacho. Una historia que cada septiembre, aunque tan solo sea durante unas horas, se hace visible en las calles de la ciudad. Y que durante meses permanece escondida detrás de cada detalle, cada reunión y cada persona que trabaja para que, cuando llegue el momento, todo parezca sencillo.