Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés

Málaga celebra este martes 8 de septiembre el día de su patrona, la Virgen de la Victoria. Una jornada llena de celebraciones por la ciudad con la que la capital consume su segundo festivo local del año. Este martes no será laborable únicamente en Málaga capital, lo que lleva a una pregunta: ¿qué supermercados y centros comerciales abren este martes?

Pues bien, no todas las cadenas abrirán. Hay quienes lo harán en horario reducido y quienes mantendrán su horario habitual.

Horarios de los supermercados

Mercadona : como es habitual, la cadena de Juan Roig cierra todos los festivos, así como los domingos, por lo que sus supermercados permanecerán cerrados este martes .

: como es habitual, la cadena de Juan Roig cierra todos los festivos, así como los domingos, por lo que . Día : los supermercados Día en Málaga abrirán este festivo de 09:00 a 21:00 horas .

: los supermercados Día en Málaga abrirán este festivo de . Lidl : abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas . Puede consultarse aquí.

: abrirá en su . Puede consultarse aquí. Aldi : la cadena de supermercados de descuento de origen alemán abrirá en horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas .

: la cadena de supermercados de descuento de origen alemán abrirá en . Eroski : abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas .

: abrirá en su . Maskom : indica que algunas de sus tiendas abrirán en horario especial, de 09:30 a 14:30 horas .

: indica que algunas de sus tiendas abrirán en . Carrefour: en su página web indican que algunas tiendas, como Carrefour City y Carrefour Express, estarán abiertas, mientras que algunos de los grandes hipermercados permanecerán cerrados. Los establecimientos que sí abran lo harán, en algunos casos, desde las 09:00 hasta las 22:00 horas. Para consultar cada establecimiento, puede verse aquí cuáles abren.

Horarios de los centros comerciales