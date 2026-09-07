Comercios
Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
La capital celebra este martes el día de su patrona, la Virgen de la Victoria, siendo festivo no laborable solo en la capital
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Málaga celebra este martes 8 de septiembre el día de su patrona, la Virgen de la Victoria. Una jornada llena de celebraciones por la ciudad con la que la capital consume su segundo festivo local del año. Este martes no será laborable únicamente en Málaga capital, lo que lleva a una pregunta: ¿qué supermercados y centros comerciales abren este martes?
Pues bien, no todas las cadenas abrirán. Hay quienes lo harán en horario reducido y quienes mantendrán su horario habitual.
Horarios de los supermercados
- Mercadona: como es habitual, la cadena de Juan Roig cierra todos los festivos, así como los domingos, por lo que sus supermercados permanecerán cerrados este martes.
- Día: los supermercados Día en Málaga abrirán este festivo de 09:00 a 21:00 horas.
- Lidl: abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas. Puede consultarse aquí.
- Aldi: la cadena de supermercados de descuento de origen alemán abrirá en horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas.
- Eroski: abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas.
- Maskom: indica que algunas de sus tiendas abrirán en horario especial, de 09:30 a 14:30 horas.
- Carrefour: en su página web indican que algunas tiendas, como Carrefour City y Carrefour Express, estarán abiertas, mientras que algunos de los grandes hipermercados permanecerán cerrados. Los establecimientos que sí abran lo harán, en algunos casos, desde las 09:00 hasta las 22:00 horas. Para consultar cada establecimiento, puede verse aquí cuáles abren.
Horarios de los centros comerciales
- El Corte Inglés: abrirá en horario especial de 11:00 a 21:00 horas.
- El Centro Comercial Larios continúa con su horario de verano y abrirá con normalidad, de 10:00 a 22:00 horas, aunque el supermercado Eroski iniciará su actividad una hora antes, a las 09:00 horas.
- Centro Comercial Vialia: el centro comercial abrirá este martes 8 de septiembre. Los comercios estarán abiertos de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la zona de restauración permanecerá abierta hasta las 00:00 horas.
- El Centro Comercial Rosaleda tendrá sus tiendas abiertas de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el supermercado abrirá a partir de las 09:00 horas.
- Plaza Mayor y el outlet McArthurGlen abrirán en su horario habitual, de 10:00 a 01:00 horas de la madrugada.
- El Parque Comercial Málaga Nostrum abrirá de 10:00 a 22:00 horas.
- Málaga Plaza: este centro comercial abrirá el martes 8 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas. Sus tiendas y comercios cuentan con sus propios horarios, que pueden consultarse en su página web.
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