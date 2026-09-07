De la Torre defiende el criterio técnico tras la tala del ficus de La Paz: "Tengo la seguridad plena de que el carácter conservacionista de los técnicos es máximo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido a la situación del ficus de la plaza Juan Ruiz Sánchez, en el barrio de La Paz, un ejemplar con más de 50 años que tuvo que ser talado tras la rotura de una de sus ramas de grandes dimensiones la madrugada del 31 de agosto, un incidente que no causó daños personales.

Preguntado por cómo se explica que un árbol con, en principio, buena vitalidad sufriera un fallo estructural de esa magnitud apenas dos meses después de una revisión realizada el 22 de junio, el alcalde ha defendido el criterio técnico y el carácter conservacionista del arbolado municipal, aunque ha reconocido la necesidad de buscar un equilibrio con la seguridad de los vecinos, ya que existe sensibilidad para que el arbolado no produzca problemas a las personas. "El criterio de los técnicos y el impulso político es el respecto máximo al arbolado", ha afirmado De la Torre.

Un fallo estructural "irreversible", según el informe técnico

Según el informe técnico elaborado por el arborista del servicio de mantenimiento y ratificado por Parques y Jardines, la fractura se produjo en una unión codominante con corteza incluida y afectó a una parte esencial de la estructura del árbol, con desgarro de fibras y afección directa de la horquilla y del tronco, lo que supuso un fallo estructural irreversible. Los especialistas certificaron que no era viable conservar el ejemplar con un nivel de seguridad compatible con el uso del espacio público, pese a que el dictamen recogía que el árbol estaba inventariado y sometido a inspecciones, trabajos de mantenimiento y seguimiento, con una vitalidad alta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre / Álex Zea

"Tengo la seguridad plena de que el carácter conservacionista de los técnicos es máximo", ha defendido el alcalde, alegando también que muchas veces son los propios vecinos los que se quejan de este carácter dirigido a la conservación de ejemplares arbóreos de gran tamaño. "Muchas veces los árboles que tenemos en la ciudad están en espacios urbanos donde es muy difícil que el árbol desarrolle su plena potencialidad, el ficus es una de esas especies que reúne esa característica", asegura.

Entre las actuaciones registradas sobre el ejemplar figuran una evaluación en septiembre de 2022, con motivo del inicio del contrato de la nueva empresa adjudicataria del servicio, una poda de ramas bajas y liberación de una farola en diciembre de ese mismo año, y una poda de gálibo en junio de 2025, sin que en ninguna de ellas constaran incidencias o propuestas adicionales.

Indignación vecinal y un nuevo árbol para sustituirlo

La tala ha generado indignación entre los vecinos del barrio, que han denunciado la pérdida de un árbol con más de 50 años de historia en el entorno. "No se puede responder a la rotura de una rama eliminando de raíz un árbol de más de 50 años que garantizaba la salud, el refugio climático y la sombra de todo el entorno sin aportar un solo informe público que demuestre la inviabilidad de su conservación", señalaron los portavoces de la movilización que tuvo lugar tras la tala del ejemplar de ficus.

Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que, tras la retirada del tocón, plantará un nuevo árbol de porte medio en el mismo lugar, con margen de crecimiento suficiente para que alcance mayor tamaño que los ejemplares habituales de las alineaciones de calles, aunque la especie concreta está aún por determinar.

Un plan de refuerzo tras varios incidentes en distintos barrios

El caso del ficus de La Paz se suma a otros episodios recientes de caída de ramas en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Palma-Palmilla, Carlos Haya y La Victoria, que han llevado al Ayuntamiento a reforzar el control del arbolado urbano. El consistorio ha activado un plan centrado inicialmente en los eucaliptos, con la revisión de más de 400 ejemplares situados en entornos escolares, zonas de estancia, parques infantiles y áreas de tránsito peatonal, dentro de un total de más de 31.000 actuaciones de mantenimiento (podas, revisiones y talas) realizadas en lo que va de año.

En su respuesta, el alcalde ha explicado que especies como el ficus piden más espacio y una situación más abierta que la que en ocasiones ofrecen los espacios urbanos, y ha señalado que hay zonas de la ciudad donde no existe un criterio claro sobre cómo compatibilizar el desarrollo de estos ejemplares con la convivencia en la trama urbana. En ese sentido, ha apuntado a reforzar las zonas de sombra en la ciudad como parte de la adaptación al aumento de las temperaturas medias, dentro de un programa municipal orientado a ir creando cada vez más espacios ambientalmente confortables.