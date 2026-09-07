Tres de cada cuatro coches que se venden en Málaga son ya híbridos o eléctricos mientras el diésel se hunde

Las ventas de vehículos nuevos en Málaga están firmando en este 2026 un notable avance en relación al año anterior y se aproximan ya las cifras de la prepandemia, que es el umbral al que aspira el sector para confirmar su plena recuperación. Con 21.927 matriculaciones de turismos y todoterrenos hasta el mes de agosto y un crecimiento interanual del 10,2%, las ventas, de momento, están solo un 3,8% las del mismo periodo 2019, que fue el último año de actividad normalizada antes del gran bajón comercial que trajo el Covid, según las cifras divulgadas estos días por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). A la pandemia y sus problemas derivados de logística mundial le siguieron, de forma encadenada, otros episodios como la espiral inflacionista de 2022 y 2023, la incertidumbre del cliente ante el incierto futuro a medio plazo del motor de combustión o la continua inestabilidad geopolítica.

El buen desempeño del mercado de la automoción en Málaga, cumplidos ya los dos primeros cuatrimestres del año 2026, obedece al aumento de matriculaciones en el canal de particulares (con una subida del 17,9% hasta llegar a 13.564 unidades) y del 11,7% en el canal de empresas ‘rent a car’ con flotas para el alquiler de vehículos, que llegó a 2.903 matriculaciones. Por contra, hay una bajada del 5,8% en el canal de empresas (2.903 unidades).

Crecimentos «amenazados»

Si la tendencia no se tuerce, Málaga apunta en este 2026 a firmar a final de ejercicio en torno a 33.000, con lo que se retornaría a las cifras de 2019 (fueron entonces 21.856) y después de atravesar, desde aquel fatídico 2020 de la pandemia, una dura travesía en la que se cayó durante algunos años a un suelo de 20.000-22.000 unidades. Ya el año 2025 fue de clara mejoría (cerró con 29.893 matriculaciones y una subida del 23%).

El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA-Asomauto), Carlos Oliva, se muestra «moderadamente satisfecho» con los datos de ventas de 2026, recordando que el objetivo del sector debe ser acercarse a las 35.000 matriculaciones anuales.

«El mercado se está recuperando desde mínimos y estamos con datos similares a los 2019. Si todo sigue así podríamos acercarnos a 2018, cuando se hicieron unas 35.000 operaciones. Hay que estar moderadamente contentos pero deben mantenerse estos crecimientos, que podrían estar amenazados por la situación geopolítica, el precio del petróleo, etc», comenta.

El cliente malagueño, de momento, sigue «muy receptivo», según AMA-Asomauto. La tendencia actual es la compra de vehículos híbridos, autorecargables y enchufables, que tienen un consumo muy moderado, con lo cual se ajustan a los posibles problemas que pueda haber.

Ciertamente, el mercado refleja un continuo ascenso de ventas del vehículo híbrido y eléctrico. Según la patronal de concesionarios Faconauto, hasta agosto se han vendido en Málaga 5.177 vehículos de gasolina y 411 de diésel, con caídas interanuales del orden del 14% y del 46% respectivamente. Su cuota conjunta es ya solo de apenas el 25% dentro del mercado.

Enfrente se sitúa el denominado ‘resto’, donde Faconauto incluye a los híbridos (enchufables o no), los eléctricos y los vehículos de gas, con un total de 16.339 matriculaciones y una subida interanual del 31%. Su peso en el mercado es ya del 74,5%, el máximo histórico de este floreciente segmento. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro coches que se venden en Málaga son ya de soluciones alternativas al de los clásicos motores de combustión.

¿Qué tecnología de coches se vende más en Málaga?

La mayoría de vehículos híbridos que se han vendido en lo que va de año en Málaga son de las categorías MHEV y HEV (10.656 entre ambas), siendo más pequeña la cuota de híbridos enchufables (PHEV), con 2.067. Así, el comprador ha abandonado ya cualquier reserva en torno a los coches híbridos. «Se compran con total naturalidad: funcionan perfectamente, ahorran combustible y el precio es competitivo», explican en AMA-Asomauto. En los próximos años, las expectativas son que los híbridos copen el 90% de las operaciones.

En cuanto a los eléctricos (BEV), su penetración es aún reducida, aunque va creciendo de forma sostenida. En Málaga se han vendido 2.519 unidades en este año, con un crecimiento de operaciones del 42% (su cuota de mercado en el total del ventas es ya del 11,5%, frente al 5% de años anteriores). Más baja es la comercialización de vehículos de gas: 1.097 unidades (apenas un 5%) y con ventas algo estancadas sobre el año pasado.

En España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos han superado las 818.200 unidades entre enero y agosto de 2026, con un incremento del 6,3% respecto a 2025. El sector señala que el mercado de turismos «mantiene el pulso», exhibiendo sus mejores cifras de ventas desde 2019.

«El crecimiento acumulado nos acerca al objetivo de superar con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos. Buen dato es que todos los canales crecen (particular, empresa y alquilador), lo que da idea de buena salud del mercado. En cuanto a las tecnologías más demandadas ya no es noticia que casi una de cada dos ventas de turismos incorpore una motorización híbrida. Y la publicación del Plan Auto + ha elevado las ventas de electrificados (eléctricos más híbridos enchufables)», dice el director de comunicación de Anfac, Félix García.

El plan Auto+, un estímulo para los vehículos eléctricos

Por su parte, su homólogo en Faconauto, Raúl Morales, indica que el mercado sigue confirmando el «buen tono» de todo el ejercicio, «ajeno, además, a los vaivenes macroeconómicos y geopolíticos».

«Un dato reseñable de agosto es que estamos cerca del 30% de penetración en el mercado del vehículo electrificado, lo que quiere decir que, cuando se dan las circunstancias, la demanda se mueve. Por un lado, el Plan Auto+ está funcionan do para movilizarla y por otro lado, la oferta comercial del sector también está acompañando a esos compradores que quieren dar el paso al vehículo electrificado. Vamos a superar claramente 1,2 millones de unidades matriculadas este ejercicio, es decir, estaríamos en el mejor año desde la pandemia. Ese dato tiene que servir para mantener los estímulos a la demanda para seguir propiciando la renovación del parque y también esa transición hacia el vehículo electrificado», explica.

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, coincide en la tendencia «positiva» del mercado. «Los particulares continúan concentrando más de la mitad de las ventas. Eso refleja la disposición de los ciudadanos a renovar su vehículo. Ahora bien, no se compra al ritmo suficiente para renovar el parque. Más de la mitad de los vehículos que circulan por España tienen más de 15 años. Urge activar el plan nacional de renovación de la Ley de Movilidad Sostenible para frenar su creciente antigüedad», detalla.