La vivienda en la costa mediterránea y las grandes ciudades, donde se engloba Málaga y la Costa del Sol, sigue su escalada: entre el 14% y el 17% de subida

El precio de la vivienda nueva y usada en España aumentó un 14,9% en agosto respecto al mismo mes de 2025 y no experimentó variación en comparación con julio, según el índice Tinsa IMIE General y Grandes Mercados publicado este lunes. El ámbito de la ‘Costa mediterránea’ muestran en agosto el mayor crecimiento de precios respecto a agosto del año pasado, con un 17,4%, mientras que el segmento de 'Capitales y grandes ciudades' muestra un 14,6% de incremento. En el conjunto de estos dos apartados se incluye la Costa del Sol de Málaga con sus grandes municipios.

Tinsa resalta que los núcleos urbanos ubicados en el litoral mediterráneo están "fuertemente relacionados con la vivienda vacacional", lo que explica que registran la mayor intensidad en el encarecimiento de los precios.

Con esta evolución, el valor de la vivienda se sitúa un 2% por encima de los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 en términos nominales. No obstante, una vez descontada la inflación acumulada durante estos casi 20 años, los precios permanecen un 32% por debajo de aquellos niveles.

"En agosto el precio residencial ha registrado una desaceleración en su ritmo de crecimiento de forma generalizada en todos los grupos, que aun así se continúa situando en tasas interanuales intensas superiores al 10% nominal", ha explicado Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

En concreto, la 'Costa mediterránea' y las 'Áreas metropolitanas' presentan también una subida del 17,4% mientras que las 'Capitales y Grandes Ciudades' muestran un incremento del 14,8%. A continuación se situaron las 'Islas' (+14,8%) y el 'Resto de Municipios' (+10,2%).

La variación mensual de los grupos analizados se ha situado en términos nominales entre el -0,9% de las 'Islas' y la subida del 0,6% en la 'Costa mediterránea', reflejando en esta época del año una "estabilización generalizada", según el informe.

Descontando el efecto de la inflación, los territorios insulares continúan liderando la moderación de los precios, consolidando la tendencia observada hace ya varios meses.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin destaca que, pese a la resistencia del empleo, la demanda afronta un empeoramiento en su renta disponible por el repunte inflacionista derivado de la guerra en Oriente Medio, entre otros factores.

"Las compraventas de vivienda en la primera mitad del año se han moderado ante el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares y en los tipos de interés, la incertidumbre geopolítica y la mayor dificultad de acceso a la vivienda. Aun así, el volumen de compraventas e hipotecas continúa situándose en niveles robustos y superiores a la media histórica", ha afirmado Arias.

Málaga, una de las plazas con la vivienda más cotizadas

Tinsa ya comentó hace unas semanas en su informe 'Vivienda en Costa 2026' que el litoral de la provincia de Málaga se confirma como una de las plazas residenciales más cotizadas del litoral español en una época caracterizada por una enorme demanda, tanto nacional como extranjera.

Tras encabezar en los últimos años la subida de precios a nivel nacional, Tinsa certificaba un nuevo incremento anual del precio de la vivienda en la costa malagueña (incluyendo los segmentos de primera y segunda residencia) del 16,5% interanual con datos al cierre del primer trimestre, con un valor promedio que ya se sitúa en los 3.027 euros el metro cuadrado. En la costa malagueña, Tinsa detecta una "tendencia alcista muy intensa" en precio, "moderación" en las compraventas y aumento en visados para la construcción de nuevas viviendas.

Tenerife (19%), Alicante (18,9%) y Valencia (17,7%) son las cuatro provincias que en esta ocasión preceden a Málaga en cuanto a intensidad en las subidas de precio. En España, el incremento medio en las zonas costeras ha sido de un 13,5%, hasta alcanzar un precio medio de 1.992 euros. Los valores más altos del litoral español se registran en Baleares (4.058), con Málaga en la segunda plaza, por delante de Vizcaya (2.909), Barcelona (2.745) y Guipúzcoa (2.685).

"Se prioriza la mayor rentabilidad ofrecida por el segmento vacacional"

La progresiva convergencia entre los productos de primera y segunda residencia ha llevado a esta tremenda dinámica alcista en las zonas de costa. "El litoral español crece de manera cada vez más desigual. Mientras el esfuerzo de compra del conjunto nacional se mantiene próximo al equilibrio, el acceso a la vivienda alcanza niveles de tensionamiento elevado en costa, y críticos en varios tramos, donde la fusión entre los productos de primera y segunda residencia prioriza la mayor rentabilidad ofrecida por el segmento vacacional", explicaba Arias.

A su juicio, el segmento de segunda residencia converge cada vez con más frecuencia con el producto de primera residencia y lo reemplaza, elevando los precios y reduciendo la oferta disponible. "La compatibilización de la vivienda habitual con el uso vacacional se mantiene, un año más, como el principal reto del litoral español", señala.

Así, los mercados más tensionados se encuentran en Islas Baleares (59%) y en las costas de Málaga (57%) y Alicante (46 %). Los niveles más moderados (por debajo del 35%) se registran mayoritariamente en tramos de la Costa Norte (Galicia y Asturias), así como en algunos puntos de las costas de Murcia, Valencia Castellón y Almería.

"El mercado residencial en costa, fuertemente dominado por las dinámicas del segmento vacacional, combina un crecimiento de los precios intenso con una demanda robusta que comienza a mostrar señales de agotamiento, revelando la escasez de oferta como factor principal que sostiene los tensionamientos en precio y dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para el salario local medio", comentaba Arias.