El Ayuntamiento de Málaga se despide de la edil Elisa Pérez de Siles este jueves

El Ayuntamiento de Málaga celebrará este jueves, 10 de septiembre, el pleno extraordinario en el que se tomará conocimiento de la entrega del acta de la concejala y portavoz del equipo de gobierno del PP, Elisa Pérez de Siles.

La edil informó públicamente a principio de agosto de su marcha del Consistorio y de que dejaba la política tras 19 años de trayectoria profesional en distintos gobierno locales de la capital, en los que ha tenido diferentes responsabilidades.

Despedida de Pérez de Siles

Pérez de Siles explicó que su despedida de la vida política era una decisión "absolutamente meditada" y "de las más difíciles" que había tenido que afrontar en su trayectoria profesional, que ahora continuará en el sector privado.

"Sentir como siento, desde la humildad, que formo parte de esos equipos que han conseguido transformar y liderar Málaga, que sea una ciudad de éxito, una ciudad de referencia, la verdad es que no puedo sentir mayor orgullo y, sin duda, me voy con el sentimiento de haber dado muchísimo menos de lo que esto me ha dado y me ha regalado a mí", expresó.

Carmen Casero la sustituye

La concejala Carmen Casero será a partir de ahora portavoz del equipo de gobierno de Málaga y primera teniente de alcalde, además de agregar a Urbanismo el Área de Contratación Pública Estratégica, que dirigía Pérez de Siles.

La salida de Pérez de Siles también supone la incorporación como concejal de Juan Carlos Giardín, número 18 en la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2023, que asume Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito Carretera de Cádiz, según indicó en su momento el Ayuntamiento.

Tanto Giardín como Casero recibirán las delegaciones citadas mediante resolución del alcalde, Francisco de la Torre, documento donde quedará establecida la nueva estructura municipal, incluyendo las tenencias de Alcaldía: al pasar Casero a ocupar la primera de ellas, queda vacante la sexta, que pasará a ocupar la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez.