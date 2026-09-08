El Regional de Málaga incorpora un equipo ECMO para trasladar a pacientes críticos entre hospitales

El Hospital Regional Universitariode Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, dispone desde el pasado mes de julio de un equipo móvil para el transporte de pacientes adultos que requieren soporte mediante oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Se trata de una técnica de soporte vital utilizada en pacientes en situación crítica con insuficiencia cardiaca o respiratoria grave, según ha informado la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga en una nota, en la que han precisado que desde la puesta en marcha del circuito el 6 de julio, se han realizado seis valoraciones y cuatro traslados.

Respuesta coordinada

La incorporación de este dispositivo forma parte del circuito andaluz de transporte de pacientes adultos con ECMO, establecido para garantizar una respuesta coordinada del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ante pacientes que necesitan este tipo de soporte y se encuentran ingresados en centros que no disponen de esta prestación.

La red asistencial se organiza en dos nodos funcionales. El oriental ofrece cobertura a Málaga, Granada, Almería y la zona sur de Cádiz.

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga / L.O.

Dentro de esta estructura, el Hospital Regional Universitario de Málaga actúa como centro de referencia y base logística del equipo móvil para Málaga y el área sur de Cádiz, en coordinación con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, responsable de Granada y Almería.

Guardia durante las 24 horas del día

El Hospital Regional de Málaga dispone de este equipo ECMO móvil en régimen de guardia localizada las 24 horas del día, los 365 días del año. Está compuesto por un especialista en Medicina Intensiva, un cirujano cardiovascular y un enfermero perfusionista del Hospital Regional Universitario de Málaga, junto a un enfermero de emergencias y un técnico de emergencias sanitarias del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Cuando un hospital que no dispone de esta técnica solicita la valoración de un paciente crítico y se confirma la indicación, el 061 activa el dispositivo. El equipo y el material necesario se desplazan hasta el centro de origen, donde los profesionales implantan el sistema ECMO y estabilizan al paciente antes de trasladarlo al hospital de referencia correspondiente.

Para el jefe de servicio de Medicina Intensiva del Hospital Regional Universitario de Málaga, Emilio Curiel, la principal ventaja de este modelo es que "nos permite llevar el ECMO hasta el paciente y no esperar a que sea el paciente quien llegue hasta un centro que dispone de esta técnica".

En situaciones de extrema gravedad, "poder iniciar este soporte en el propio hospital de origen, estabilizar al paciente y trasladarlo después con mayores garantías supone un avance muy importante en seguridad y capacidad de respuesta", han indicado.

Balance del servicio

Desde la puesta en funcionamiento del circuito el pasado 6 de julio, el equipo del Hospital Regional Universitario de Málaga ha realizado seis valoraciones y cuatro traslados de pacientes con soporte ECMO, todos ellos con la coordinación y la logística necesaria para movilizar profesionales, equipamiento y pacientes de elevada complejidad entre diferentes centros hospitalarios.

La puesta en marcha de este dispositivo "refuerza la coordinación entre hospitales y los equipos de emergencias y mejora la capacidad de respuesta ante pacientes críticos que requieren soporte vital extracorpóreo y un traslado urgente a un centro especializado", ha asegurado la Junta.