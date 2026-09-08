Málaga inicia el curso con 341.490 estudiantes, 6.184 menos que el año pasado

El nuevo curso escolar 2026/27 comienza en Málaga con 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias, que se incorporarán progresivamente durante septiembre a las aulas de 1.237 centros públicos, concertados y privados de la provincia. Lo harán atendidos por 23.692 docentes y en un escenario marcado por dos circunstancias: la caída del alumnado y la reducción de las ratios en Educación Infantil.

Según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, el 92,6% de los estudiantes está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos. En concreto, 252.269 alumnos, el 73,8% del total, estudian en la enseñanza pública, mientras que otros 64.049, el 18,7%, lo hacen en centros concertados.

El descenso demográfico vuelve a notarse con fuerza en las aulas 6.148 estudiantes menos que el curso anterior anterior entre segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. Estos datos suponen la mayor caída registrada en un solo curso de toda la serie, según las cifras de la Consejería de Educación.

El curso comienza el 10 de septiembre para 135.450 alumnos

El calendario de incorporación será escalonado. Los primeros en regresar fueron los menores de tres años, que comenzaron el curso el pasado 3 de septiembre.

El 10 de septiembre será el turno de 135.450 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, distribuidos en 468 centros.

Cinco días después, el 15 de septiembre, comenzarán las clases para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente de Adultos, Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. En estas etapas están matriculados 162.714 estudiantes.

Por último, el 21 de septiembre arrancarán las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 21.621 alumnos.

Un máximo de 22 alumnos por clase en Infantil

Una de las principales novedades del curso será la reducción de la ratio máxima de 25 a 22 alumnos en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil.

La medida tendrá un efecto directo en Málaga: 31 colegios de la provincia dispondrán de nuevas aulas de tres años como consecuencia de esta reducción.

Por primera vez, Andalucía establece mediante normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la fijada con carácter general por la legislación estatal. La reducción se aplicará de forma progresiva, comienza este curso con las aulas de tres años y se extenderá posteriormente al resto de niveles de Infantil y Primaria.

Según la Junta, el objetivo es favorecer una atención más personalizada, mejorar la detección de dificultades de aprendizaje y reforzar la respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales.

Más docentes pese a la caída del alumnado

La disminución del número de estudiantes no implicará menos profesorado. La Junta asegura que las plantillas volverán a reforzarse, especialmente aquellas vinculadas a la atención a la diversidad.

La plantilla pública de Málaga alcanza este curso los 19.489 docentes. En el conjunto de Andalucía, el sistema educativo contará con un refuerzo específico de 4.309 profesionales en la red pública.

De ellos, 2.096 estarán destinados a atender al alumnado con necesidades educativas especiales y programas de diversidad; otros 1.216 reforzarán la ampliación de la Formación Profesional; 705 se dedicarán al refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora; y 292 trabajarán en la digitalización del sistema.

A ello se suma la incorporación de 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica a los centros públicos andaluces.

En la enseñanza concertada se incorporarán, además, 209 docentes en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y sindicatos del sector.

Este refuerzo supone, según el Gobierno andaluz, una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos.

Málaga supera los 2.500 especialistas en atención a la diversidad

La provincia contará con 2.562 profesionales especializados en atención a la diversidad, entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, docentes de Pedagogía Terapéutica y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). Son 220 efectivos más que el curso pasado y un 52,1% más que en 2018/19.

Especialmente significativo es el crecimiento de la plantilla de Pedagogía Terapéutica, que alcanza los 1.096 docentes, 144 más que el pasado curso y 339 más que en 2018/19. También aumenta el número de PTIS, hasta alcanzar los 641 profesionales en Málaga, 279 más que hace ocho cursos.

Más de 171.800 alumnos tienen libros de texto gratuitos

Las ayudas a las familias vuelven a ser otro de los pilares del inicio de curso. El Gobierno andaluz cifra en cerca de 1.000 millones de euros la inversión destinada en toda Andalucía a becas, gratuidad del primer ciclo de Infantil, comedor, transporte escolar, servicios complementarios y libros de texto.

Según sus cálculos, más de un millón de familias andaluzas recibirán algún tipo de ayuda, con una aportación media estimada de 860 euros durante el curso.

En Málaga, más de 171.800 estudiantes se benefician de la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias.

Este año estrenan manuales los alumnos de primero y segundo de Primaria y también se renueva la dotación destinada a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. La inversión autonómica para esta renovación asciende a 50 millones de euros.

En cuanto a los servicios complementarios, 311 centros malagueños ofrecen aula matinal, 387 están autorizados para disponer de comedor escolar y 333 pueden desarrollar actividades extraescolares.

Obras en 96 colegios e institutos de Málaga

El comienzo del curso también coincide con actuaciones de mejora en 96 centros educativos públicos de la provincia. En total se contabilizan 112 intervenciones finalizadas o cuya terminación está prevista antes de que acabe 2026, con un presupuesto cercano a los 13 millones de euros.

Entre las actuaciones de mayor dimensión se encuentran las ampliaciones del IES Fernando de los Ríos, en Málaga capital; el IES Los Boliches, en Fuengirola; y el IES Reyes Católicos, en Vélez-Málaga.

A estas actuaciones se suman 109 obras de reforma que ya han finalizado durante el año o cuya conclusión está prevista antes de que termine 2026.