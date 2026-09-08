Málaga registra nuevos récords de punta de demanda eléctrica y Endesa relaciona el "estrés y sobrecarga" de la red por el calor con los apagones

La provincia de Málaga ha registrado un verano "especialmente caluroso" que ha ocasionado "cargas muy elevadas en la red de distribución eléctrica", según explican a este periódico fuentes de la compañía Endesa, que relacionan algunos de los apagones que se han producido este verano con estos elevados picos de demanda. Como muestra de ello, y según los datos ofrecidos por Endesa, el verano de 2026 ha contabilizado incluso dos nuevos récords históricos de punta de demanda en la provincia: en concreto fueron los días 23 de julio a las 19.47 horas de la tarde, con 1.490,7 megavatios de potencia, y el 13 de agosto a las 22.05, cuando se detectaron 1.517 megavatios.

La anterior marca histórica se remontaba al 8 de enero de 2009, una fecha invernal en la que se registró una potencia de 1.471,2 megavatios. En el año 2025 se registró también alguna punta elevada, como la del 18 de agosto, pero sin llegar a ser récord absoluto, como sí ha sucedido en este 2026.

Las puntas de demanda son los máximos valores horarios de potencia registrados en la red de distribución y se basan en la energía que circula por la red en un momento exacto, según comenta Endesa.

"Este contexto climático afecta especialmente a la red de distribución, cuyo funcionamiento se ve condicionado por temperaturas muy elevadas, sobre todo durante la noche, que han provocado situaciones de estrés y sobrecarga de la red, con reflejo en algunas incidencias puntuales", reconocen en Endesa.

Cabe recordar que a lo largo del verano se han producido diversos apagones en la zona del Centro Histórico o barriadas de la zona Este y Oeste de Málaga. Comerciantes y hosteleros, por ejemplo, se han quejado durante el verano de diversos apagones que han perjudicado su facturación, especialmente en los días de la Feria.

Las fuentes de Endesa consultadas por este periódico comentan que estas incidencias suelen venir motivadas por un doble efecto. Por un lado, el calor y el periodo estival disparan aún más el consumo eléctrico por el uso del aire acondicionado y las mayores actividades lúdicas y sociales propias de esas fechas. Pero en segundo término, las altas temperaturas (no solo las del día, sino también las nocturnas) provocan ese "estrés" a la propia infraestructura (cables, transformadores, etc) que contribuyen a su sobrecalentamiento y pueden derivar en averías.

Endesa asegura que los cortes de suministro en Málaga capital a lo largo del verano han sido en la mayoría de los casos "puntuales" y han podido resolverse en tras una primera intervención, pero admite también que ha podido haber casos de interrupciones de suministro "que se han repetido" en alguna zona hasta que los técnicos han conseguido su reparación definitiva. En el área de la Costa del Sol, la compañía señala que el verano ha discurrido "sin incidencias significativas".

Turistas y malagueños se enfrentan al calor en el centro de Málaga el pasado mes de agosto. / L. O.

Plan de inversiones de Endesa en 2026 para Málaga

La compañía recuerda que viene realizando inversiones todos los años para desplegar nueva infraestructura que permita dar respuesta al incremento de demanda eléctrica. En el caso de la provincia de Málaga, y dentro de sus planes de inversión anuales, Endesa está desarrollando en 2026 una serie de inversiones en Baja, Media y Alta Tensión que ascienden a un montante de unos 28 millones de euros.

En el caso de Málaga capital, el plan de 2026 está dotado con cerca de 10 millones de euros, un importe que es un 40% superior al del año anterior. Como se informó en una reunión que Endesa mantuvo el pasado mes de julio con el Ayuntamiento de Málaga, uno de los puntos clave radica en el aumento de la capacidad de la red de distribución mediante el incremento de potencia de las subestaciones existentes y la construcción de nueva infraestructura, para lo que se está destinando un montante de 2,7 millones.

El plan se está coordinando con el Ayuntamiento para definir la ubicación de la infraestructura eléctrica que se está ejecutando, así como los "permisos pertinentes" para el desarrollo de las obras.

Las principales actuaciones contempladas en este plan, actualmente ejecutado al 45%, están orientadas al aumento de la capacidad de la red de distribución mediante la construcción y ampliación de infraestructuras en alta, media y baja tensión; a la digitalización de las instalaciones existentes mediante tecnologías de sensorización y telecontrol; y al refuerzo de la calidad del suministro que reciben los más de 315.000 puntos repartidos por la ciudad, que dan servicio a sus más de 600.000 habitantes.

Actuaciones contra el "fraude" en Palma-Palmilla

Por otro lado, las fuentes consultadas han explicado que el pasado mes de julio se efectuaron también cuatro intervenciones, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, que afectaron a un total de 21 bloques en la zona de Palma-Palmilla contra el "fraude" para garantizar la "seguridad de las instalaciones y de las personas que convivían en estos entornos". Según Endesa, se detectó un nivel del 78% de fraude en los suministros, con casos de instalaciones "manipuladas".

"Cuando los técnicos detectan una situación de peligrosidad grave, la empresa distribuidora tiene la obligación legal y técnica de actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad. El objetivo de estas actuaciones no es la interrupción del suministro eléctrico, sino la prevención de accidentes que podrían tener consecuencias graves para las personas y los bienes ya que las instalaciones manipuladas suponen un alto riesgo de electrocución y de posibles incendios al saltarse todas las protecciones normativas que deben tener las instalaciones eléctricas, señalan en Endesa.

Según la empresa, la prioridad en estos casos es "evitar que instalaciones en condiciones deficientes puedan derivar en incidentes que comprometan la seguridad de vecinos, usuarios y profesionales que trabajan sobre ellas".

Tras estas mencionadas intervenciones contra el fraude del mes de julio, se comprobaron algunas manipulaciones en las instalaciones de la red de distribución "que habían sido realizadas por terceros, sin autorización, con el objetivo de reconectar suministros cortados".

"Esto originó la falta de servicio de los vecinos de la zona, ajenos a esta problemática. Para reponer el suministro de estas incidencias y poder trabajar en el entorno, Endesa ha mantenido una estrecha colaboración con las administraciones competentes, especialmente con la Policía Local que ha acompañado en todo momento a los técnicos de la compañía para que pudieran desarrollar su trabajo. En la actualidad, dos de los 21 bloques ya han llevado a cabo la normalización de sus instalaciones y Endesa está ultimando alguna acometida nueva para que se pueda realizar la contratación de esos suministros", señalan en Endesa.