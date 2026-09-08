Málaga vuelve a caminar con su Victoria: una salida entre campanas, biznagas y vivas para la patrona

Málaga volvió a encontrarse con su madre. La mañana en la catedral supo a poco teniendo en cuenta la magnitud de la celebración. Por eso, cuando la tarde comenzó a caer sobre la ciudad, Santa María de la Victoria volvió a cruzar las puertas del gran templo para reencontrarse con sus malagueños. Una salida esperada durante todo el año y que volvió a convertir las calles del Centro Histórico de Málaga en un lugar de encuentro, devoción y tradición.

La representación de todas las hermandades de Málaga acompañó a la patrona en este camino de regreso hacia su santuario. Tras una mañana marcada por la Misa Estacional, la ofrenda floral y las palabras humildad, gratitud y fidelidad, la tarde puso a la Victoria en la calle para recorrer esa estampa que tantas veces ha contemplado la ciudad, pero que no cansa por mucho que pase el tiempo.

Málaga espera a su madre

El momento de la salida se acercaba y los hombres de trono se preparaban para uno de los instantes más delicados de la jornada. El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, dio los primeros toques de campana, que llegaron en torno a las 19:55 horas. Los hombres de los varales exteriores tuvieron que salir de sus puestos para permitir que el trono pudiera abandonar el interior de la Catedral. En medio de eso, una imagen especialmente entrañable: uno de los capataces llevaba a su hija en brazos durante el momento de la salida. Una pequeña espectadora privilegiada para contemplar cómo la patrona de Málaga comenzaba su camino por las calles de la ciudad.

Málaga se volcó con la Virgen de la Victoria. / Álex Zea

Nada más asomar las cabezas de varal por la puerta de la Catedral llegó la primera petalada de la tarde. Los colores caían del cielo y recibieron a la Virgen mientras el trono comenzaba a avanzar y la emoción se extendía entre quienes esperaban en el exterior. Ya en el Patio de los Naranjos, el obispo José Antonio Satué fue el encargado de volver a levantar el trono. En ese instante, la música salió al encuentro de la patrona y su ciudad. Malagueña Virgen de la Victoria acompañó los primeros pasos de la procesión.

Biznagas para Santa María de la Victoria. / Eduardo Nieto

Biznagas y ofrendas para la patrona

Frente al Mesón Lo Güeno, un sitio de toda la vida, llegó otro de los pequeños rituales que forman parte de esta jornada. Allí esperaba una ofrenda de biznagas para Santa María de la Victoria, una tradición que se mantiene desde 2010. Las flores malagueñas se convirtieron así en otro de los símbolos de la tarde. La biznaga, tan vinculada a la identidad de la ciudad, se encontró con la patrona en una ofrenda llena de amor y devoción por ella.

Después de este llegó otro de esos momentos llenos de tradición. La Hermandad del Carmen de Huelin lleva 35 años preparando su encuentro con la patrona en calle Larios entre remos y al ritmo de la Salve Marinera. La hermandad realizó una ofrenda floral y sus integrantes se dispusieron con los remos para recibir a Santa María de la Victoria. La música comenzó a sonar mientras la Virgen se acercaba al corazón de la ciudad.

Calle Larios, con la ovación acentuada de quienes esperaban y no le quitaban ojos a la patrona, volvió a convertirse así en el escenario de una catequesis itinerante. La Victoria avanzaba entre flores, música y aplausos, camino de una calle que cada 8 de septiembre vuelve a vivir de una manera diferente.

La Virgen de la Victoria, en la Catedral. / Álex Zea

El regreso hacia su barrio

«No puede pasar un año sin que baje a ver a la Victoria», decía una señora al borde de la lágrima por la emoción que un día como este causa en los malagueños. Parecía que no cabía un malagueño más en el barrio de la Victoria esperando el regreso de quien le da su nombre. La patrona emprendía así el camino hacia su santuario, acompañada por quienes habían decidido dedicarle esta noche. Una noche más, Málaga había vuelto a caminar con su patrona.