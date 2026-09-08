El material escolar de segunda mano gana terreno en Andalucía: Málaga se suma a una tendencia que ya sigue el 60% de los hogares

El curso escolar 2026/2027 arranca esta semana en los colegios malagueños y las familias empiezan a arrastrar el golpe económico de septiembre. Uniformes, libros, mochilas y material de papelería han vuelto a disparar el gasto de los hogares, hasta el punto de que la búsqueda de artículos escolares de segunda mano se ha convertido en una vía habitual para aliviar la cuesta de la vuelta al cole.

Según un estudio elaborado por Milanuncios junto a Appinio, seis de cada diez andaluces ya recurre al mercado de segunda mano para adquirir material escolar, una tendencia que en la comunidad se apoya en dos datos que explican por qué el ahorro se ha vuelto prioritario: el 63% de los andaluces calcula que gastará una media de 200 euros en material escolar este curso, y el 55% reconoce haber tenido que ajustar su presupuesto respecto al año anterior.

Vuelta al cole en papelerías / L.O.

La cifra encaja con el diagnóstico que hace cada año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): el gasto medio anual por alumno en España alcanzó los 2.390 euros durante el curso 2025/2026, una partida que no solo incluye libros y material, sino también comedor, transporte o actividades extraescolares. Es precisamente ese desembolso acumulado el que empuja a cada vez más familias malagueñas a mirar hacia plataformas de compraventa de segunda mano antes de pisar una papelería.

Libros y uniformes, los que más crecen en las búsquedas

El estudio de Milanuncios detecta que, en los meses previos al comienzo de curso, la búsqueda de libros de segunda mano en la plataforma se disparó un 44%, mientras que la demanda de uniformes escolares usados creció un 62%. A ello se suman mochilas, cuadernos, diccionarios y calculadoras, artículos que también figuran entre los más buscados por las familias que intentan recortar gastos sin renunciar a que sus hijos empiecen el curso con todo lo necesario.

No es casualidad que libros y uniformes concentren buena parte del ahorro: son, junto con la papelería, las partidas que más pesan en el presupuesto familiar. De hecho, entre los productos más demandados en la compra de vuelta al cole destacan los artículos de papelería (87%) y los libros (84%), seguidos de las mochilas (62%) y la ropa o los uniformes (48%).

Un mercado que también sirve para vender lo que ya no se usa

La segunda mano no solo funciona como vía de compra, sino también como fórmula para recuperar parte de la inversión hecha en cursos anteriores. Según el estudio, el 69% de los consumidores andaluces afirma haber vendido o plantearse vender material escolar que ya no utiliza, motivado sobre todo por dar una segunda vida a productos en buen estado (48%) y por recuperar parte del dinero invertido (31%). Siete de cada diez creen que pueden recuperar entre 50 y 200 euros por esa vía.

Papelería preparada para la vuelta al cole / L.O.

Junto a Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones donde más anuncios de vuelta al cole se publican una vez terminado el curso, cuando las familias aprovechan para poner en venta lo que sus hijos ya no van a necesitar.

Málaga, entre el ahorro particular y la solidaridad vecinal

Mientras el mercado de segunda mano gana peso entre las familias malagueñas, la ciudad también ha reforzado este curso los mecanismos públicos y solidarios para que el gasto escolar no se convierta en una barrera. La Junta de Andalucía ha destinado 50 millones de euros al Programa de Gratuidad de Libros de Texto para la provincia de Málaga de cara al curso 2026/2027, una partida de la que se benefician más de 171.800 estudiantes de centros públicos y concertados y que este año incluye la renovación completa de los libros de 1º y 2º de Primaria.

A esa vía institucional se suma la respuesta vecinal: en Málaga capital y su área metropolitana ha arrancado la VI Campaña de Recogida de Material Escolar, impulsada por la asociación benalmadense El Vuelo de las Libélulas (que atiende habitualmente a cerca de 400 familias con necesidades sociales) y a la que este año se ha sumado SALF Málaga. La campaña, activa entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, sigue abierta a donaciones de ciudadanos que quieran colaborar para que la situación económica de una familia no impida que sus hijos empiecen el curso con el material necesario.

Entre el ahorro que ofrece la segunda mano, la gratuidad de los libros de texto y las campañas de recogida solidaria, la vuelta al cole en Málaga dibuja este curso un mismo mensaje: cada vez son más las familias que buscan fórmulas para que septiembre pese menos en la economía doméstica.