Satué llama a Málaga a recuperar tres valores humanos raíces de la tradición cristiana, «la humildad, la gratitud y la fidelidad»

El 8 de septiembre volvió a reunir Málaga en torno a su patrona. Como cada año, la solemnidad de Santa María de la Victoria convirtió la mañana en un momento de encuentro, oración y devoción. Familias, autoridades, sacerdotes, hermanos y devotos se congregaron alrededor de una imagen que forma parte de la historia sentimental de la ciudad y que, durante siglos, ha sido testigo de las alegrías y preocupaciones de los malagueños.

La Misa Estacional en honor a la patrona fue el broche de oro perfecto para una novena llena de actos para venerar a su figura en el templo mayor de la ciudad. El obispo de Málaga, José Antonio Satué , presidió la celebración acompañado por sacerdotes de las diferentes comunidades malagueñas y por el Obispo Emérito Jesús Catalá, en una mañana en la que la Catedral volvió a mirar a su Virgen. Un ambiente de oración acompañado de la Coral Santa María de la Victoria y del órgano de la Catedral.

Ofrenda floral a la virgen de la Victoria, patrona de Málaga, el 8 de octubre de 2026 / Álex Zea

En esta jornada tan señalada, Satué centró su homilía en tres valores profundamente humanos y cristianos: la humildad, la gratitud y la fidelidad. Tres palabras que, a su juicio, han quedado «arrinconadas en la práctica» y que volvieron a cobrar sentido ante la presencia de María Santísima de la Victoria en un día tan señalado como este. Un mensaje que partió de las lecturas proclamadas durante la celebración y que terminó mirando directamente a la Patrona, como Madre y protectora de la diócesis, de Málaga y de Melilla.

Un «rearme del corazón»

La humildad, la gratitud y la fidelidad son los tres valores protagonistas en la homilía de esta eucaristía. La necesidad de que «a pesar de las dificultades de hoy, la fe nos afiance en la esperanza y nos haga expandir el amor». Una petición que se podría resumir en recuperar aquello que hace más humana a la sociedad. José Antonio Satué matizó que no se trata de caer en un mensaje de calamidad, sino de reconocer las dificultades del presente y responder a ellas desde la bondad, la esperanza y la fraternidad. «Este rearme del corazón me parece prioritario», subrayó.

Tres valores que recuperar en un día para mirar hacia la Virgen

La Natividad de la Virgen conduce así la mirada de los fieles hasta el nacimiento de Cristo, en una fiesta que el obispo definió en su homilía como «entrañable» y que invitó a vivir desde la reflexión y el agradecimiento. El primero de los valores señalados por el prelado fue la humildad, una virtud que, defendió, «no pertenece únicamente al ámbito religioso, sino que constituye también un valor esencial para la convivencia y para la relación con los demás». A partir de la figura de María, reivindicó la necesidad de recuperar una mirada humilde, alejada de la autosuficiencia y del enfrentamiento. Frente a ella situó la soberbia sobre la que advirtió que «rompe los dos lazos que nos sostienen y nos dan vida: la filiación con Dios y la fraternidad con los demás».

«La fiesta que hoy celebramos nos convoca a “alzar la mirada” hacia Dios para darle gracias por el don de la vida y por todo el bien que nos concede», señaló Satué para dar paso al segundo valor a recuperar. Una gratitud que, defendió, no debía quedarse únicamente en la relación con Dios, sino que también debía alcanzar a quienes caminan al lado de cada persona. Porque «también de nuestros hermanos recibimos más bienes que males». Introducido por una anécdota personal en la que un grupo de personas le cedió el paso cuando paseaba subido en su bicicleta, el obispo propuso «terminar cada jornada con una oración de acción de gracias, reconociendo los dones recibidos y el bien que se ha podido hacer a los demás».

Ofrenda floral a la virgen de la Victoria, patrona de Málaga, el 8 de octubre de 2026 / Álex Zea

En una sociedad que definió como marcada por «compromisos líquidos», defendió la importancia de cuidar los vínculos y de permanecer cuando llegan las dificultades. El tercer valor de la homilía fue la fidelidad. «Dios es fiel», recordó el obispo, antes de trasladar esa tercera palabra a quienes no perdían detalle de la homilía. Advirtió que «una sociedad que no cultiva sus vínculos, una persona que no cuida su fidelidad, se hace vulnerable». En este punto, el obispo puso la mirada en ejemplos de fidelidad como los matrimonios que alcanzan sus bodas de plata y de oro o en los padres que cuidan de sus hijos más vulnerables, pero también en el Padre Tiburcio Arnaiz, al que presentó como ejemplo de un sacerdote «humilde y agradecido» que permaneció fiel a su misión de evangelizar los pueblos de Málaga.

Flores, mantillas y malagueñas para la patrona

La solemnidad terminó con la emoción de quién gritó «¡Viva la Virgen de la Victoria , viva la patrona de Málaga, viva la patrona del pueblo malagueño!» y un gesto que llevó la celebración desde el altar hasta la cercanía de los fieles. Una vez finalizada la misa y las correspondientes fotos junto a la Victoria, el obispo bajó para saludar personalmente a quienes se acercaban a él. Uno a uno, Satué estrechó sus manos y repitió una sencilla felicitación: «Feliz fiesta». Unas palabras breves que cerraron la celebración religiosa desde la cercanía y que dejaron paso al ambiente festivo que continuaría durante el resto de la jornada.

Ofrenda floral a la virgen de la Victoria, patrona de Málaga, el 8 de octubre de 2026 / Álex Zea

Málaga rendía homenaje a su patrona, ahora fuera de la Catedral. Desde primera hora, el entorno del gran templo se llenó de música, mantillas, flores, cantes y bailes. La jornada organizada por la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que este año cumple medio siglo de existencia, arrancó con un pasacalles de la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire desde la puerta del Ayuntamiento. La formación recorrió diferentes calles del Centro y, a su llegada al Patio de los Naranjos, interpretó la marcha Málaga a su Virgen de la Victoria.

Después llegó uno de los estampas más reconocibles de la jornada: el desfile de centenares de mujeres vestidas con mantilla blanca, acompañadas por grupos de baile y portando sus flores para la patrona. La comitiva alcanzó la plaza del Obispo para, una vez concluida la misa, ofrecer las flores a la imagen de la patrona. El coro Son de Málaga-Almendrales puso voz a diferentes malagueñas mientras los grupos de baile rindieron homenaje a Santa María de la Victoria. Colectivos, hermandades, peñas y vecinos participaron en una ofrenda que pintó de colores la gran escalera.

Madre y Abogada de los malagueños