Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves

Málaga se prepara para transitar al tiempo otoñal con una semana de inestabilidad meteorológica. Después de un septiembre caluroso, en los que los termómetros han alcanzado los 37 grados, los contrastes empazarán a ser notables a partir de este miércoles 9 de septiembre.

Lluvia y tormentas

En Málaga capital, las lluvias comenzarán este miércoles en las horas centrales del día, entre las 12 y las 18 horas, y se espera que cesen hasta media noche. Será a partir de este momento cuando, según la información faciltiada por la Aemet, regresen las lluvias y se mantengan durante toda la jornada del jueves, acompañadas de tormentas.

Las temperaturas descenderán con la llegada de la lluvia. El jueves se esperan mínimas de 21 y grados y máximas de 28 en la capital, mientras que el viernes se mantendrán las máximas pero las mínimas descenderán a 18. Tras las precipitaciones del jueves, el cielo se abrirá durante el fin de semana, que se espera que el sol permanezca desde el viernes.

Durante el fin de semana, la capital registrará máximas de 31 grados y mínimas de 19.

Sol, Guadalhorce y Axarquía

Las precipitaciones llegarán también a los municipios de la Costa del Sol, la Axarquía y Guadalhorce partir del jueves y cesarán durante el fin de semana.

Las temperaturas serán similares a las previstas en la capital, con un notable descenso de temperaturas entre el miércoles. Se espera un día caluroso el miércoles, con máximas de hasta 36 grados en Coín y en Marbella, con una bajada de los termómetros a partir del jueves, cuando se prevén 29 grados de máxima.

Los termómetros caen en la comarca de Antequera

En la comarca de Antequera las temperaturas descenderán notablemente, pasando de mínimas de 19 grados durante el martes, a llegar a los 14 grados de mínima durante el viernes, con máximas de 29 para esta jornada. Las tormentas también harán acto de presencia durante el jueves, dando paso a un viernes nublado y el resto del fin de semana bajo el sol.