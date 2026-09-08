Sucesos
Tiroteo en Marbella: un herido en la pierna y tres detenidos
La Policía Nacional ha detenido a tres ciudadanos holandeses tras un tiroteo ocurrido en la avenida Ramón Gómez de la Serna este martes
Una persona ha resultado herida en un tiroteo ocurrido este martes en la localidad malagueña de Marbella que se ha saldado con tres detenidos.
Los hechos han sucedido pasadas las 14.15 horas. Desde Emergencias 112 Andalucía han indicado que varios alertantes han avisado de que habían escuchado disparos en la avenida Ramón Gómez de la Serna, junto a un hotel.
Los detenidos, tres holandeses
Hasta el lugar se ha desplazados la Policía Nacional y efectivos de la Local, que han detenido a tres personas de nacionalidad holandesa. El operativo se ha puesto en marcha en el marco del plan del Cuerpo Nacional de Policía en la Costa del Sol para abordar los episodios por arma de fuego.
Asimismo, también se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que han atendido a una persona herida de bala en una pierna, según ha señalado el 112.
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