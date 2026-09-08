Sucesos
Tres trabajadores, atendidos por inhalación de vapores tras un vertido de agua oxigenada en la Cruz de Humilladero
Los Bomberos controlaron el derrame en una nave de la Cruz del Humilladero, sin que se registraran daños materiales
Tres trabajadores tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios tras inhalar vapores provocados por un derrame de agua oxigenada en una nave situada en el polígono industrial de San Rafael, situada en la Cruz del Humilladero, en Málaga capital.
El incidente se produjo este lunes en unas instalaciones de la calle Cerrajeros, hasta donde se desplazaron efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga para controlar tanto el vertido como los vapores generados.
Los bomberos emplearon agua pulverizada para contener el derrame y reducir la concentración de vapores, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
En el operativo participaron dotaciones de los parques de Pirámides, Teatinos, Churriana y Martiricos, con cuatro autobombas, un vehículo ligero y otro destinado al transporte de material.
Como consecuencia del incidente, tres trabajadores fueron atendidos por inhalación de vapores. El suceso se saldó sin daños materiales, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
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