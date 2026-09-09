Aviso amarillo por terral y 37 grados en la Axarquía antes del cambio de tiempo: la Aemet anuncia lluvias y bajada térmica en Málaga

El calor y el terral parecen no querer despedirse de Málaga. Las altas temperaturas han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo. Esta alerta se activa en la Axarquía por calor y terral, desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, ante la previsión de alcanzar una temperatura máxima de 37 ºC: "El aviso se refiere al interior de esta zona", indican.

Pero el resto de la provincia tampoco se libra del calor. En la capital, este miércoles se rozan los 35 ºC de máxima, con mínimas también cálidas que no bajan de los 27 ºC. En el interior del Guadalhorce, los termómetros marcarán valores más típicos de julio que de septiembre. En Coín, Pizarra y Álora se esperan máximas de hasta 37 ºC, aunque las mínimas se desploman hasta los 21 grados.

En Antequera, los termómetros oscilarán entre los 18 ºC de mínima y los 31 ºC de máxima. Ronda y su serranía serán el punto más fresco de la provincia, con mínimas de 20 ºC y máximas que no superarán los 30 ºC.

Cuándo bajan las temperaturas

Con el verano dando sus últimos coletazos, los malagueños se preguntan cuándo bajarán las temperaturas. Según Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga, será a partir de este jueves: "Hay una entrada de una masa fría, que va a provocar un descenso de las temperaturas y lluvia", afirma Riesco.

De hecho, para la jornada de mañana se esperan lluvias en toda la provincia. En Málaga capital, las lluvias comenzarán este miércoles en las horas centrales del día, entre las 12 y las 18 horas, y se espera que cesen hasta la medianoche. Será a partir de este momento cuando, según la información facilitada por la Aemet, regresen las lluvias y se mantengan durante toda la jornada del jueves, acompañadas de tormentas.

Bajada de temperaturas

Las temperaturas descenderán con la llegada de la lluvia. El jueves se esperan mínimas de 21 grados y máximas de 28 en la capital, mientras que el viernes se mantendrán las máximas, pero las mínimas descenderán hasta los 18 grados. Tras las precipitaciones del jueves, el cielo se abrirá durante el fin de semana y se espera que el sol permanezca desde el viernes.

Las precipitaciones llegarán también a los municipios de la Costa del Sol, la Axarquía y el Guadalhorce a partir del jueves y cesarán durante el fin de semana: "Por ejemplo, en Antequera, de los 37 grados de ayer vamos a pasar hoy a los 31 de máxima y mañana a 29. El viernes podemos tener 28 grados y luego ya se recuperan hasta el entorno de los 30 a partir del sábado", informa Riesco.

A partir del viernes, el termómetro subirá y estará ya en el entorno de los 29 o 30 grados. Por otro lado, las temperaturas mínimas estarán en el entorno de los 20 grados: "Poco a poco ya se va notando menos sensación de bochorno".