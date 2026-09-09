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La aerolínea Volotea recupera sus vuelos entre Málaga y La Coruña: estas son las frecuencias semanales para viajar

Volotea ofrece actualmente 13 destinos desde el Aeropuerto de Málaga: cinco en España y ocho internacionales a Francia e Italia

Aviones de la compañía aérera Voletea, que va a reanudar su línea entre Málaga y La Coruña.

Aviones de la compañía aérera Voletea, que va a reanudar su línea entre Málaga y La Coruña. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La aerolínea Volotea, especializada en vuelos a pequeñas y medianas ciudades europeas, ha anunciado este miércoles la reapertura de su ruta directa entre Málaga y La Coruña, que volverá a operar el próximo 6 de noviembre. La ruta contará con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno (lunes y viernes). En verano, la oferta aumentará a tres frecuencias semanales (martes, jueves y domingos). La compañía ofrecerá cerca de 37.500 asientos durante el primer año de operación.

Con la reincorporación de La Coruña, Volotea ofrecerá 13 destinos desde Málaga: cinco nacionales (Asturias, Bilbao, La Coruña, San Sebastián y Santander) y ocho internacionales (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon, Nantes y Toulouse, en Francia, y Verona, en Italia).

Los billetes para esta ruta entre Málaga y La Coruña están ya a la venta en la página web de Volotea, según ha indicado la aerolínea.

Presencia en Málaga de Volotea

Volotea, presente en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol desde 2012, ha transportado desde entonces a cerca de tres millones de pasajeros. En 2026, ofrece más de 650.000 asientos desde el aeropuerto, un 27% más que en 2025.

Un avión de Volotea.

Un avión de Volotea. / Europa Press

La aerolínea afirma que mantiene "sólidos indicadores operativos" en Málaga. En lo que va de año, su índice de puntualidad (OTP15) ha superado el 81% y la tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) ha alcanzado el 99,8%. Asimismo, nueve de cada diez pasajeros que vuelan con Volotea desde Málaga recomiendan la compañía a sus familiares y amigos, reflejo de su satisfacción con la experiencia de viaje.

Actividad de Volotea en Europa

Volotea opera en 110 aeropuertos y tiene bases operativas en 22 ciudades europeas pequeñas y medianas: Ancona (a partir de diciembre 2026), Asturias, Bari, Bilbao, Burdeos, Brest, Florencia, Lille, Limoges, Lourdes, Lyon, Marsella, Montpellier (a partir de noviembre de 2026), Nantes, Nápoles, Olbia, Palermo, Rodez, Estrasburgo, Toulouse, Venecia y Verona.

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En 2026, Volotea ofrece más de 430 rutas (más de la mitad exclusivas), aproximadamente 13 millones de asientos (+7% respecto a 2025) y opera más de 80.000 vuelos, con el apoyo de una flota de 45 avionesAirbus A319 y A320 en temporada alta.

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