"Los bares son laboratorios sociales": la UMA analiza el papel de la cerveza en nuestras relaciones

Quedar para tomar algo es un gesto cotidiano, pero también una forma de vida. Su importancia, aunque muchas veces pase desapercibida, vertebra buena parte de nuestras relaciones sociales.

Ahora, un estudio sociológico del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) de la Universidad de Málaga, realizado por encargo de Cerveceros de España, pone datos a "la importancia que tiene salir, vernos y compartir una caña".

Bajo el nombre de "Cerveza Social. Estudio sobre la contribución del consumo social de cerveza al bienestar y vida cotidiana", la investigación analiza los hábitos de relación de los españoles, los lugares y la frecuencia de los encuentros, la interacción digital y presencial, los rituales compartidos y el sentimiento de pertenencia que se genera alrededor de estos momentos.

"Las cervezas riegan las amistades", indican los investigadores de este estudio. Uno de ellos Luis Ayuso, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga, quien destaca el papel que estos encuentros siguen teniendo en una sociedad cada vez más digital.

Ayuso sostiene que "la cerveza es un nexo social" y pone también el foco en la importancia de la hostelería: "Los bares son laboratorios sociales, donde se toman decisiones importantes y tienen un papel social clave".

Y recalca: "Tomar una cerveza tiene un factor importante en una sociedad tan digital. Quedar es como un ritual familiar y de amigos que hace que hables y te relaciones frente a una digitalización que está cambiando la forma de relacionarnos".

El 84% prefiere una caña con un amigo antes que relacionarse por internet

Para elaborar el estudio se realizaron 4.002 entrevistas válidas a mayores de 18 años de toda España, tanto consumidores como no de alcohol.

Una de las principales conclusiones aparece al enfrentar el encuentro presencial con las relaciones digitales. Ante la posibilidad de elegir entre utilizar internet o quedar a tomar una caña con un amigo, el 84,4% de los consumidores elegiría "sin duda" o "probablemente" el encuentro presencial, mientras que apenas un 3,2% se decantaría por las redes sociales.

Una preferencia que, además, no desaparece entre los más jóvenes, sino que se mantiene desde los baby boomers hasta la generación Z: "La mayoría prefiere quedar cara a cara. Tomar una caña con un amigo se impone a una hora más de internet", señala Ayuso.

Hacer un brindis, es uno de los rituales más repetidos. / L.O

A ello se suma que el 83,5% considera que quedar a tomar algo ayuda a conectar fuera de las pantallas, lo que para los investigadores refleja que las relaciones digitales y presenciales no tienen por qué sustituirse, sino que pueden ser complementarias.

Los bares mantienen su papel como espacios de socialización

El estudio también pone el foco en el papel que continúan desempeñando los bares, restaurantes y cafeterías como lugares de encuentro. El 92,7% de los consumidores asegura haber consumido cerveza en alguno de estos establecimientos durante el último mes, por encima incluso del 79,3% que lo hizo en casa.

Para Ayuso, "los bares son laboratorios sociales", espacios en los que se conversa, se establecen relaciones y se toman decisiones.

Esta percepción va más allá del propio consumo. El 82,7% de los consumidores y el 73,7% de los no consumidores considera que los bares y cafeterías contribuyen "mucho" o "bastante" a generar vida social y relaciones entre los vecinos de un barrio.

En este sentido, Ayuso pone en valor "el uso social de los bares" y su función como lugares en los que no solo se queda con amigos o familiares, sino donde también se generan vínculos con conocidos, otros clientes o los propios trabajadores de los establecimientos.

Disfrutar del momento y cuidar las relaciones

"Hablar y socializar es la finalidad", explica el sociólogo. Los propios datos respaldan esta idea.

El 85,5% asegura que queda para disfrutar del momento, mientras que un 71,6% lo hace para cuidar sus relaciones sociales y un 71,4% para celebrar algo especial: "Al final se trata de reforzar los vínculos. Es un ritual", resume Ayuso.

Los amigos son la principal compañía para compartir estos encuentros. El 82% de los consumidores había quedado durante el último mes para tomar una cerveza con amigos, frente al 69,3% que lo había hecho con su pareja y el 49,6% con otros familiares.

Además, el 74,1% había quedado específicamente para tomar una cerveza o una caña esa misma semana o la inmediatamente anterior, sin necesidad de que existiera otro motivo para el encuentro.

El sábado es el principal día de reunión, mencionado por el 85,1%, aunque el estudio detecta diferencias entre generaciones a la hora de distribuir estos momentos de socialización durante la semana.

La mayoría de los encuestados aseguraba tener "un bar de confianza". / L.O

Esperar, compartir y brindar alrededor de la mesa

La investigación también analiza los pequeños rituales que acompañan a estos encuentros. El 80,8% espera a que todos tengan su comida antes de empezar, mientras que el 73,3% acostumbra a pedir alimentos para compartir y el 55,4% realiza algún tipo de brindis antes de beber.

"Te arreglas más, haces un brindis, esperas a que todos tengan su comida para empezar y se pide comida para compartir", explica Ayuso sobre unos comportamientos que, aunque puedan parecer pequeños, muestran cómo el encuentro alrededor de una mesa conserva sus propias normas sociales.

De qué se habla en un bar es otra de las cuestiones recogidas en la investigación. Entre los principales asuntos aparecen la familia, las situaciones personales y el trabajo. En cambio, el "chisme" ocupa un espacio mucho menor: solo alrededor del 9% habla sobre otras personas.

También cambia la forma de pagar la cuenta dependiendo de la compañía. "Con amigos, cada uno paga lo suyo; con la pareja suele pagar uno de los miembros y, en familia, vamos turnando", explica el investigador.

Mejor humor después de quedar

El estudio también preguntó a los participantes cómo se sentían después de estos encuentros. Entre quienes habían quedado a tomar una cerveza con otras personas, el 86% afirma haber sentido que el tiempo había pasado rápidamente y el 83,3% asegura haber estado de mejor humor.

"Los datos muestran la importancia que tiene participar en redes de sociabilidad, encontrarse con otras personas y disponer de espacios cotidianos donde esas relaciones puedan desarrollarse", señala Ayuso.

Los investigadores subrayan que estos resultados no atribuyen esos efectos directamente a la bebida, sino al contexto de ocio presencial, compartido y recurrente que rodea estos encuentros.

Una o dos cervezas por ocasión, el consumo predominante

La investigación también analiza cómo se produce el consumo. El 74,1% de quienes toman cerveza con alcohol declara consumir habitualmente una o dos unidades por ocasión, un patrón que el informe identifica como predominante con independencia del sexo y que aumenta con la edad.

La cerveza sin alcohol también tiene una presencia significativa: el 35,3% de los consumidores declara tomarla a diario, casi a diario o durante los fines de semana y festivos.

Así, el estudio presenta la cerveza no tanto como una finalidad independiente, sino como uno de los elementos alrededor de los que se organiza un tiempo compartido entre amigos, parejas y familiares.