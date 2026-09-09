El boom del pistacho dispara la producción de Dcoop por 50 en el plazo de seis años

El cultivo del pistacho en Málaga y en el conjunto de Andalucía ha dejado de ser un fenómeno experimental para transformarse en una sólida realidad industrial. Si a principios de verano el grupo malagueño Dcoop destacaba que la última cosecha había multiplicado por cinco los números del ejercicio anterior, al inicio de una nueva temporada de recolección las previsiones vuelven a ser de récord. Por primera vez se batirá la barrera de las 1.000 toneladas, aupadas por ese boom internacional de uno de los reyes de la repostería más selecta.

El pistacho se ha convertido en un elemento gastronómico de primer orden. / L. O.

Contrasta ese registro con los facilitados por la cooperativa de segundo grado con sede central en Antequera. Hace dos campañas los números totales arrojaron una producción de unas 140 toneladas, marcadas todavía por la sequía intensa que sufría el sur de España de manera grave. La temporada pasada ese cupo pasó a situarse en las 630 toneladas, lo que fija en casi un 60% el aumento con respecto a las previsiones que se esperan de cara a los próximos meses.

Los históricos arrojan una progresión geométrica para esta sección de Dcoop

Para comprender la dimensión de la escalada que está experimentando este cultivo, bautizado popularmente como el "oro verde", es importante recordar la serie histórica más reciente del grupo cooperativo. En el año 2020, cuando la sección de frutos secos de Dcoop apenas daba sus primeros pasos en esta especialidad, la producción comercializada se limitó a unas modestas 18,3 toneladas.

Al año siguiente, en 2021, la cantidad recolectada ya empezó a atraer todas las miradas, porque se dio un primer salto superlativo hasta las 81,4 toneladas. E incluso ese cupo se duplicó en 2022, al cerrarse la campaña de recolección con 173,9 toneladas. La estimación de 1.000 toneladas fijada esta próxima temporada, por lo tanto, confirma que el volumen de producción se ha multiplicado prácticamente por 50 en un plazo de tan solo seis años.

Diversificación de las explotaciones en pleno auge internacional de su consumo

Los técnicos de la cooperativa malagueña aluden a que detrás de este meteórico ascenso se localiza una combinación de tres factores determinantes: la paulatina incorporación de nuevos socios productores que deciden diversificar sus explotaciones tradicionales, la maduración y progresiva entrada en fase productiva de cientos de hectáreas plantadas a finales de la pasada década y un rendimiento óptimo de las plantaciones en el campo durante las dos últimas campañas, gracias a una climatología favorable en comarcas clave. Pero no hay que olvidar la importante rentabilidad de estas fincas, al calor de ese auge internacional del consumo de los pistachos.

Vista panorámica de una de las nuevas explotaciones de pistachos. / José Luis Roca

Aunque el gran "motor agrario" en volumen de superficie se mantiene en el centro de la Península Ibérica, la provincia de Málaga y el territorio andaluz retienen un rol absolutamente estratégico dentro de la estructura empresarial y logística de la división de frutos secos. De hecho, la dirección central del negocio agroalimentario opera desde el municipio antequerano, mientras que la planta de procesado final del pistacho se ubica en el término cordobés de Villa del Río.

Es allí donde el fruto recolectado se somete a los procesos definitivos de calibrado, envasado y tostado bajo rigurosos estándares internacionales. La red de infraestructuras del grupo en el sur peninsular se completa con el centro de recepción de la localidad granadina de Santa Fe, que da cobertura a los productores de las provincias orientales y, en territorio malagueño, de las comarcas de la Axarquía, Antequera y el Guadalhorce. Es en estos territorios donde los productores han hallado suelos aptos y microclimas ideales para el desarrollo de variedades tan comerciales como la kerman o la sirora.

Ofensiva inversora para que España incremente su pujanza frente a otros mercados

El despegue productivo ha venido acompañado de una importante dotación económica destinada a absorber la avalancha de fruto verde que llegará a las tolvas en las próximas semanas. Dcoop ha ejecutado una inversión conjunta de casi 4 millones de euros para levantar y poner en funcionamiento dos nuevos centros estratégicos de recepción y tratamiento primario. Ambas infraestructuras han sido cofinanciadas gracias al respaldo del programa de Entidades Asociativas Prioritarias gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Bolitas de queso elaboradas con el ingrediente de moda, el pistacho troceado o molido. / L. O.

La mayor de estas inversiones se localiza en la provincia de Ciudad Real, con una inyección de más de 2 millones de euros. La alta capacidad tecnológica de este nuevo centro de tratamiento permitirá procesar hasta 30 toneladas diarias de producto. Sus instalaciones disponen de dos tolvas receptoras, con una capacidad nominal de pelado de 5.000 kilos por hora, cinco secadores continuos y un presecadero de ocho metros de longitud.

A medio plazo, la cooperativa prevé que el potencial de estas instalaciones alcance las 450 toneladas de pistacho verde, reservando una parte sustancial de su actividad a la producción con certificación ecológica. El segundo eje de la expansión del grupo se sitúa en tierras toledanas. Allí se han invertido 1,8 millones de euros. El complejo abarca de manera integral todas las fases del tratamiento del fruto: desde la recepción inicial, limpieza y despalilladora, hasta el pelado, repelado, clasificación mediante sistemas ópticos avanzados y acondicionamiento definitivo de la cáscara.

Facturación alcanzada durante estas dos últimas campañas del pistacho en Dcoop

Los datos aportados ratifican la excelente salud económica que vive esta división dentro de la corporación agroalimentaria. En el área de negocio de los frutos secos, que gestiona de manera unificada tanto el pistacho como la almendra, el último ejercicio consolidado deparó un crecimiento financiero espectacular, al superarse la barrera de los 56 millones de euros y establecer una subida del 51,6% sobre el anterior ejercicio. Así se consolidan los cultivos leñosos de cáscara como uno de los vectores con mayor proyección de rentabilidad para el campo andaluz y español frente a la inestabilidad de otros muchos mercados tradicionales.