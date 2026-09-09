Caos en los aeropuertos de Reino Unido por un fallo técnico: más de 30 vuelos cancelados conectaban con Málaga

Un fallo técnico en el control de tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado un verdadero caos en las conexiones de los aeropuertos británicos así como una oleada de cancelaciones de vuelos programados que también ha afectado a la Costa del Sol.

El fallo proviene de una avería en el sistema que procesa los planes de vuelo de NATS, el proveedor privado que gestiona el control aéreo del país, lo que ha provocado incidencias en los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Stansted y Luton, además de los aeródromos de Mánchester y Birmingham, en Inglaterra; Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, en Escocia; y Dublín, en Irlanda.

En el caso del aeropuerto de Málaga-Costa de Sol, este pasado martes se han cancelaron 31 vuelos -incluidas salidas y llegadas -con Reino Unido, según datos de Aena facilitados a Europa Press, que conectaban con los principales aeropuertos del país en los últimos coletazos de la temporada estival.Es el aeropuerto andaluz más afectado, seguido del de Sevilla con seis operaciones canceladas y el de Almería con cuatro.

El Aeropuerto de Heathrow. / HEATHROW

La avería, que ya ha sido resuelta, se prolongó durante varias horas ayer, llegando a afectar a más de mil vuelos de aerolíneas como easyJet y British Airways, KLM (26), Eurowings y Ryanair. NATS ya ha advertido de que aunque el problema está resuelto, la grave interrupción en la actividad de toda la red de aviación internacional necesitará aún más tiempo para recuperarse por completo.

"El trabajo continúa para ayudar a las aerolíneas y aeropuertos a recuperarse de la interrupción de hoy. Esta ha sido una recuperación muy compleja y ha generado dificultades para toda la red de aviación, de la cual tomará tiempo recuperarse", ha explicado en redes sociales NATS, el proveedor del sistema informático que gestiona los planes de vuelo en los aeropuertos británicos. "Los pasajeros deben consultar con su aerolínea sobre el estado de su vuelo esta noche o mañana".

Miércoles sin incidencias

Fuentes de Aena aclaran que este miércoles no se han registrado en las primeras horas incidentes relacionados con las conexiones entre Andalucía con el Reino Unido. No obstante, Iberia informó este pasado martes que todos los vuelos previstos para este miércoles con origen o destino en Londres han sido cancelados. La compañía informará directamente a los afectados sobre las alternativas disponibles en su página web y por correo electrónico.