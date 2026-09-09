Casa47, el nuevo portal inmobiliario del Gobierno se estrena con 'cero' viviendas en Málaga

Casa47, el nuevo portal inmobiliario impulsado por el Gobierno para el alquiler de vivienda pública, se ha estrenado sin ninguna opción para la provincia de Málaga, una de las plazas más afectadas por la tensión del mercado y la falta de oferta asequible.

De las 800 viviendas que se publicitan ya en la web, ninguna se ubica en la provincia de Málaga ni en ninguna otra provincia de Andalucía. Estos alojamientos se encuentran distribuidos por Alicante, Asturias, Barcelona, Castellón, A Coruña, Girona, Lleida, Lugo, Navarra, Tarragona y Valencia, con alquileres desde 400 hasta más de 1.000 euros. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a corto plazo se prevé la incorporación de otras 1.500 viviendas aunque por ahora se desconoce dónde estarán ubicadas.

Casa47, Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, es el organismo resultante de una reestructuración de la antigua Sepes y cuenta en su cartera con viviendas procedentes de los ministerios de Hacienda, Defensa o Interior, así como de la Sareb.

Viviendas de Buenavista

Esta entidad adelanta que se han desbloqueado "obras de urbanización con alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia" y que próximamente se avanzará en esta línea en Málaga y Madrid.

Pese a que no se detalla a qué proyectos se hace referencia, en el caso de Málaga es probable que sea el desarrollo de los terrenos de Buenavista, donde hay previstas más de 1.300 VPO y que está a la espera del que el Ejecutivo central adjudique las obras, que salieron a concurso el pasado junio.

Una imagen de los terrenos de Buenavista / L.O.

Como ya informó este periódico, las obras se licitaron por un valor estimado de 27,9 millones de euros más IVA, lo que arroja un importe de 33,6 millones. La duración del contrato de ejecución de obras es de 24 meses.

Contratos de alquiler de hasta 75 años

El Portal consta de una parte pública y abierta a la ciudadanía que servirá de guía para los procesos de solicitud, y una parte privada, donde los inquilinos con viviendas ya asignadas podrán hacer consultas sobre el inmueble, la documentación o el contrato, gestionar incidencias y mantener una comunicación bidireccional con Casa 47.

Los contratos de alquiler asequible podrán durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Portal de Casa47. / L.O

Críticas del PP andaluz

La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, criticó ayer la falta de oferta en la comunidad autónoma y reclamó al Gobierno que "concrete cuándo va a llegar Casa 47 a Andalucía; cuántas viviendas y en qué municipios".

"Los andaluces tienen el mismo derecho que el resto de los españoles", advirtió Díaz, quien señaló que no se puede «confundir la herramienta con la solución". En este sentido, defendió que "los anuncios y los portales de internet están bien, pero las familias necesitan viviendas disponibles", y ha insistido en que el "verdadero problema" reside en la "falta de viviendas".