Los ganadores de los premios de Ciberseguridad de la UMA y Google en Málaga presentan sus proyectos: "Ha sido una experiencia increíble"

El Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC), situado en el Paseo de la Farola, ha acogido este miércoles una cita que supone una nueva muestra de la apuesta de la compañía, en colaboración con la UMA, por el talento local malagueño en este campo. Los estudiantes de la Universidad de Málaga que han resultado ganadores de los cinco premios convocados a principios de este verano para proyectos relacionados con la ciberseguridad y la inteligencia artificial (y dotados con 6.000 euros cada uno) han podido presentar ante los técnicos del GSEC y ante sus propias familias sus iniciativas, en lo que se denomina un 'Demo Day'.

Los galardones, organizados por la Cátedra de Ciberseguridad de la UMA junto con Google, han tenido tan buena acogida que sus responsables tienen ya la clara intención de que la convocatoria pueda repertirse el año que viene.

La convocatoria surgió a través de una iniciativa de Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y uno de los responsables de Google en Málaga, que el pasado mes de julio ya comentó por redes sociales su interés por ofrecer a los jóvenes la posibilidad de experimentar en lo que él denomina "el sótano de Google Málaga". El éxito de su comentario y las respuestas recibidas en ese momento provocaron que esa idea se materializase en una convocatoria exprés de la UMA publicada el 2 de julio. Entre todas las candidaturas recibidas se seleccionaron cinco proyectos que durante los meses de julio y agosto han trabajado duro en el GSEC de Málaga para desarrollar sus iniciativas. Los proyectos pueden ser desarrollados por una sola persona o en grupo.

"Fue una convocatoria exprés en la que los interesados prácticamente tenían como tres días para hacer la presentación de sus proyectos. Eran unos plazos muy ajustados y la verdad es que nos sorprendió porque fueron más de 40. Ahí ya hicimos un poco la criba para ver el top 5. Son cinco proyectos que aplican la inteligencia artificial a casos de uso de ciberseguridad y tienen un premio metálico de 6.000 euros por proyecto, que van a través de la Cátedra", comenta Bernardo Quintero, acompañado del vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la UMA, Javier López.

Estos son los ganadores de los premios de la Cátedra de Ciberseguridad de la UMA y Google

La jornada ha sido de lo más especial para los ganadores de esta primera edición. Julieta Gonzalez, estudiante de 21 años del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la UMA, explica a este periódico que la experiencia ha sido muy positiva. "Aquí te dan un montón de ayudas y de recursos. Bernardo ha estado muy pendiente de nosotros, nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado. He aprendido un montón", explica.

Su proyecto consiste en un pipeline de red teaming continuo contra detectores de malware que genera mutaciones de malware, variantes que los detectores nunca han visto para intentar ver determinar dónde están los puntos ciegos de la IA y qué técnicas o familias son las que más peligrosas. "No es tanto una herramienta, no es un producto, es más como un estudio sobre la robustez de los motores de clasificación de malware", detalla.

María Eugenia Ramiro, estudiante de 22 años del doble grado de Matemáticas con Ingeniería informática, destaca que ha tenido la oportunidad de vivir en primera mano en el ambiente de trabajo de Google. "Ha sido realmente una experiencia increíble, muy positiva y chulísima", apunta.

En su caso, su proyecto se basa en una plataforma que evalúa la autenticidad del contenido digital que se sube. "Mediante un análisis forense multicapa intenta ver si hay bulos, desinformación, deepfake en todo aquel contenido que es creado por IA, para poder mitigar y saber si el contenido que consumimos es real o no", explica.

La presentación de los proyectos ganadores de los premios de la Cátedra de Ciberseguridad de la UMA ante los técnicos del GSEC, en el Paseo de la Farola de Málaga. / L. O.

Pablo Jiménez (20 años), Pablo Ayllón (22) y Javier Martín (21), estudiantes del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, resaltan también la "ilusión" de haber logrado uno de esos premios. "Nos ha hecho mucha ilusión porque no esperábamos que nos pillasen. Ha sido una experiencia bastante bonita. Hemos estado cómodos, nos han apoyado y nos han dado bastantes recursos", comentan. El sistema que han desarorllado analiza contribuciones maliciosas dentro de repositorios de código.

"Con diferentes capas y la ayuda de los LLM detectamos si lo que están intentando incluir, con lo que intentan aportar, realmente es una aportación o es un intento malicioso. Últimamente hay muchos ataques relacionados con este tipo de vector y queríamos darle una solución", aseveran.

Antonio Lara, de 26 años y que está cursando el doctorado en Informática, es otro de los ganadores de esta edición. "Ha estado muy interesante porque he podido trabajar en algo que yo hago de manera académica, pero ahora de manera más profesional, con un producto que se pueda vender. Ha estado interesante. Esta experiencia me sirve de mucho en el grupo de investigaciones en el que estoy", apunta. Su trabajo consiste en la toma de muestras de malware para identificar qué grupo, estado u organización lo ha creado, analizando y comparando el código usando la IMA para comparar cómo se ha ejecutado y las técnicas que han usado.

El otro proyecto ganador, desarrollado por otros dos estudiantes, intenta integrar el mundo de la ciberseguridad y el hardware. Enfocado en la IoT, su objetivo es analizar miles de firmware y encontrar si hay algo negativo que invada la privacidad de los usuarios, que sea vulnerable o que sea malicioso. "Busca todo lo que intente afectar el dispositivo y que haga algo indebido dentro de la red", señalan sus autores.