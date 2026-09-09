Grietas, humedades y riesgo de desplome: informes técnicos destapan el mal estado de 16 colegios públicos de Málaga justo antes del inicio de curso

Mañana, 10 de septiembre, miles de niños y niñas vuelven a las aulas en Málaga. Lo hacen, según denuncia el grupo municipal Con Málaga, en al menos 16 centros educativos de la ciudad que cuentan con un Informe Técnico de Edificación (ITE) con resultado desfavorable. Este periódico ha tenido acceso a los dieciséis informes, todos ellos tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

Los informes corresponden a los colegios Jorge Guillén, Las Flores, Manuel de Falla, Preescolar Azalea, Constitución de 1978, Virgen de Belén, Luis Braille, José M.ª Hinojosa, Vicente Aleixandre, Hogarsol, Gálvez Moll, Cayetano Bolívar, Bergamín, Miguel de Cervantes, Lex Flavia Malacitana y Prácticas. Los documentos describen, edificio por edificio, grietas, desprendimientos, humedades y deficiencias en las instalaciones de fontanería y saneamiento, y fijan un presupuesto conjunto de ejecución material de reparación de 647.805,33 euros en estos dieciséis centros, los mismos que denuncia Con Málaga.

Dieciséis edificios, dieciséis ITE desfavorables

Todos los informes analizados llegan a la misma conclusión final: el resultado de la inspección es «Desfavorable», al existir daños que afectan a distintas áreas del edificio. Los técnicos marcan hasta cuatro posibles apartados de daño (seguridad estructural, seguridad de fachadas y cubiertas, estanqueidad, y redes de fontanería y saneamiento) y en la mayoría de los centros analizados se marcan tres o las cuatro categorías a la vez.

CEIP Jorge Guillén (Camino Viejo de Vélez, 1), edificio de 1973: daños en estructura, fachadas y estanqueidad. Presupuesto de reparación: 16.221,51 €.

(Camino Viejo de Vélez, 1), edificio de 1973: daños en estructura, fachadas y estanqueidad. Presupuesto de reparación: 16.221,51 €. CEIP Las Flores (calle Obispo Bartolomé Espejo, 16), de 1966: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 18.067,97 €.

(calle Obispo Bartolomé Espejo, 16), de 1966: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 18.067,97 €. CEIP Manuel de Falla (calle José Palanca, 16), de 1972: daños en fachadas, estanqueidad y fontanería (no en estructura). Presupuesto: 84.598,93 €.

(calle José Palanca, 16), de 1972: daños en fachadas, estanqueidad y fontanería (no en estructura). Presupuesto: 84.598,93 €. Preescolar Azalea (calle Gaucín, 24), de 1970: daños en estructura, fachadas y estanqueidad. Presupuesto: 6.364,63 €.

(calle Gaucín, 24), de 1970: daños en estructura, fachadas y estanqueidad. Presupuesto: 6.364,63 €. CEIP Constitución de 1978 (calle Francisco Ballesteros, 2), de 1971: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 25.264,88 €.

(calle Francisco Ballesteros, 2), de 1971: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 25.264,88 €. CEIP Virgen de Belén (avenida Virgen de Belén, 11), de 1970: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 19.439,43 €.

(avenida Virgen de Belén, 11), de 1970: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 19.439,43 €. CEIP Luis Braille (plaza Guerrero Strachan, 11), de 1971: daños en las cuatro categorías y, además, el único de los dieciséis informes que declara necesarias medidas urgentes. Presupuesto: 16.120,60 €.

(plaza Guerrero Strachan, 11), de 1971: daños en las cuatro categorías y, además, el único de los dieciséis informes que declara necesarias medidas urgentes. Presupuesto: 16.120,60 €. CEIP José M.ª Hinojosa (calle Héroe de Sostoa, 49), de 1955: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 6.001,15 €.

(calle Héroe de Sostoa, 49), de 1955: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 6.001,15 €. CEIP Vicente Aleixandre (CM Térmica, 1), de 1970: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 56.398,66 €.

(CM Térmica, 1), de 1970: daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 56.398,66 €. CEIP Hogarsol (calle Ayala, 86), de 1970: daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 9.314,31 €.

(calle Ayala, 86), de 1970: daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 9.314,31 €. CEIP Gálvez Moll (calle Doctor Gálvez Moll, 13), de 1968: daños en las cuatro categorías, firmado en julio de 2021. Presupuesto: 40.304,53 €.

(calle Doctor Gálvez Moll, 13), de 1968: daños en las cuatro categorías, firmado en julio de 2021. Presupuesto: 40.304,53 €. CEIP Cayetano Bolívar (calle Día, 26), de 1960: daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 10.657,25 €.

(calle Día, 26), de 1960: daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 10.657,25 €. CEIP Bergamín (avenida Barcelona, 13), de 1965: daños en las cuatro categorías y el presupuesto más elevado de todo el lote. Presupuesto: 180.287,09 €.

(avenida Barcelona, 13), de 1965: daños en las cuatro categorías y el presupuesto más elevado de todo el lote. Presupuesto: 180.287,09 €. CEIP Miguel de Cervantes (calle López Domínguez, 6), de 1936: daños en las cuatro categorías. Es el informe más reciente, firmado en diciembre de 2024. Presupuesto: 41.095,83 €.

(calle López Domínguez, 6), de 1936: daños en las cuatro categorías. Es el informe más reciente, firmado en diciembre de 2024. Presupuesto: 41.095,83 €. CEIP Lex Flavia Malacitana (plaza Lex Flavia Malacitana), de 1995 (el edificio más moderno del lote): daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 3.374,99 €, el más bajo de los dieciséis.

(plaza Lex Flavia Malacitana), de 1995 (el edificio más moderno del lote): daños en estructura, fachadas y estanqueidad (no se marca fontanería). Presupuesto: 3.374,99 €, el más bajo de los dieciséis. CEIP Prácticas Nº 1 (calle San Telmo, 5), de 1896 (el edificio más antiguo de todo el lote, con protección municipal integral): daños en las cuatro categorías. Presupuesto: 114.293,57 €, el segundo más elevado del lote.

Grietas y fisuras: asentamientos de terreno y bajantes rotas

En catorce de los dieciséis colegios los técnicos detectan grietas o fisuras que afectan a elementos estructurales. En el CEIP Las Flores, el informe describe fisuras en los cerramientos de ladrillo del gimnasio y recomienda realizar catas en la fábrica y el falso techo para comprobar la estructura de la cubierta del salón de actos. En el CEIP Constitución de 1978, el técnico atribuye las grietas a la rotura de las bajantes, que «posiblemente ha provocado un asentamiento del terreno». El informe advierte además de la presencia de amianto y de que su sustitución implica manipular materiales que lo contienen.

En el CEIP José M.ª Hinojosa, las fisuras aparecieron tras la construcción de un edificio colindante con plantas bajo rasante y podrían estar relacionadas con un asentamiento durante las obras. Aunque el informe señala que no son recientes y parecen estabilizadas, recomienda instalar fisurómetros y realizar un estudio estructural si se detecta actividad.

En el CEIP Virgen de Belén se detecta corrosión y pérdida de material en un soporte metálico de la pérgola de entrada, además de grietas en el forjado de la cubierta central. El informe reclama estudiar la flecha de las viguetas para comprobar que se encuentra dentro de los valores admisibles.

En el CEIP Vicente Aleixandre aparecen fisuras en tabiques interiores que podrían deberse a un asentamiento del terreno, junto a degradación y oxidación de la estructura metálica que cubre el patio. En el CEIP Hogarsol, el informe recoge varias fisuras en el comedor, los aseos y el muro del patio, relacionadas con la puesta en carga del edificio, la ausencia de juntas de dilatación y los empujes de unas chapas instaladas sobre una reja.

El CEIP Gálvez Moll presenta fisuras en varias zonas del edificio, entre ellas la despensa, la sala de profesores y distintas aulas. Los técnicos las relacionan con problemas en el encuentro entre la estructura y los tabiques.

En el CEIP Cayetano Bolívar, construido en 1960, aparecen grietas en un aula que el informe considera de escasa trascendencia, pero también múltiples grietas en un edificio anexo. Estas últimas podrían deberse a asentamientos diferenciales de la cimentación o movimientos del terreno, por lo que se recomienda un estudio estructural completo.

El CEIP Bergamín concentra el mayor presupuesto de reparación del conjunto. Presenta abombamientos y fisuras en el terreno, además de una grieta en un aula matinal que reaparece después de ser sellada, lo que apunta a un posible fallo estructural. El informe reclama un estudio geotécnico exhaustivo antes de intervenir.

En el CEIP Miguel de Cervantes, de 1936, se detectan varias fisuras, una de ellas en la unión entre una zona de escaleras añadida posteriormente y el edificio original, además de un hundimiento del terreno en el aparcamiento por oquedades y falta de compactación. En el CEIP Lex Flavia Malacitana, el más moderno del lote (1995), aparecen grietas en los muros de contención y el cerramiento del patio de infantil, así como una fisura diagonal que podría estar relacionada con el asiento de uno de los pilares.

El CEIP Prácticas, en la calle San Telmo, es el edificio más antiguo de los dieciséis (data de 1896 y cuenta con protección municipal integral) y también el que presenta un mayor deterioro estructural. El informe recoge daños en columnas, fisuras en arcos, humedad y deterioro en las vigas y viguetas de madera, además de un posible descuelgue de un muro de carga.

Humedades y filtraciones, el problema que se repite en todos los centros

Si hay un denominador común en los dieciséis informes es la presencia de humedades y filtraciones de agua, casi siempre relacionadas con el deterioro de cubiertas, canalones, juntas de dilatación o bajantes. En el CEIP Manuel de Falla se documentan filtraciones en varias zonas del edificio, que el informe relaciona con la falta de impermeabilización y el deterioro de las cubiertas planas.

En el Preescolar Azalea, las humedades se atribuyen a un atasco de los canalones pluviales por la vegetación del patio. En el CEIP José M.ª Hinojosa, además de recomendar la poda periódica de los árboles, el informe detecta una teja rota o desplazada y la ausencia de canalón, lo que provoca humedades en la fachada.

En el CEIP Vicente Aleixandre, las humedades afectan a prácticamente todas las estancias, salvo las aulas de infantil, y se suman filtraciones en un aula y humedad ambiental en un almacén. El CEIP Hogarsol presenta filtraciones por el mal estado de una trampilla de cubierta y humedades en el salón de actos y el semisótano.

El CEIP Gálvez Moll presenta humedades en varias dependencias, además de problemas de infiltración y capilaridad en el edificio de infantil. En el CEIP Cayetano Bolívar, las filtraciones se relacionan con una junta de dilatación sin sellar y con el deterioro de la impermeabilización de la cubierta.

En el CEIP Bergamín, las humedades afectan a diferentes espacios del edificio y se suma una pérdida en la tubería principal de abastecimiento de agua que afecta a la fachada. El CEIP Miguel de Cervantes presenta humedades por capilaridad, daños en la cubierta y una posible avería en una tubería de agua. En el CEIP Lex Flavia Malacitana se detectan humedad ambiental, malos olores y filtraciones desde distintas cubiertas.

El CEIP Prácticas concentra el mayor presupuesto de reparación en fontanería y saneamiento (61.503 euros). El informe atribuye buena parte de las patologías al mal estado de la red de saneamiento, que habría provocado humedades y un descenso local del forjado, y reclama su renovación completa.

El único con obras urgentes: riesgo de desplome de un tabique en el CEIP Luis Braille

De los dieciséis informes, solo uno marca con un «SÍ» la necesidad de medidas urgentes: el del CEIP Luis Braille, en la plaza Guerrero Strachan. El documento advierte del «peligro de desplome» de un tabique que separa el comedor del aula matinal y ordena su demolición y sustitución. Mientras se ejecuten los trabajos, recomienda buscar una ubicación provisional para ambos espacios.

Según el propio informe, estas medidas urgentes no habían sido comunicadas a la Gerencia Municipal de Urbanismo ni ejecutadas en la fecha de redacción del documento. El mismo colegio presenta además grietas y desplazamientos en el muro perimetral y en la casa del conserje, atribuidos a la acción de las raíces de árboles próximos, así como un agrietamiento generalizado del revestimiento del alero de cubierta.

Con Málaga denuncia la situación y reclama un plan de rehabilitación

El grupo municipal Con Málaga hizo pública este martes, a través de su portavoz adjunta, Toni Morillas, la existencia de estos informes. La edil ha calificado de «una grave irresponsabilidad» que el curso escolar arranque con 16 centros educativos con ITE desfavorable y ha reclamado al Ayuntamiento la publicación de todos los documentos, información a las comunidades educativas afectadas y un plan urgente de inversiones y rehabilitación con un calendario «cierto y transparente». Con Málaga sitúa siete de esos 16 centros en el distrito de la Carretera de Cádiz.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, sujeta los informes de la ITE que señalan daños estructurales en algunos colegios de Málaga / L.O.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para conocer su versión sobre el estado de estos centros y las actuaciones previstas. Desde el Consistorio afirman que están trabajando en ello, aunque hasta el momento de publicar esta información no han facilitado una respuesta oficial.