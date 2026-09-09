Joaquín Castillo, 67 años, paciente de fibrosis pulmonar: “Las cuestas arriba son las que me matan”

Durante meses, la fibrosis pulmonar fue para Joaquín Castillo poco más que un diagnóstico. No tenía síntomas y continuaba haciendo su vida con normalidad. Hasta que un día dejó el coche en lo alto de una cuesta y, después de comer con unos amigos, tuvo que ir a recogerlo. “Esa cuesta arriba me dejó listo”, recuerda. “Ahí fue cuando me di cuenta realmente de que estaba chungo, chungo de verdad”.

“No es un problema de que no tenga fuerza en las piernas”, afirma. “Siento que no me llega el aire. Parece que se me va a salir el corazón del pecho”, explica el malagueño, que aquel día comprendió que sus pulmones ya no respondían como antes.

La falta de aire al subir cuestas, la señal que le hizo tomar conciencia de la enfermedad

Joaquín tiene 67 años y convive desde hace casi dos con una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica, progresiva y de causa desconocida que provoca una cicatrización irreversible del tejido pulmonar, limitando la capacidad respiratoria. Se trata de una patología poco frecuente que se estima que sufren en torno a 150 y 200 malagueños.

En su caso, fue detectada gracias a una revisión rutinaria realizada en un ambulatorio de Benalmádena. Una radiografía mostró una mancha en el pulmón y fue derivado al servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, donde, tras realizarle varias pruebas, finalmente le dieron el diagnóstico.

Fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad que afecta a unos 200 malagueños

“Hay muy pocos enfermos de fibrosis porque hay muchos más de EPOC y de asma, pero bueno, a mí es lo que me ha tocado”, cuenta con naturalidad el malagueño con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, que se celebró el pasado 7 de septiembre.

El Hospital Clínico de Málaga celebra el Día Mundial de la fibrosis pulmonar. / L.O.

Su fibrosis está diagnosticada como progresiva e irreversible. El tratamiento no consigue curarla, pero sí ralentizar su evolución. “Tomamos unas pastillas que lo que hacen es que la enfermedad, en vez de viajar en Ferrari, pues viaje en un Seat 600, pero avanzar avanza”, relata Joaquín, que sabe que con el tiempo irá a peor. Por ahora, sin embargo, sigue haciendo una vida bastante normal. “Yo de momento me encuentro bien”, asegura.

Las cuestas, su principal enemigo

El principal síntoma es el cansancio. “Hasta ahora lo que más me molesta son las cuestas”. Caminar por terreno llano no suele plantearle grandes problemas, pero cuando el camino comienza a subir, la situación cambia. Comienza a faltarle el aire y tiene que detenerse y sentarse porque, si continúa, siente que no puede llegar. “De momento, como la enfermedad la tengo muy incipiente no lo llevo muy malamente. Pero las cuestas arriba son las que me matan”.

Joaquín siempre ha sido una persona activa y sigue siéndolo. Va al gimnasio dos días a la semana y el resto procura caminar. Además, los viernes acude a la asociación de enfermos respiratorios de Málaga (ALERMA), donde realiza actividad física y ejercicios respiratorios.

Ejercicio y caminatas para mantener la capacidad respiratoria

También dispone de un pequeño pulsioxímetro para comprobar su nivel de oxígeno en sangre. Cuando baja demasiado, sabe que debe parar, sentarse y descansar. Los médicos le han recomendado caminar al menos media hora al día y, cuando sale a andar, utiliza una máquina de oxígeno. El resto del tiempo, asegura, normalmente no la necesita.

La fibrosis también le ha obligado a modificar algunas aficiones. Antes nadaba en piscina, pero los vapores del cloro le perjudican y ha tenido que dejarlo. Aunque no ha renunciado al agua: “Hay playa para nadar”, apunta.

Del esquí a la piscina: las actividades que ha tenido que dejar atrás

El esquí también ha quedado aparcado. Sus hijos aprendieron a esquiar desde pequeños y ahora que está a punto de ser abuelo le gustaría poder ir también con sus nietos, pero sabe que la montaña y la menor disponibilidad de oxígeno no juegan a su favor. “Hay cosas que no puedes hacer, pero ya haremos otras”.

La enfermedad también ha introducido algunos cambios en su alimentación debido a los efectos secundarios de la medicación. Las pastillas que toma suelen provocar vómitos y diarrea. Por ello, decidió acudir a una nutricionista y, desde entonces, procura evitar los fritos. Aunque reconoce que hay costumbres difíciles de abandonar. “No lo puedo remediar, soy malagueño, el frito me gusta”, bromea.

“Hay cosas que no puedes hacer, pero ya haremos otras”

Son pequeñas adaptaciones a una vida que, de momento, continúa siendo bastante parecida a la de antes. “Te cambia un poco en cuanto a las cosas que antes hacías. Pero si no puedo ir a nadar, pues no he podido nadar. Si no puedes ir al partidito de fútbol, pues andas por la playa”, resume.

El mensaje de Joaquín a otros pacientes: “Que no se vengan abajo”

Sigue viajando, queda con amigos, sale a comer y procura mantenerse independiente. “Sé que iré empeorando, pero bueno, yo más o menos hago una vida bastante normalita”, asegura. Sabe que llegará un momento en el que algunas tareas le costarán más y necesitará ayuda, pero no quiere vivir anticipando ese futuro. “Lo que no puedes hacer, no lo haces y punto”.

Tiene claro que no quiere que la enfermedad termine ocupando todo su espacio mental. “El problema de venirte abajo y deprimirte es que vas a tener dos problemas: la fibrosis y la depresión. Vamos a quedarnos con la fibrosis y ya está”.

Por eso, su mensaje para otros pacientes es sencillo: “Que no se vengan abajo”. Joaquín prefiere mirar el vaso medio lleno y seguir haciendo todo aquello que todavía puede. “Tira para delante y disfruta, que la vida es muy bonita”, concluye.