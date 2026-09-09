Málaga se consolida como destino gastronómico: concentra el 7% de las reservas de restaurantes en España

El verano ha vuelto a confirmar a Málaga como uno de los grandes destinos gastronómicos del país. Según el balance estival de TheFork, la provincia concentró el 7% del total de reservas online realizadas en España durante julio y agosto, solo por detrás de Barcelona (29%) y Madrid (28%). Por ciudades, Málaga capital no entra en el podio nacional (liderado por Barcelona (24%), Madrid (22%) y Valencia (5%)), pero el dato provincial confirma el peso de toda la Costa del Sol como polo de restauración.

Además de situarse entre las provincias más demandadas, Málaga fue también una de las que más creció: sus reservas online aumentaron un 6% respecto al verano de 2025, la misma tasa que registró Tarragona y solo por detrás de Tenerife (31%), Vizcaya (16%) y Pontevedra (13%), que encabezan la tabla de crecimiento interanual a nivel nacional.

Una camarera joven atiende a unos clientes en un bar de la capital / Álex Zea

Un verano de récord también en las mesas

El buen dato de TheFork llega en paralelo a una temporada excepcional para el turismo malagueño. La provincia ha encadenado meses de ocupación hotelera muy elevada (por encima del 87% en el conjunto de la Costa del Sol al cierre de la primavera) y el aeropuerto de Málaga ha mantenido un crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, con subidas interanuales de doble dígito en los primeros meses del año. Ese flujo turístico, tanto nacional como internacional, se ha trasladado directamente a la hostelería: según los propios datos de TheFork, el turismo internacional representó el 27% del total de las reservas estivales en toda España, manteniendo la misma proporción que el año anterior.

En Málaga, ese tirón turístico convive con el ritmo habitual de los residentes, en una provincia que combina grandes núcleos urbanos (la capital) con destinos de costa como Marbella, Torremolinos o Fuengirola, algunos de los que más ocupación hotelera registraron este verano.

Cenar a las nueve y comer mediterráneo, la norma también en Málaga

Los hábitos de reserva detectados por TheFork a nivel nacional dibujan un patrón que encaja con la forma de salir a comer fuera en Málaga: el tramo de las 21:00 horas concentra el 26% de las reservas para la cena, mientras que las 14:00 horas siguen siendo la franja preferida para comer, con el 19% del total. En cuanto al tipo de cocina, la mediterránea vuelve a liderar la demanda con el 24% de las reservas, muy por delante de la japonesa (8%) y la italiana (6%), una jerarquía especialmente representativa en una provincia donde el pescaíto frito, el gazpachuelo o la cocina de producto local forman parte central de la oferta gastronómica.

Una camarera atiende a unos clientes en un bar de la capital / Álex Zea

El estudio también señala que el primer y el último fin de semana de agosto (los días 1 y 2, y 29 y 30) fueron los más solicitados para salir a comer o cenar fuera, con un 5% de las reservas cada uno, coincidiendo con los principales picos de entradas y salidas de turistas en la Costa del Sol.

«Nuestra demanda ha estado apoyada tanto por el consumidor nacional como por el visitante internacional, y las reservas se han concentrado en los grandes polos urbanos del país, así como en algunos destinos turísticos de costa», ha explicado Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia, en referencia a un verano en el que Málaga vuelve a aparecer entre los destinos de referencia del sector de la restauración en España.