El mejor helado de toda Europa se hace en esta ciudad costera de Málaga: 100% sin gluten, con base de ricota, salsa de mandarina y un toque de pistacho

El mejor helado de toda Europa se hace en la provincia de Málaga. Así lo sentenció la última edición del certamen internacional Gelato Day 2026, celebrado en Italia y que este año estaba inspirado en el universo de Eurovisión, que finalizó con un claro vencedor: el helado Melody de Sicilia Gelati, un negocio situado en el municipio malagueño de Torre del Mar.

Un 'gelato' siciliano que se ha convertido en el mejor de toda Europa gracias a su base cremosa de ricota, acompañada de salsa de mandarina y un toque crujiente de pistacho de alta calidad.

Ricota, mandarina y pistacho: el mejor helado de Europa, hecho en Málaga

"Tres ingredientes, sin disfraces, sin artificios. Porque el verdadero gelato no necesita esconderse detrás del exceso. Necesita equilibrio, precisión y respeto absoluto por la materia prima", señala sobre este helado su creador, el maestro heladero Juanma Guerrero.

Un profesional que ya fue distinguido con el título de Cavaliere del Gelato o Caballero del Helado, otorgado en Roma por una de las principales asociaciones de heladeros para premiar el auténtico producto artesanal, además de ser considerado el único profesional no italiano embajador del gelato en el mundo.

Juanma Guerrero, embajador del helado italiano desde Málaga

"Después de años compartiendo técnica, ideas y pasión junto a algunos de los mejores maestros heladeros de Italia, nace un helado pensado para emocionar desde la sutileza", recalca el maestro heladero sobre Melody, que mezcla "la frescura cítrica de la naranja, la profundidad del pistacho y la suavidad envolvente de la ricota artesanal".

Antes de comenzar su andadura por el mundo del gelato, Guerrero centraba su labor en el sector del entrenamiento y la nutrición deportiva, lo que se plasma en sus creaciones heladas, al realizar todas sus propuestas 100% sin gluten, aptas para celíacos, con ingredientes naturales y de kilómetro cero y muy poco azúcar.

Helados sin gluten y sabores innovadores en Torre del Mar

Además de su helado Melody, los visitantes a esta heladería situada en el paseo de Larios número 1 de Torre del Mar pueden disfrutar de distintas creaciones heladas.

Entre ellas se pueden encontrar tanto tradicionales como chocolate, leche y Oreo, Kinder con crema de avellana, fruta o pistacho, como con combinaciones innovadoras como chocolate blanco y albahaca; kiwi y apio; o de anís estrellado, canela, pimienta, cardamomo y nuez moscada.

Los conos, por su parte, tienen un precio de 3,20 euros el de una bola, 4,40 euros el de dos bolas y 5,90 euros el de tres bolas, mientras que el precio se incrementa en 0,20 euros para los conos sin gluten.