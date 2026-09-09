PARQUES
El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
Este enclave abrió sus puertas el pasado 3 de septiembre con una amplia oferta de actividades multiaventura, servicios para cumpleaños y tarifas adaptadas a cada edad
La provincia de Málaga acaba de sumar un nuevo parque de atracciones multiaventura con la apertura de Jump Joy Mijas, un recinto que ofrece más de 5.000 metros cuadrados diseñados para ofrecer "diversión sin límites".
Este parque de atracciones situado en el municipio malagueño de Mijas abrió sus puertas por primera vez el pasado jueves 3 de septiembre para ofrecer a la ciudadanía actividades y atracciones para todas las edades.
Camas elásticas, toboganes y zonas de bolas XXL en Mijas
De ese modo, Jump Joy Mijas cuenta con camas elásticas, toboganes, zonas de bolas XXL con varios niveles, puentes y túneles, así como saltos con flotador, rocódromo y laberintos en un espacio "seguro y climatizado", tal y como aseguran desde el propio parque.
"En nuestro parque, el juego libre se combina con la seguridad, la creatividad y la emoción. Ofrecemos zonas diferenciadas por edades, actividades adaptadas y espacios temáticos donde cada niño puede vivir su propia aventura", recalcan desde este nuevo enclave.
Calcetines obligatorios y circuito multiaventura en este parque
Para hacer uso de estas instalaciones, los niños deben utilizar calcetines de forma obligatoria. Quienes no acudan con ellos al recinto podrán adquirirlos en el lugar por 2 euros.
Además, este enclave dispone de circuito multiaventura con rampas, redes y cuerdas, además de siete salas temáticas destinadas a la celebración de cumpleaños que incluyen menú infantil, bolsa de chuches, el regalo de un ticket de una hora gratis para el cumpleañero y el acceso a las atracciones y juegos, todo ello desde 17,90 euros la hora por niño.
Tarifas Kids para niños de 1 a 6 años en el parque malagueño
El parque cuenta con distintas tarifas, en función de la edad de los usuarios. De ese modo, la tarifa Kids, destinada a los niños de entre 1 y 6 años de hasta 1,20 metros, tiene un precio de 10 euros la hora de lunes a jueves y 12 euros los viernes, domingos, festivos y vísperas.
La hora y media de juegos será de 13 euros entre semana y 15 euros de viernes a domingo, festivos y vísperas, mientras que las dos horas cuestan 16 euros de lunes a jueves y 18 euros el resto de la semana.
Tarifa Junior para mayores de 6 años en Mijas
En el caso de los niños de más de 6 años, la tarifa Junior ofrece una hora de diversión por 12 euros de lunes a jueves y 14 euros el resto de la semana, la hora y media por 15 euros entre semana y 17 euros el resto, y dos horas por 18 euros de lunes a jueves y 20 euros de viernes a domingo, festivos y vísperas.
Y para las familias, el parque ha creado un precio especial que incluye un adulto y un junior de lunes a jueves por 22 euros una hora, 28 euros hora y media y 34 euros las dos horas; y de viernes a domingo, festivos y vísperas por 26 euros una hora, 32 euros hora y media y 38 euros dos horas.
Este parque se encuentra en el número 49 del polígono San Rafael de Las Lagunas de Mijas y se puede visitar de lunes a viernes de 16.30 a 21.30 horas y sábados, domingos y festivos de 12.00 a 21.30 horas.
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