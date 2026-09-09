Oferta de empleo púbico: el Ayuntamiento de Málaga ofrece 74 plazas de Policía Local

Más plazas para la Policía Local en la ciudad de Málaga. El Ayuntamiento ha aprobado la modificación de las bases específicas de la convocatoria de plazas para integrar las correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. Con esto, la convocatoria conjunta asciende a un total de 74 plazas de Policía Local.

De estas 74 plazas, se incluyen 40 correspondientes de la OEP 2023, de las que 32 son de provisión por el turno de acceso libre y 8 por el turno de movilidad sin ascenso. Además, 10 corresponden a la OEP 2024, 6 de provisión por el turno de acceso libre, 2 por el turno de movilidad sin ascenso y 2 por el turno para militares de tropa y marinería. De la OEP 2025 son un total de 24, de las que 16 son de provisión por el turno de acceso libre, 4 por el turno de movilidad sin ascenso y 4 por el turno para militares de tropa y marinería.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), información que estará disponible en la web oficial del Ayuntamiento de Málaga y en su tablón de edictos electrónico.

Cursos de inserción laboral para desempleados ‘Aquileo+’

El Ayuntamiento ha aprobado también en la Junta de Gobierno Local la adjudicación de 23 cursos formativos para conseguir la inserción laboral de un total de 433 personas.

Estos cursos se enmarcan en el proyecto ‘Aquileo +’, que cuentan con una beca de asistencia diaria de 13,45 euros por alumno. Esta adjudicación completa a la realizada el pasado octubre por importe 3,2 millones de euros para la ejecución de otras 95 acciones formativas, por lo que está previsto impartir 118 cursos en los que se podrán formar hasta 1.875 personas desempleadas durante el curso 2026-2027.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas laborales en entornos reales de trabajo que permitan poner en contacto a los demandantes de empleo con posibilidades factibles de contratación. De esta manera, el proyecto Aquileo+ contempla entre sus principales actuaciones la formación específica basada en los programas de profesionalidad en especialidades generadoras de empleo, prácticas profesionales tutorizadas y formación transversal en todos los itinerarios.

Las acciones formativas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y organizadas por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y cuentan con una inversión máxima adjudicada de 846.597,36 euros (IVA incluido). En cuanto a su distribución presupuestaria, la Unión Europea aporta el 85% de la financiación (719.607,76 euros) a través del FSE+, mientras que el IMFE asume el 15% restante (126.989,60 euros).

El Ayuntamiento de Málaga resultó beneficiario de una subvención del FSE+, en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO), para la formación de personas desempleadas. Así, el programa ‘Aquileo+’ pretende articular un servicio integral destinado a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, a través de la realización de itinerarios de inserción.