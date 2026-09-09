Oftalmólogos de Málaga advierten: un 30% de los casos de fracaso escolar podría estar relacionado con problemas de visión no diagnosticados

Comienza el curso escolar y las familias saben que es el momento de preparar el material, la mochila y de recuperar los horarios. Sin embargo, los oftalmólogos recuerdan que comprobar que los niños ven bien debería ser también una prioridad en la vuelta al cole.

“En España se calcula que hasta el 30% de los casos de fracaso escolar puede estar relacionado con alteraciones de la visión no diagnosticadas”, advierte el doctor José Manuel Sandoval, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Para el especialista, se trata de un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que “cerca del 80% del aprendizaje durante los primeros 12 años de vida se produce a través de la vía visual”.

Miopía, astigmatismo e hipermetropía: cómo afectan a los niños

“Para un niño, ver bien no consiste únicamente en distinguir objetos. La visión interviene continuamente en la lectura, la escritura, la comprensión, la coordinación y la capacidad para seguir las explicaciones en el aula. Una alteración visual puede condicionar su forma de aprender sin que ni el propio niño ni su entorno sean conscientes del problema”, explica el jefe de Oftalmología.

Entre las alteraciones visuales más frecuentes durante la infancia se encuentra la miopía, que dificulta la visión de lejos y puede impedir que el alumno distinga correctamente lo escrito en la pizarra.

El doctor José Manuel Sandoval, jefe Servicio Oftalmología Quirónsalud Málaga / L.O.

Por otro lado, el astigmatismo provoca una visión borrosa o distorsionada a diferentes distancias. En el caso de la hipermetropía puede obligar al niño a realizar un esfuerzo adicional para enfocar de cerca, provocando dificultades durante la lectura, cansancio ocular o dolores de cabeza.

No siempre es falta de atención: podría ser un problema de visión

Los especialistas señalan que estos problemas visuales pueden repercutir también en el comportamiento del menor. “Si un niño no distingue bien la pizarra, pierde el renglón cuando lee o termina con dolor de cabeza después de hacer los deberes, es fácil que empiece a evitar esas actividades”, apunta la doctora Ainsa Ibáñez, especialista de Oftalmología Infantil del Hospital Quirónsalud Málaga.

“Ese esfuerzo continuado puede traducirse en frustración, falta de concentración y rechazo al aprendizaje, y terminar repercutiendo en su rendimiento académico”, añade. Por ello, la oftalmóloga insiste en evitar interpretar automáticamente determinadas conductas como falta de interés.

Los niños no siempre saben que ven mal

“A veces pensamos que el niño no quiere leer, que se distrae o que no presta suficiente atención cuando, en realidad, puede estar haciendo un esfuerzo enorme simplemente para ver correctamente. Antes de atribuir esas dificultades exclusivamente a cuestiones académicas o de comportamiento, es importante descartar un problema visual”, aclara.

“Los niños no tienen una referencia con la que comparar su visión. Si siempre han visto de una determinada manera, para ellos esa es la normalidad. Por eso no debemos esperar necesariamente a que sean ellos quienes nos digan que no ven bien”, explica la doctora Lourdes Salido, del Servicio de Oftalmología de Quirónsalud Málaga.

Cuándo debe hacerse la primera revisión oftalmológica

La especialista recomienda realizar una primera evaluación oftalmológica alrededor de los tres o cuatro años, ya que se trata de una etapa especialmente importante para descartar alteraciones como la ambliopía u ojo vago, el estrabismo o los defectos de refracción.

A partir de entonces, aconseja mantener revisiones periódicas durante toda la etapa escolar y, especialmente, comprobar la salud visual antes del comienzo de cada nuevo curso, incluso cuando aparentemente no existan síntomas.

“La vuelta al cole es un momento perfecto para incorporar la revisión oftalmológica a las rutinas preventivas de los niños. Igual que comprobamos que tienen preparado todo el material que necesitan para aprender, debemos asegurarnos de que cuentan con una buena visión para poder utilizarlo”, concluye la doctora.