Una pediatra explica cómo preparar a los niños para la vuelta al cole: "El sueño es de lo más importante"

Tras casi tres meses de vacaciones, las aulas de Málaga vuelven a llenarse de alumnos. El calendario escolar ya arrancó el pasado 3 de septiembre con los niños menores de 3 años y ahora llega el turno de los escolares de Infantil y Primaria, que regresarán a las aulas el 10 de septiembre.

Una vuelta al cole que supone también recuperar las rutinas y los horarios, que durante el verano han sido mucho más flexibles. Y, como es habitual, si el regreso a la normalidad puede resultar complicado para los adultos, también lo es para los más pequeños de la casa.

La doctora María González, responsable del Servicio de Pediatría y de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, ofrece una serie de consejos para conseguir que esta vuelta al cole sea más amena y facilitar que los niños vuelvan a adaptarse progresivamente a sus rutinas.

Dormir bien, comer bien y recuperar las rutinas

A la hora de preparar a los niños para el nuevo curso, la pediatra considera que lo principal no pasa por recurrir a vitaminas para "ponerlos a punto", sino por fortalecer su organismo y su sistema inmunitario a través de hábitos saludables.

Dormir bien, comer correctamente, realizar actividad física, tener las vacunas al día y mantener unos hábitos saludables son, según explica, los pilares básicos para afrontar el regreso a las aulas.Entre todos ellos, destaca especialmente el descanso: "El sueño es de lo más importante", señala.

Las aulas han permanecido vacías casi tres meses. / L.O

La recomendación es recuperar los horarios de forma progresiva y comenzar, si es posible, una o dos semanas antes del inicio de las clases a acostar a los niños antes y levantarlos también más temprano.

Los cambios bruscos de horario pueden traducirse en irritabilidad, menor rendimiento o cambios de humor. También pueden aparecer síntomas relacionados con el denominado síndrome postvacacional, como ansiedad, dolor de barriga o dolor de cabeza.

El agua, la principal bebida

La alimentación también forma parte de esos hábitos que deben recuperarse con la vuelta al cole. Una de las recomendaciones de la especialista es sencilla: el agua debe ser la bebida más frecuente en la dieta de los niños.

El objetivo es recuperar poco a poco las rutinas asociadas al día a día escolar y volver a establecer horarios más regulares para las comidas, el descanso y el resto de actividades.

Reducir las pantallas y ofrecer alternativas

Otro de los puntos importantes es el uso de pantallas. Durante el verano, los horarios han sido más flexibles y ahora es necesario recuperar las rutinas también en este ámbito. La recomendación pasa por "evitar las pantallas durante una o dos horas antes de dormir" y no llevar el móvil o la tablet al dormitorio.

Foto de recurso. Varios niños miran sus móviles. Nuevas tecnologías. Redes sociales. Tecnología. Teléfono móvil / Jesús Prieto / ECG

Pero no se trata únicamente de prohibir. La pediatra insiste en la importancia de ofrecer alternativas, como leer, conversar, jugar o salir, de forma que la reducción del uso de dispositivos electrónicos no se perciba únicamente como una restricción.

Los padres también tienen un papel fundamental. Dar ejemplo es una de las principales recomendaciones, ya que, más que limitar continuamente el uso de las pantallas, es importante ofrecer otras opciones y controlar su utilización.

Mochilas y calzado adecuados

La preparación para el regreso a las aulas también incluye aspectos relacionados con el material escolar. En el caso de las mochilas, deben adaptarse al tamaño del niño, llevarse sobre los dos hombros, contar con tirantes anchos y tener un peso adecuado.

En cuanto al calzado, la recomendación es elegir modelos flexibles, cómodos y de una talla adecuada, de manera que se adapten correctamente a las necesidades de los niños durante la jornada escolar.