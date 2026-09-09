Los periodistas de Málaga condenan las repetidas agresiones a los compañeros que cubren la última hora de la crisis de Ceuta: "Llevar un micrófono no puede ser peor que llevar un arma"

Los periodistas nunca son protagonistas de las noticias. Tampoco pretenden serlo, hasta que los insultan, agreden y amenazan por hacer una mera cobertura mediática. Es decir, su trabajo. Varios compañeros de medios de comunicación fueron increpados el pasado 2 de septiembre durante las concentraciones convocadas por el Partido Popular a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta, donde compañeros de la prensa están viviendo situaciones de acoso constantes por contarle al mundo la última hora de la crisis. "Llevar un micrófono no puede ser peor que llevar un arma".

Los profesionales de los medios de comunicación han acudido este miércoles a la llamada del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que ha convocado una manifestación en la Plaza de la Merced para denunciar las condiciones de desamparo y vulnerabilidad en las que, a menudo, se ejerce el oficio. "Ninguna discrepancia, ninguna tensión justifica la violencia contra quienes se están cumpliendo con su deber de informar", ha expresado Javier Fernández Arce, miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga y del órgano colegial andaluz. El periodista ha reivindicado que cuando se ataca a un profesional, "se trata de silenciar una mirada y limitar el derecho de la sociedad a conocer lo que está pasando".

La reivindicación es clara: sin periodistas que puedan trabajar en libertad y con garantías de seguridad no existe una ciudadanía plenamente informada y sin una ciudadanía plenamente informada la democracia se debilita. Los profesionales reclaman garantías de seguridad por parte de las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger a la prensa durante el desempeño de su trabajo.

Aunque la concentración ha sido organizada por el Colegio de Profesional de Periodistas, ha contado con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Málaga, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, la Asociación de Periodistas Gráficos, la Asociación de Operadores de Cámara, la Asociación de Periodistas Deportivos, la Costa Press Club, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, la Asociación Española de Universidades con Titulación en Información y Comunicación, de Comisiones Obreras, de UGT y de otros muchos colectivos.

"Reiteramos una demanda fundamental: que las agresiones a periodistas y demás profesionales de los medios en el ejercicio de su labor sean investigadas de oficio por la Fiscalía", ha declamado Fernández Arce al término de la lectura del manifiesto. A sus palabras se ha sumado Teresa Santos, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga y presidenta de la demarcación del Colegio de Periodistas en la provincia. La periodista ha llamado a la unidad del sector para amplificar las peticiones. "Tenemos que estar más unidos que nunca. Este es un primer acto, pero va a haber más", ha adelantado.

Ceuta no es el origen de las agresiones a periodistas

La Asociación de la Prensa de Málaga confirma que las agresiones a periodistas no nacen del ambiente de polarización y crispación devenido por la crisis migratoria de Ceuta. "Esto es algo que se viene enquistando", ha denunciado. La presidenta de la asociación en la provincia, Elena Blanco, también ha condenado las agresiones, amenazas y coacciones a periodistas. "No se pueden normalizar situaciones de acoso a periodistas ni que sean señalados, bien sea por declaraciones de dirigentes de partidos políticos o por listas en las que se le conoce su afiliación política", ha expresado al presidenta, en referencia a los informes elaborados por el Ministerio del Interior donde se recoge información sobre 280 periodistas de los medios de España y afinidad al Gobierno nacional.

Agresiones primera persona

Todos los periodistas que han intervenido en el acto han agredido a los compañeros de profesión que han informado desde la primera línea en Ceuta. Dos de ellos han estado presentes y han querido acercar sus testimonios a los compañeros. "Ante la pasividad de las fuerzas del orden de seguridad, que están a 50 metros y con los brazos cruzados mientras están viendo que te están atacando, que te están insultando y que casi te pegan, te tienes que ir retirando hasta el punto de abandonar la manifestación o la cobertura porque no puedes desempeñar tu trabajo con normalidad", ha contado Jesús Navarro, de RTVE, que vivió en primera persona la tensión mediática que se ha respirado en la ciudad autónoma durante el mes de agosto.

Pepe Palacios, reportero de Informativos Telecinco y Cuatro, se ha sumado a la voz de Navarro para recordar que todo lo acontecido quedó grabado. "Hay imágenes, se puede identificar, igual que se identifican a los que cometen un acto violento en un campo de fútbol".