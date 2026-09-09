Proyectan un nuevo equipamiento deportivo y una zona infantil en el parque La Cuesta del distrito Churriana

El Ayuntamiento de Málaga impulsa un equipamiento deportivo e infantil en el parque La Cuesta, ubicado en la barriada Pizarrillo en el distrito Churriana.

El proyecto se centra en la remodelación y adecuación de la pista existente mediante una actuación integral en el espacio para mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el estado general de la zona.

Zona deportiva y zona de juegos

El equipamiento se divide en dos áreas: zona de equipamiento deportivo y la zona de juegos infantiles.

En cuanto al área deportiva, se prevé la instalación de diversos elementos. Por un lado, la zona contará con una pista de fútbol 3x3 provista de porterías y cerramiento perimetral de un metro de altura, excepto en uno de sus laterales. También se instalará una pista de baloncesto 3 x 3 equipada con una canasta, con un cerramiento de tres metros de altura y una estructura deportiva multifuncional, que estará destinada a la práctica de diferentes ejercicios y actividades físicas.

En cuanto a la zona de juegos infantiles, este espacio integrará los siguientes elementos: un anillo giratorio; una estructura de red de escalada; columpios, con posibilidad de combinar distintos tipos de asientos; y tobogán con torre y tirolina.

Asimismo, el proyecto recoge diversas actuaciones sobre el pavimento, como son la renovación del bordillo perimetral de la pista, reparación del pavimento existente y la instalación de un suelo continuo de caucho amortiguador.

La ejecución del proyecto supone un importe de 231.068,68 euros que se llevará a cabo con presupuestos participativos.

Subvención para el mantenimiento de zonas verdes públicas

Durante la Junta se ha aprobado también una nueva edición de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades para el año 2026. Estas están destinadas al mantenimiento de zonas verdes públicas gestionadas por entidades urbanísticas de conservación o aquellas de titularidad de comunidades de propietario, con el requisito de que se garantice el libre acceso a las mismas para toda la ciudadanía y tengan una extensión mínima de 1.500 metros cuadrados.

El presupuesto consignado para esta convocatoria es de 700.000 euros, de los que 525.000 euros serán repartidos de forma equitativa entre todas las entidades solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y los 175.000 euros restantes se distribuirán entre las asociaciones vecinales y entidades urbanísticas de zonas residenciales.

Una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de las solicitudes, que deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento mediante el trámite denominado ‘Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades que realicen proyectos que impliquen a los ciudadanos en los cuidados de las zonas verdes’.

Según establecen las bases, estas ayudas podrán cubrir hasta el 90% de la cantidad presupuestada en el proyecto presentado por la entidad, con una cuantía máxima de 60.100 euros. Las actividades deben estar ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar este límite hasta el 30 de junio de 2027. El proyecto deberá realizarse conforme a las directrices del Plan Director de Arbolado de la Ciudad de Málaga.

Dinamización del agua en Málaga

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) para impulsar la movilización, dinamización y proyección internacional del ecosistema de agua, mar y economía azul de Málaga, que fue designada como sede de uno de los ocho centros co-localización del EIT Water, la nueva comunidad europea de innovación y conocimiento impulsada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). A través de este convenio, el Consistorio concede a Innova IRV una subvención de 30.000 euros anuales durante el periodo 2026-2029 (120.000 euros en total) para financiar la implantación y despliegue operativo del citado programa de dinamización, que cuenta con un presupuesto total de 219.493,75 euros.

La iniciativa, liderada en la península ibérica por la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga (también es patrono de la Fundación), forma parte del consorcio internacional Allwaters, encabezado por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y compuesto inicialmente por 50 socios de 24 países, entre ellos líderes industriales, universidades, puertos, pymes y organizaciones no gubernamentales.

El proyecto contará con una financiación de 356 millones de euros, de los cuales 5 millones se destinarán a su puesta en marcha durante el primer año. Además, prevé atraer 192 millones adicionales de inversión privada, lo que le supondría un presupuesto de 548 millones. Para el nodo ibérico, con sede en Málaga, se estima una ayuda de 44,5 millones de euros y una inversión inducida de 68,5 millones.