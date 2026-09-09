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GASTRONOMÍA

El restaurante de Marbella que ha enamorado a David Bisbal y Rosanna Zanetti: "Su filosofía se asienta sobre el verdadero lujo"

Este establecimiento se encuentra en el interior de un hotel que ha conseguido conquistar al cantante y la modelo en su escapada a la Costa del Sol

El hotel de Marbella con su propio restaurante que ha enamorado a David Bisbal y Rosanna Zanetti

El hotel de Marbella con su propio restaurante que ha enamorado a David Bisbal y Rosanna Zanetti

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Marbella se ha convertido en uno de los destinos habituales de las personalidades más reconocidas del panorama internacional, como David Bisbal y su pareja, la modelo Rosanna Zanetti, quienes han hecho de la Costa del Sol uno de sus destinos principales y en uno de sus enclaves su lugar favorito: el hotel con su propio restaurante Casa Manuela.

Se trata de una casa vacacional creada por la influencer Paula Ordovás y su marido, Eduardo Nieto, que cuenta con piscina, jardines, terrazas, suites y gimnasio exterior, además de ofrecer experiencias de yoga, meditación, fitness, masajes y arte, y disponer de su propio restaurante dedicado en exclusiva a los huéspedes del hotel.

El hotel de Marbella que ha conquistado a David Bisbal

Es lo que han podido disfrutar durante su estancia el cantante almeriense y la modelo en este hotel diseñado por el arquitecto Juan Bengoa y decorado en colaboración con la estilista y decoradora Daniella Van Twee, que se encuentra entre las playas de Guadalmina y El Saladillo y rodeado por el entorno de Benahavís.

Allí, la pareja ha tenido unos días de descanso y confort en los que ha podido degustar una exquisita propuesta gastronómica basada en productos locales, orgánicos y de temporada.

Cocina abierta con productos locales y de temporada en Málaga

En su cocina abierta, Bisbal y Zanetti han disfrutado de platos que se elaboran desde cero y sin utilizar productos refinados, apostando por productores locales y por ingredientes vinculados a la zona.

Así lo han asegurado desde Casa Manuela, que ha afirmado que sus productos llegan "directos del huerto a la mesa, con opción de cocinarse en directo, marisco y pescado de la zona, verdura y fruta diversa, dulces, y el corazón y el alma de la cultura gastronómica andaluza".

Sabores andaluces y una cocina sin productos refinados

"Su cocina es un espacio donde se hace todo desde cero. No se trabaja con productos refinados y se abastece de productores locales que quieren mantener las raíces", han recalcado sobre este negocio que tiene como base de sus platos los sabores de la gastronomía andaluza.

En cuanto a la casa, destaca por una arquitectura curva en la que los espacios se conectan entre ellos y desaparecen las esquinas.

Además, cuenta con una decoración que mantiene los tonos blancos, las flores, las plantas y diferentes elementos de artesanía, además del uso de elementos como conchas en su decoración y menaje, utilizándolas incluso para servir cremas, aceites y otras elaboraciones.

Inspiración andaluza y el verdadero lujo de Casa Manuela

Tal y como explican desde el propio inmueble, la casa está inspirada tanto en Andalucía como en la obra de César Manrique y combina una estética minimalista con jardines, terrazas y diferentes espacios destinados al descanso. En su interior también se distribuyen distintas obras de arte y curiosidades.

Más allá de las instalaciones, los responsables de Casa Manuela presentan el proyecto como una forma diferente de entender el lujo: "Su filosofía se asienta sobre el verdadero lujo, pero lejos de la ostentosidad, este lujo se refiere al de saber dónde dirigir nuestra energía y cómo cuidarla para crear una auténtica transformación interior".

Precios de Casa Manuela según la temporada

El precio para acceder a este inmueble depende de la época del año. De ese modo, entre octubre y abril, la tarifa parte de los 850 euros por noche, con una estancia mínima de cuatro noches, mientras que durante los fines de semana alcanza los 950 euros.

En mayo y septiembre, además de durante las vacaciones escolares, Navidad y Semana Santa, el precio asciende hasta los 1.000 euros por noche, también con una estancia mínima de cuatro noches.

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La tarifa más elevada corresponde a los meses entre junio y agosto, cuando alojarse en Casa Manuela cuesta 1.300 euros por noche y es necesario reservar un mínimo de siete noches. Un entorno que ha conseguido enamorar a David Bisbal y Rosanna Zanetti con su gastronomía, belleza y encanto único en plena Costa del Sol.

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