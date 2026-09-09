Así es la ruta de helados de Málaga: cinco gelatos, sabores especiales y dos tipos de entrada

La ruta más golosa llega a Málaga. Del 15 al 20 de septiembre, por toda España se celebrará la Gelato Week 2026, en la que varias heladerías de Málaga, Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia ofrecerán sabores especiales inspirados en productos y recetas reconocibles.

Cinco heladerías participan en la Gelato Week de Málaga

En Málaga serán cinco las heladerías que participan en esta ruta. Entre ellas, Heladería Gianduia ofrecerá como uno de sus sabores destacados Málaga Argento, un helado de zabaione casero elaborado con vino tinto dulce, pasas de uva y malbec.

Helados Cremades Pedregalejo apostará por Montes de Málaga, una combinación de queso de cabra malagueña, miel de caña y nueces. Por su parte, Heladería Fratelly llevará a sus vitrinas el sabor Torta Loca, inspirado en este dulce típico de Málaga.

En Nitte Gelato Soho se podrá probar Chocotorta, un helado de dulce de leche, queso crema y galletas de chocolate, presentado como una versión en gelato de este clásico. Finalmente, Heladería Artesanal Jijona ofrecerá Churros con chocolate, trasladando al helado una de las combinaciones más tradicionales.

Estos sabores estarán disponibles únicamente durante la España Gelato Week 2026, aunque no será obligatorio elegirlos, ya que los clientes podrán optar por cualquier otro sabor disponible en vitrina.

Entradas para la ruta de helados de Málaga

Para poder disfrutar de estos helados, la España Gelato Week 2026 contará con dos tipos de entrada para realizar el recorrido por las heladerías participantes.

La Entrada Cono, con un precio de 16 euros, permite disfrutar de cinco gelatos en cinco heladerías diferentes del recorrido seleccionado, uno en cada establecimiento. Cada helado podrá ser de uno a tres sabores y se podrá elegir entre cono o tarrina. Una vez utilizado el ticket en una heladería, no podrá volver a emplearse en ese mismo establecimiento.

Por su parte, la Entrada Tarrina cuesta 12 euros e incluye también cinco gelatos en cinco heladerías distintas. En este caso, cada helado podrá ser de uno o dos sabores y se servirá únicamente en tarrina. Al igual que con la otra modalidad, el ticket solo podrá utilizarse una vez en cada heladería.