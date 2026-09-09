El subdelegado del Gobierno en Málaga defiende las obras de los Baños del Carmen frente a las protestas vecinales: "Las barreras antiturbidez son medidas para proteger la biodiversidad"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha salido este martes al paso de las críticas vecinales a las obras de los Baños del Carmen durante una visita a los trabajos, acompañado por técnicos de la Demarcación de Costas. La actuación, que amplía la superficie de la playa y construye un nuevo espigón, lleva meses generando rechazo entre las asociaciones vecinales y ecologistas de Málaga Este, que la consideran una agresión al roquedal y a las especies protegidas que allí habitan. Salas ha querido desmontar esa idea: ha defendido que el proyecto no solo no daña el entorno marino, sino que "va a promover un aumento de la biodiversidad en la zona".

Las declaraciones llegan apenas cuatro días después de que más de un centenar de personas se concentraran, el sábado, contra la obra, y han coincidido además con la presencia en el lugar de miembros de la Asamblea por la Supervivencia de los Baños del Carmen, con quienes Salas se ha reunido.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita las obras de regeneración de los Baños del Carmen en Málaga, junto a miembros de la Demarcación Provincial de Costas / Álex Zea

"Las barreras antiturbidez son para proteger, no para tapar el problema"

Uno de los principales frentes de crítica de los colectivos vecinales es la instalación de unas barreras antiturbidez frente a la obra (unas mallas flotantes que rodean la zona de trabajo), a las que acusan de ser un simple "parche" cosmético ante un proyecto que consideran agresivo con el roquedal. Salas ha rechazado esa lectura y ha explicado su función técnica: sirven para contener la arena y los sedimentos que se remueven durante los trabajos, evitando que enturbien el agua y afecten a las especies marinas de alrededor. Según ha precisado, permanecerán instaladas "mientras se realiza la obra" y solo se retirarán cuando ya no haya turbidez que contener, es decir, una vez terminados los trabajos que remueven el fondo marino.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita las obras de regeneración de los Baños del Carmen en Málaga, junto a miembros de la Demarcación Provincial de Costas / Álex Zea

La lapa protegida, en el centro de la polémica

El otro gran punto de fricción es la lapa ferruginosa (Patella ferruginea), un molusco marino en peligro crítico de extinción que vive en el roquedal de los Baños del Carmen y que cuenta con la máxima protección legal. Carmen Astarté (nombre bajo el que hablan siempre los portavoces de la Asamblea por la Supervivencia de los Baños del Carmen) ha denunciado que el Gobierno recomendó en un informe del Miteco de 2023 no mover ejemplares de esta especie, y ha asegurado que la lapa que finalmente sí se trasladó "ha muerto": según ha sostenido, incluso los propios técnicos advertían de que era muy difícil que sobrevivieran al traslado.

Salas ha confirmado que, efectivamente, se ha trasladado parte de la población de lapas, pero ha matizado que el movimiento se ha hecho a escasos metros, dentro del mismo roquedal, "para que la turbidez o la arena no las afectara". Además, ha querido tranquilizar sobre el grueso de la población: ha asegurado que el núcleo principal donde se concentra la especie "no se va a tocar", porque la nueva superficie de playa se va a construir sobre una zona donde hoy no hay roca, y no sobre el roquedal donde vive la lapa.

Un acuerdo con el Ayuntamiento "en breve" y los eucaliptos, fuera de su competencia

Preguntado por el convenio que el Gobierno negocia con el Ayuntamiento de Málaga para completar la actuación en la parte terrestre del enclave (la zona del balneario y los jardines, distinta de la playa y el espigón que ejecuta Costas), Salas ha avanzado que las negociaciones están "bastante avanzadas" y que el acuerdo se cerrará "en breve": el reparto de tareas sería que el Consistorio se haga cargo de esa parte terrestre mientras el Gobierno central sigue centrado en la actuación marina que ya está en marcha.

Sobre la tala de eucaliptos del paseo marítimo (otra de las principales quejas de los vecinos, que temen perder un arbolado centenario), el subdelegado se ha desmarcado por completo de la cuestión: ha explicado que esa actuación corresponde al Ayuntamiento, no al Gobierno, y que desconoce si el proyecto municipal afectará o no a los árboles, ya que no es un asunto de su competencia.

Lo que dice el proyecto sobre el papel

Más allá de las respuestas concretas de Salas, las obras cuentan con una inversión de 4.972.806,64 euros, un plazo de ejecución de nueve meses y la superficie de la playa pasará de los 2.700 metros cuadrados actuales a 12.700, un incremento de más de 10.000 metros cuadrados. Además, se restaurarán las escolleras deterioradas, se mejorarán los accesos peatonales y se adaptará la playa para personas con movilidad reducida, y durante toda la obra habrá vigilancia ambiental permanente.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita las obras de regeneración de los Baños del Carmen en Málaga, junto a miembros de la Demarcación Provincial de Costas / Álex Zea

El proyecto se ha adaptado a la Declaración de Impacto Ambiental (el documento oficial que autoriza una obra tras valorar sus efectos sobre el medio ambiente), aprobada en 2023 por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el mismo departamento y el mismo año en que, según denuncia la Asamblea, se desaconsejó mover la lapa protegida. "Las obras permitirán incrementar la superficie de la playa en más de 10.000 metros cuadrados", resume Salas en la nota, en la que añade que la actuación "no solo supone la recuperación de un enclave histórico de Málaga, sino que permitirá mejorar la biodiversidad y el estado ambiental del litoral, preparar la costa frente a los efectos del cambio climático y tener una mayor protección frente a temporales y erosión". Su previsión es que la playa esté terminada en primavera de 2027, a tiempo para el verano.

Una obra que no convence a las asociaciones vecinales

Las explicaciones de Salas no han calmado a Astarté, que ha calificado las barreras antiturbidez de simples "parches" y ha rechazado de plano que la obra pueda llamarse "regeneración": "Llamarle regeneración a esto, cuando lo que hace es cargarse la vida y la biodiversidad, es una broma de muy mal gusto", ha afirmado. La portavoz ha recordado además que las diputaciones habían comprado, hace apenas unos meses, una ruta de esnórquel que ponía en valor precisamente la biodiversidad del roquedal, para "sepultarla" ahora con la propia obra, y ha sostenido que detrás del proyecto no hay más objetivo que el beneficio de "tres listos" que, a su juicio, no tienen en cuenta ni el cambio climático ni la biodiversidad de la zona.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visita las obras de regeneración de los Baños del Carmen en Málaga, junto a miembros de la Demarcación Provincial de Costas / Álex Zea

Astarté enmarca esta obra dentro de una misma lógica urbanística que suma el futuro aparcamiento y el paseo marítimo de Levante (impulsados, según denuncia, de forma coordinada por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central) y teme que la zona termine masificándose como ocurrió en Muelle Uno. Ha cuestionado también la propia necesidad de ampliar la playa: "¿En serio se cree alguien que hacen falta más playas en Málaga idénticas?", se ha preguntado, y ha avisado de que el aporte artificial de arena obligará a reposiciones continuas en el futuro, ya que ese tipo de playas no se regeneran solas. A todo ello suma su rechazo a la tala de eucaliptos del entorno, que vincula con otros episodios recientes de arbolado talado en la ciudad y con el plan urbanístico (PERI) de 2010 que, según denuncia, sigue vigente sobre la zona y ampara ese tipo de intervenciones.

Es la misma reivindicación que ha llevado a más de un centenar de personas a manifestarse el sábado en el bosque de eucaliptos del paseo marítimo, bajo el lema "No espigón, arena artificial", con reproches como "nos borran la historia" hacia un proyecto que los colectivos convocantes consideran parte de un proceso más amplio de mercantilización del litoral este de Málaga.