Toni Morillas se postula para liderar la candidatura de Izquierda Unida a la Alcaldía de Málaga en 2027

Toni Morillas ha confirmado su disponibilidad para encabezar la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones municipales de mayo de 2027, aunque ha remarcado que la decisión final corresponde a las asambleas del partido. "Estoy disponible para jugar el papel que me encomienden, tanto si es para encabezar esa candidatura como si es para jugar cualquier otro tipo de papel", ha explicado la dirigente malagueña en declaraciones a este periódico.

A diferencia de otras formaciones, en Izquierda Unida el proceso de elección de candidatos no pasa por unas primarias abiertas, sino por un sistema asambleario: son las asambleas de distrito (la primera de las cuales arranca mañana) las que trasladan sus propuestas a la organización, que es quien finalmente decide toda la candidatura, no solo el número uno. Morillas ha dejado claro que, si el partido le encomienda liderar la lista, lo hará "encantada y con el mismo esfuerzo, trabajo y determinación" que ha mostrado hasta ahora, recordando que ya encabezó la candidatura de la confluencia en las últimas municipales.

Toni Morillas, coordinadora provincial de IU en Málaga / L.O.

Objetivo: poner fin a 30 años de gobierno del PP

Preguntada por el ánimo con el que afronta el nuevo curso político, Morillas ha fijado el objetivo central de su proyecto: construir una candidatura capaz de "abrir una nueva etapa en Málaga" y "poner fin a 30 años de gobierno del Partido Popular" en mayo de 2027. Su aspiración, ha dicho, es que la izquierda malagueña presente una oferta "plural y transformadora" con capacidad real de disputar la Alcaldía al PP.

La dirigente de IU ha justificado ese planteamiento en un diagnóstico sobre el desgaste del gobierno popular en esta legislatura: asegura que "no hay barrio donde no haya un conflicto vecinal abierto" y cita las movilizaciones masivas en defensa del derecho a la vivienda como síntoma de un "nuevo sentido común" en la ciudad. En su lectura, el Ayuntamiento no solo no ha atendido el problema de la vivienda, sino que ha contribuido a agravarlo, señalando que Málaga es la ciudad donde más sube el precio de la vivienda, tanto en Andalucía como en el conjunto de España. También ha apuntado a los efectos de la turistificación y al abandono que sufren determinados barrios como otros focos de malestar vecinal.

Ampliar la base más allá de la actual coalición

De cara a 2027, Morillas ha avanzado que su intención no es limitarse a las fuerzas que ya integran la actual coalición municipal (Con Málaga), sino sumar a personas y colectivos que comparten ese mismo objetivo de cambio desde los espacios sociales, culturales y vecinales de la ciudad. Con esa ampliación de la base, confía en poder presentar una candidatura capaz de canalizar ese proceso de cambio en Málaga.

Mientras Izquierda Unida comienza a definir su candidatura, el mapa electoral de cara a mayo de 2027 ya cuenta con algunos nombres confirmados. El actual alcalde, Francisco de la Torre, volverá a encabezar la lista del PP por séptima vez consecutiva, mientras que Mariano Ruiz Araujo será el candidato del PSOE después de que no haya sido necesario celebrar primarias por falta de candidaturas. En el espacio de la izquierda, Nico Sguiglia ha anunciado su intención de concurrir a las primarias de Podemos y aspira a construir una candidatura unitaria con IU y Adelante Andalucía.