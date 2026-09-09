Vuelta al cole: los ópticos andaluces recomiendan revisar la vista de los niños para detectar problemas a tiempo

Comienza el curso escolar y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) recomienda a las familias aprovechar este momento para revisar la vista de sus hijos. Una revisión, subrayan, puede ayudar a detectar alteraciones que en edades tempranas no siempre son fáciles de identificar y que pueden dificultar actividades como leer, escribir o mirar la pizarra.

“A menudo, los niños en edad escolar no perciben que tienen problemas de visión porque nunca han experimentado la sensación de ver de manera óptima”, explica la decana-presidenta del COOOA, Blanca Fernández. “Por ello, es crucial que los padres vigilen la aparición de ciertos síntomas y que los exámenes visuales se incluyan en la rutina médica infantil”, añade la especialista.

Una alteración no identificada, advierten los expertos, puede convertir actividades habituales como leer, hacer los deberes o mirar la pizarra en un “esfuerzo innecesario” y dificultar determinadas tareas del aula. Por ello, insisten en la importancia de realizar revisiones visuales que permitan identificar problemas que, especialmente durante la infancia, no siempre son evidentes para los propios niños ni para sus familias.

Estos son los problemas de visión que pueden afectar a los niños en el colegio

La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el estrabismo o la ambliopía son algunas de las alteraciones que pueden afectar a la calidad de la visión e interferir en el entorno escolar. “Una revisión visual ayuda a identificar y solucionar posibles obstáculos que entorpecen el trabajo en clase y que pueden contribuir a la aparición de problemas de aprendizaje”, señala la decana-presidenta del COOOA.

Blanca Fernández, decana presidenta del COOOA / L.O.

Desde el Colegio recuerdan que la visión es una de las capacidades que intervienen en el aprendizaje, pero que el rendimiento escolar depende también de múltiples factores. “Por ello, una alteración visual debe entenderse como una posible barrera que conviene identificar y tratar, y no como una explicación única de las dificultades académicas”, aclaran.

La miopía, un problema visual en aumento

Uno de los problemas visuales que pueden detectarse mediante una revisión es la miopía, uno de los trastornos refractivos más comunes. Los ópticos andaluces advierten que su prevalencia ha aumentado en los últimos años. Según el Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022, la proporción de personas con miopía aumentó nueve puntos en cuatro años, hasta alcanzar el 37% de la población adulta.

La miopía suele aparecer durante la infancia y puede progresar mientras el ojo crece. Los antecedentes familiares constituyen uno de los principales factores de riesgo. “La detección permite compensar la visión y valorar, de forma individualizada, medidas para controlar su progresión cuando estén indicadas”, detalla el COOOA en un comunicado

Antecedentes familiares de miopía, uno de los principales factores de riesgo

Los especialistas aconsejan realizar revisiones periódicas, especialmente cuando existen antecedentes familiares, síntomas o se detectan signos de alerta. “Gozar de una salud visual óptima es imprescindible para el desarrollo adecuado infantil, tanto en el ámbito educativo como en su día a día. De la misma manera que preparamos los libros, mochilas y materiales para el regreso a clases, también es necesario asegurarnos de que su visión está en perfectas condiciones”, destaca la decana-presidenta del COOOA.

Realizan una revisión visual a una mujer. / L.O.

Además de las revisiones visuales para detectar posibles alteraciones, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha querido aprovechar el inicio de curso para recordar la importancia de mantener unos hábitos visuales saludables.

Consejos de los ópticos para mantener una buena salud visual

El uso prolongado de pantallas y de tareas de cerca, especialmente sin pausas, puede acompañarse de sequedad ocular, visión borrosa transitoria o dolor de cabeza. Por ello, para mejorar el confort visual, se recomienda realizar pausas periódicas, alternar la visión de cerca y de lejos, mantener una distancia cómoda y favorecer una iluminación adecuada.

Los ópticos-optometristas andaluces resaltan que la evidencia disponible ha encontrado una asociación entre una mayor exposición a pantallas y una mayor probabilidad de miopía, aunque no ha demostrado que las pantallas sean por sí solas la causa.

“En cambio, existe evidencia más consistente sobre el papel protector del tiempo al aire libre frente a la aparición de la miopía, por lo que se recomienda fomentar las actividades en el exterior durante todo el curso”, remarcan en un comunicado.

Hasta 100 euros de ayuda para gafas y lentillas para los menores malagueños

Asimismo, los profesionales recuerdan que España cuenta con el Plan VEO, impulsado por el Ministerio de Sanidad con la colaboración del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y los colegios regionales, que facilita ayudas de hasta 100 euros al año para gafas o lentes de contacto a menores de hasta 16 años que cumplan los requisitos establecidos.

“Acercar a la población los medios necesarios para alcanzar una adecuada visión y asegurar un control continuo resulta indispensable para prevenir obstáculos visuales que interfieran con el rendimiento académico de los menores”, concluye Fernández.