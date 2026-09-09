La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas

La Vuelta Ciclista a España 2026 pasará por Málaga capital este viernes 11 de septiembre y provocará importantes afecciones al tráfico y al transporte público. La 19.ª etapa, con salida en Vélez-Málaga y meta en Estepona, atravesará los distritos Este, Centro y parte de la zona oeste de la ciudad alrededor de las 12:30 horas.

Aunque el paso del pelotón se espera a partir de esa hora, los cortes de tráfico comenzarán a las 11:30 horas en las calles y avenidas incluidas en el recorrido y afectarán también a las vías que confluyen con ellas.

Estas son las calles de Málaga por las que pasará La Vuelta

La entrada de la carrera en la capital está prevista por la Carretera de Almería. Desde allí, el pelotón recorrerá algunas de las principales arterias de Málaga antes de abandonar la ciudad en dirección a Cártama.

El itinerario será el siguiente: Carretera de Almería, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Cánovas del Castillo, plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Alameda Principal, avenida de Andalucía, avenida Blas Infante y A-357, en dirección a Estación de Cártama.

La organización calcula que los primeros ciclistas entrarán por la Carretera de Almería sobre las 12:40 horas, con un tiempo aproximado de paso por la ciudad de media hora.

Los cortes de tráfico comenzarán a las 11:30 horas

Las restricciones a la circulación se aplicarán desde las 11:30 horas, aproximadamente una hora antes de la llegada prevista del pelotón. Además, la caravana publicitaria que precede a los corredores llegará al Paseo del Parque alrededor de una hora y cuarto antes del primer ciclista.

El tráfico se irá restableciendo de forma progresiva a medida que avance la comitiva de La Vuelta, por lo que las restricciones no terminarán al mismo tiempo en todos los puntos del recorrido.

El Ayuntamiento recomienda evitar circular por las zonas afectadas durante esas horas y utilizar como itinerario alternativo las rondas de circunvalación de Málaga.

Casi todas las líneas de la EMT sufrirán cambios

El paso de la Vuelta también tendrá una incidencia notable sobre el transporte público. Todas las líneas de la EMT estarán afectadas, salvo las líneas 15, 18, 22, 27 y 28.

Los cortes establecidos por la Policía Local podrán provocar cambios de recorrido, modificaciones de paradas y alteraciones de horarios durante el paso de la prueba.

Por este motivo, se recomienda a los usuarios consultar la aplicación móvil de la EMT antes de desplazarse para conocer en tiempo real los recorridos y horarios disponibles.