El 92,5% de las viviendas en Málaga son "ineficientes" energéticamente, con rangos entre la D y la G: "Hay que rehabilitar el parque"

Un informe sobre el estado de la eficiencia energética en España elaborado por Accumin Intelligence a partir de los certificados energéticos registrados en las comunidades autónomas y reportados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) advierte del "enorme reto estructural" al que se enfrenta el sector residencial español en materia de transición energética, ya que actualmente el 92,5% del parque residencial es "ineficiente energéticamente", con una calificación entre las letras D y G. El porcentaje en España ascendería hasta 94,2% si se incluyeran las viviendas que no disponen de certificados energéticos registrados. En el caso de la provincia de Málaga, la tasa que ofrece el informe llega al 92,5% del parque de viviendas con calificación entre D y G.

La distribución de los certificados energéticos registrados en las comunidades autónomas atendiendo a su calificación de consumo refleja así un parque residencial "mayoritariamente ineficiente". La causa de este elevado grado de ineficiencia energética hay que buscarla principalmente, según apunta el informe, en la antigüedad del parque, construido bajo estándares normativos exentos de requisitos de eficiencia energética. La vivienda de obra nueva, que sí está sujeta a estándares de eficiencia (letras A,B o C), representa apenas 4% del total.

Las provincias con mayor proporción de parque residencial eficiente, con más de un 8% de las viviendas entre A y C, según los certificados registrados por las CCAA, son Guadalajara (11,7%), Navarra (10,5%), Toledo (9,7%), Soria (9,4%), Madrid (8,9%), Segovia (8,8%), Cuenca y Ciudad Real (ambas con un 8,3%). Málaga se queda, en su caso, en el 7,5% de viviendas entre las calificaciones A y C.

En el extremo contrario, los parques con mayor proporción de certificados entre D y G (más de un 96%), correspondiente a ineficiencia energética, son Las Palmas, Castellón, Tenerife, Tarragona, Ceuta y Cantabria.

Bajando al detalle del parque residencial de Málaga, el estudio afirma que solo el 0,9% de viviendas contarían con calificación A, otro 2,7% son B y un 3,9% serían de clase C, lo que arroja un 7,5% en el total de categorías "eficientes". En cuanto al otro 92,5% considerado "ineficiente", un 7,7% son D, un 67,2% estarían en la E (el segmento mayoritario), un 6,3% serían F y un 11,3% quedarían en la G.

La solución, según Accumin: rehabilitar el parque de viviendas

El estudio 'Estado de la eficiencia energética en España 2026', realizado por la división de datos e inteligencia de Accumin, ofrece una visión de la situación energética del parque residencial, al haber sido seleccionada en 2024 por el Ministerio para poner en funcionamiento una base de datos unificada de certificados de eficiencia energética (CEE) a nivel nacional. Así, la modelización y el tratamiento estadístico de los datos permite a Accumin estimar la eficiencia del todo el parque residencial español en términos de consumo energético, pese a que solo el 39% de las viviendas cuenta actualmente con un certificado energético registrado.

Una imagen aérea del litoral de la provincia de Málaga. / Álex Zea

Dado el peso marginal de la obra nueva, el informe destaca que la solución para aumentar la eficiencia del parque y alcanzar los objetivos de descarbonización no es esperar a que los inmuebles nuevos reemplacen a los actuales, sino "rehabilitar el parque". Accumin Intelligence estima con su modelo estadístico que la ineficiencia energética del parque español ascendería incluso hasta 94,2% si se incluyeran las viviendas que no disponen de certificados energéticos registrados.

El reto de los objetivos 2030

El informe destaca que para cumplir con la Estrategia para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), próximamente sustituida por el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE 2026), España debe reducir en 2030 un total de 26.394 GWh de consumo de energía final residencial. Esto implica la rehabilitación de la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria en los próximos cuatro años.

De essta forma, y según Accumin, habría que multiplicar por 1,5 el ritmo actual de reformas (2020-2025) para alcanzar el objetivo de 2030 y, aun así, eñ estudio indica que el parque seguirá siendo mayoritariamente ineficiente.

"España tiene por delante un reto de gran envergadura. Para acercarse a un escenario de eficiencia intermedio, sería necesario multiplicar por cinco el ritmo de rehabilitación actual. Y para lograr un parque mayoritariamente eficiente (próximo al escenario de cero emisiones al que se aspira en 2050) se requeriría multiplicar por 10 las cifras actuales", afirma la responsable de estudios de Accumin, Cristina Arias.

En 2025 se registró un récord de 1,3 millones de certificados energéticos en España (+3 % anual), de los que un 45% fueron motivados por reformas energéticas. Es en los grandes núcleos urbanos, polos de empleo y zonas costeras donde mayor parte del parque residencial está certificado. Las provincias con mayor cobertura son Madrid (69% del parque está certificado), Navarra (58%), Barcelona (55,3%) y Málaga (51,8%). También tienen más del 40% de su parque certificado las provincias de Girona (47,6%), Tarragona (47,6 %), Asturias (46,7%), Cantabria (46,3 %), La Rioja (43,5%), Lleida (40,6%) e Islas Baleares (40,1%).

Analizado por tipo de vivienda, la certificación es significativamente superior en viviendas plurifamiliares (51,6%) que en unifamiliares (17,5%).

Las provincias con mayor porcentaje de viviendas plurifamiliares certificadas (por encima del 50% y hasta el 75% de su parque en esta tipología) son Madrid, Navarra, Málaga, Asturias, Cantabria, Tarragona, Barcelona, Granada, Girona, Almería, Lleida, La Rioja, Pontevedra, Cádiz, La Coruña, Baleares y Sevilla. Por su parte, las provincias con mayor porcentaje de viviendas unifamiliares certificadas (por encima del 30 % y hasta el 37 %) son Barcelona, Girona, Madrid y Alicante.

Un ritmo de certificación creciente en España

La emisión de certificados energéticos ha seguido desde 2013 una tendencia alcista, con dos impulsos marcados en 2016 y 2021, vinculados, respectivamente, a la articulación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de los Fondos Next Generation, en un contexto regulatorio cada vez "más estricto y ambicioso".

"En 2025 se alcanzó el récord histórico, con más de 1,3 millones de certificados emitidos (+3% anual), de los que un 45% está asociado a reformas energéticas, frente a la media del 19% registrada entre 2016 y 2019. Esto revela la importancia de las ayudas públicas para impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque existente, que es la forma más efectiva para alcanzar los objetivos de descarbonización", comenta Arias.

Rehabilitación de vivienda: un ahorro real en la factura

El análisis de los CEE de la base de datos nacional del MITERD revela, según Accumin, que las reformas energéticas han demostrado una "efectividad directa en la reducción de consumo energético en las viviendas". En el caso de las viviendas unifamiliares, (las que son tipos chalés, adosados o casas matas), el estudio afirma que en la mayoría de los casos se logran reducciones del consumo energético de entre el 25% y el 75%, lo que habitualmente se traduce en un salto de 1 a 2 letras en la calificación energética.

En cuanto a las viviendas plurifamiliares (pisos), se consiguen reducciones de entre el 10% y el 50% de consumo. "Sin embargo, en muchos casos estas mejoras de consumo no llegan a traducirse en un salto de letra debido a la dificultad de acometer actuaciones globales en fachadas o cubiertas comunitarias sin la aprobación de la junta de propietarios", reconoce.

Instalación de autoconsumo solar en una vivienda. / D. P. P.

¿A qué se deben estas diferencias en el potencial de ahorro entre ambas tipologías de viviendas? "En una vivienda unifamiliar, la envolvente es mayor y, por tanto, dispone de mayor capacidad de pérdida de calor, mientras que en el caso de las viviendas en bloque la superficie de pérdida de calor es menor y, en consecuencia, la demanda energética para mantener dicho calor es más reducida", explica Arias.