Así arranca el curso 2026/27 en Málaga: 341.490 alumnos, más docentes y clases de un máximo de 22 niños

El curso escolar 2026/27 comienza en Málaga con 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias, distribuidos entre 1.237 centros públicos, concertados y privados de la provincia. La comunidad educativa cuenta este año con 23.692 docentes en un inicio de las clases marcado por la caída del alumnado asociada al descenso de la natalidad y el refuerzo de las plantillas.

Este jueves han comenzado su actividad 135.450 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, escolarizados en 468 centros malagueños. Entre las principales novedades está la reducción progresiva de las ratios en Infantil y Primaria, que pasarán de un máximo de 25 estudiantes por aula a 22.

La vuelta al cole en Málaga. / Álex Zea

Centros financiados con fondos públicos

Del conjunto del alumnado malagueño, 252.269 estudiantes están matriculados en centros públicos y otros 64.049 en la enseñanza concertada. De esta forma, el 92,6% estudia en centros sostenidos con fondos públicos.

La red pública dispone este curso de una plantilla de 19.489 docentes. Precisamente, el refuerzo de los profesionales y, de manera especial, de los recursos destinados a atender al alumnado con necesidades específicas es uno de los principales ejes planteados para este curso.

Málaga suma 220 profesionales más para atender a la diversidad

La provincia contará con 2.562 especialistas en atención a la diversidad, entre orientadores, profesionales de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y personal técnico de integración social (PTIS). La cifra supone 220 efectivos más que el curso anterior.

Dentro de esta plantilla se contabilizan 1.096 docentes de Pedagogía Terapéutica y 641 PTIS. Además, en Málaga se incorporan 787 maestros de Primaria y especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, mientras que la red concertada suma otros 209 docentes.

Muchos nervios en la vuelta al cole. / Álex Zea

La ratio baja de 25 a 22 alumnos y abre nuevas aulas de tres años

Uno de los principales cambios que encontrarán las familias este curso es la puesta en marcha de una ratio máxima de 22 alumnos por clase, frente a los 25 establecidos anteriormente. La reducción comienza este año en primero del segundo ciclo de Infantil y se irá extendiendo de forma progresiva al resto de Infantil y Primaria.

La aplicación de esta medida permitirá que 31 colegios de la provincia de Málaga cuenten con nuevas aulas de tres años. El objetivo es facilitar una atención más individualizada y mejorar la detección y respuesta ante dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.

13 millones de euros para obras en 96 colegios e institutos de Málaga

El comienzo del curso coincide además con actuaciones en 96 centros públicos de la provincia, donde se contabilizan 112 intervenciones terminadas o previstas hasta finales de año. El presupuesto se acerca a los 13 millones de euros y las mejoras beneficiarán a aproximadamente 57.880 estudiantes.

Entre las ampliaciones figuran las de los IES Fernando de los Ríos, en Málaga capital; Los Boliches, en Fuengirola; y Reyes Católicos, en Vélez-Málaga. A estas actuaciones se añaden 109 reformas ya terminadas o que tienen previsto concluir a lo largo de este año.

Vuelta a las clases en los colegios de Málaga. / l.o.

Seis nuevos centros educativos están actualmente en construcción

La Consejería mantiene actualmente en marcha las obras de seis nuevos colegios e institutos en la provincia. Dos de ellos se encuentran en Málaga capital: el IES Soliva y el CEIP Intelhorce.

La relación se completa con el nuevo IES de la zona Pueblo de Benalmádena, el instituto de la zona de Parque Victoria de Rincón de la Victoria, el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola y el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama. Desde 2019 se han finalizado 496 actuaciones educativas por valor de 91,8 millones de euros.

Libros de texto gratis para más de 171.800 alumnos de Málaga

El curso incorpora también diferentes medidas dirigidas a reducir los gastos de las familias, entre ellas las becas, las bonificaciones de comedor y otros servicios complementarios, el transporte escolar y la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias.

En Málaga, más de 171.800 estudiantes se benefician del programa de libros gratuitos. Este curso estrenan nuevos manuales los alumnos de primero y segundo de Primaria y también se renueva la dotación destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La inversión de la Junta asciende a 50 millones de euros.

Briones: «Reforzando las plantillas, reduciendo las ratios y mejorando las infraestructuras»

El delegado territorial de Educación, Miguel Briones, ha inaugurado el curso durante una visita al CEIP Hans Christian Andersen de Málaga capital, que cuenta con 461 estudiantes y 40 docentes. Allí ha defendido que el nuevo curso combina: «El esfuerzo por seguir mejorando la atención que reciben nuestros alumnos con una apuesta decidida por reforzar los recursos de los centros».

Briones ha señalado también el compromiso de continuar mejorando la educación pública en la provincia: «Lo hacemos reforzando las plantillas, especialmente en atención a la diversidad, reduciendo progresivamente las ratios y mejorando las infraestructuras de nuestros centros con el objetivo de conseguir la mejor educación para todos».