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Un avión aborta el aterrizaje en Málaga por un cambio de viento y varios vuelos modifican su ruta
Un cambio repentino en la dirección y fuerza del viento, con rachas de 41 km/h, obligó a los controladores aéreos a reorganizar las maniobras de aterrizaje de varios vuelos sobre la marcha
Un cambio brusco en las condiciones de viento provocó anoche, alrededor de las 00.35 horas, un momento de cierta tensión en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Un avión procedente de Niza tuvo que abortar su aterrizaje en el último momento y varios vuelos que se encontraban en aproximación tuvieron que modificar sus maniobras para adaptarse a la nueva situación.
El episodio se produjo cuando la aeronave procedente de Niza se aproximaba al aeropuerto por el mar. Sin embargo, un cambio en la orientación del viento obligó a la tripulación a volver a ganar altura, dar la vuelta y realizar una nueva aproximación, esta vez desde el Valle del Guadalhorce.
La situación afectó también a otros aviones que se encontraban en esos momentos en fase de aproximación. Varios tuvieron que maniobrar para cambiar la trayectoria de entrada al aeropuerto y pasar a realizarla desde tierra, siguiendo las indicaciones de los controladores aéreos.
Los datos de Aemet permiten hacerse una idea de las condiciones meteorológicas que se registraban en el Aeropuerto de Málaga durante esas horas. La estación meteorológica de Málaga Aeropuerto muestra que, en torno a la medianoche, las rachas de viento alcanzaron aproximadamente los 41 km/h, frente a una velocidad del viento de alrededor de 17 km/h.
La gráfica refleja además la variación de la dirección del viento en ese intervalo, coincidiendo con el momento en el que fue necesario modificar las aproximaciones. Tras ese pico, tanto la velocidad del viento como las rachas fueron descendiendo progresivamente durante las primeras horas de la madrugada.
El cambio obligó a los controladores a reorganizar las aproximaciones de varios vuelos prácticamente sobre la marcha, adaptando las entradas al aeropuerto a la nueva configuración del viento y garantizando que las aeronaves pudieran aterrizar con las condiciones más favorables.
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