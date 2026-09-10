Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en el Centro de Ciberseguridad de GoogleTalleres del Ayuntamiento de MálagaPérez de Siles se despideMuertes por calor en MálagaCondena al SASProgramación de San Diego Comic-ConCortes de tráfico por la VueltaMejor helado de Europa en Málaga
instagramlinkedin

Tiempo

Un avión aborta el aterrizaje en Málaga por un cambio de viento y varios vuelos modifican su ruta

Un cambio repentino en la dirección y fuerza del viento, con rachas de 41 km/h, obligó a los controladores aéreos a reorganizar las maniobras de aterrizaje de varios vuelos sobre la marcha

El avión procedía de Niza.

El avión procedía de Niza. / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Un cambio brusco en las condiciones de viento provocó anoche, alrededor de las 00.35 horas, un momento de cierta tensión en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Un avión procedente de Niza tuvo que abortar su aterrizaje en el último momento y varios vuelos que se encontraban en aproximación tuvieron que modificar sus maniobras para adaptarse a la nueva situación.

El episodio se produjo cuando la aeronave procedente de Niza se aproximaba al aeropuerto por el mar. Sin embargo, un cambio en la orientación del viento obligó a la tripulación a volver a ganar altura, dar la vuelta y realizar una nueva aproximación, esta vez desde el Valle del Guadalhorce.

La situación afectó también a otros aviones que se encontraban en esos momentos en fase de aproximación. Varios tuvieron que maniobrar para cambiar la trayectoria de entrada al aeropuerto y pasar a realizarla desde tierra, siguiendo las indicaciones de los controladores aéreos.

Los datos de Aemet permiten hacerse una idea de las condiciones meteorológicas que se registraban en el Aeropuerto de Málaga durante esas horas. La estación meteorológica de Málaga Aeropuerto muestra que, en torno a la medianoche, las rachas de viento alcanzaron aproximadamente los 41 km/h, frente a una velocidad del viento de alrededor de 17 km/h.

La gráfica refleja además la variación de la dirección del viento en ese intervalo, coincidiendo con el momento en el que fue necesario modificar las aproximaciones. Tras ese pico, tanto la velocidad del viento como las rachas fueron descendiendo progresivamente durante las primeras horas de la madrugada.

Noticias relacionadas y más

El cambio obligó a los controladores a reorganizar las aproximaciones de varios vuelos prácticamente sobre la marcha, adaptando las entradas al aeropuerto a la nueva configuración del viento y garantizando que las aeronaves pudieran aterrizar con las condiciones más favorables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  2. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  3. Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen
  4. La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
  5. El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes
  6. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  7. La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
  8. Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos

Un avión aborta el aterrizaje en Málaga por un cambio de viento y varios vuelos modifican su ruta

Un avión aborta el aterrizaje en Málaga por un cambio de viento y varios vuelos modifican su ruta

El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros

El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros

Google supera los 100 trabajadores en su Centro de Ciberseguridad en Málaga y sigue buscando más personal: "La idea siempre es crecer"

Google supera los 100 trabajadores en su Centro de Ciberseguridad en Málaga y sigue buscando más personal: "La idea siempre es crecer"

La Fiscalía General del Estado alerta de la presencia de grandes organizaciones criminales en la Costa del Sol

La Fiscalía General del Estado alerta de la presencia de grandes organizaciones criminales en la Costa del Sol

La Cofradía de Misericordia mira hacia el futuro sin olvidar su historia: luz verde al nuevo manto para Nuestra Señora del Gran Poder

La Cofradía de Misericordia mira hacia el futuro sin olvidar su historia: luz verde al nuevo manto para Nuestra Señora del Gran Poder

El 92,5% de las viviendas en Málaga son "ineficientes" energéticamente, con rangos entre la D y la G: "Hay que rehabilitar el parque"

El 92,5% de las viviendas en Málaga son "ineficientes" energéticamente, con rangos entre la D y la G: "Hay que rehabilitar el parque"

Refuerzan la seguridad para el paso de la Vuelta Ciclista en Málaga este viernes

Refuerzan la seguridad para el paso de la Vuelta Ciclista en Málaga este viernes
Tracking Pixel Contents